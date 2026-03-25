Hệ thống ngăn va chạm không hoạt động trong vụ máy bay nát mũi ở Mỹ

Hệ thống giám sát ngăn va chạm trên đường băng đã không hoạt động tại LaGuardia trước khi xảy ra cú đâm giữa máy bay và xe cứu hỏa.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 24/3 cho biết hệ thống giám sát mặt đất của sân bay LaGuardia đã không phát cảnh báo về phương tiện tiếp cận quá gần đường băng trước khi xảy ra vụ va chạm giữa máy bay hãng Air Canada Express và xe cứu hỏa.

Xe cứu hỏa trong sự việc cũng không được trang bị bộ phát tín hiệu nhận diện, khiến vị trí của nó không được truyền tới đài kiểm soát không lưu.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từ lâu đã khuyến khích các sân bay trang bị bộ phát tín hiệu cho xe cứu hỏa, nhằm cải thiện khả năng kiểm soát hoạt động tại những cơ sở đông đúc. "Kiểm soát viên không lưu cần đầy đủ thông tin và công cụ để làm việc, trong đó có dữ liệu về mọi phương tiện trên mặt đất, dù là máy bay hay xe cơ giới", Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy nói.

Hiện trường sau vụ va chạm giữa máy bay Air Canada Express và xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia, New York hôm 22/3. Ảnh: AP

Trong tai nạn ngày 22/3, máy bay Bombardier CRJ-900 của Air Canada Express gặp nạn khi vào giai đoạn cuối của quá trình hạ cánh. Vụ va chạm khiến hai phi công thiệt mạng, khoảng 40 trong số 76 hành khách và thành viên tổ bay phải nhập viện, trong đó 6 người đang điều trị.

NTSB đang phân tích hơn 25 giờ ghi âm buồng lái và 80 giờ dữ liệu chuyến bay. Dữ liệu hộp đen cho thấy thời gian từ lúc xe cứu hỏa được phép băng qua đường băng đến khi kết thúc ghi âm là khoảng 20 giây. Xe cứu hỏa đi vào đường băng khoảng 9 giây trước va chạm, khiến phi công gần như không có thời gian hủy hạ cánh.

Giới chuyên gia an toàn hàng không Mỹ nhận định liên lạc giữa máy bay, kiểm soát viên và xe cứu hỏa sẽ là trọng tâm điều tra. Vụ va chạm xảy ra trong điều kiện sương mù nhẹ, khả năng quan sát của phi công và lái xe đang được xem xét.

NTSB cũng đề cập lo ngại từ lâu về tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu tại sân bay LaGuardia, dù ca trực đêm vẫn đáp ứng tiêu chuẩn của FAA. Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có hai kiểm soát viên làm việc, đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ thường do các nhân sự khác nhau phụ trách.

Tuy nhiên, giới chức NTSB cũng bác bỏ suy đoán quy kết toàn bộ trách nhiệm cho kiểm soát viên. Theo bà Homendy, hiếm khi một sự cố lớn xảy ra chỉ do một nguyên nhân duy nhất. "Hệ thống hàng không vốn có nhiều lớp bảo vệ, nên tai nạn thường bắt nguồn từ nhiều yếu tố cùng lúc", bà nói.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)