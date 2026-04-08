Hệ thống khách sạn Mường Thanh ưu đãi hè đến 60%

Tập đoàn Mường Thanh triển khai chương trình "Chill trọn vị hè, săn deal cực mê" với ưu đãi đến 60% tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026), từ 9 đến 12/4.

Điểm nhấn của chương trình lần này là mức ưu đãi đến 60% chi phí dịch vụ dành cho du khách tham quan và đặt phòng trực tiếp tại sự kiện.

Cụ thể, với mức giá từ 900.000 đồng, khách hàng sẽ sở hữu trọn gói một đêm lưu trú tiêu chuẩn tại hệ thống khách sạn của tập đoàn. Chi phí này bao gồm một bữa ăn chính với thực đơn tập trung vào các đặc sản mang hương vị địa phương, kèm theo một phần quà tặng ẩm thực truyền thống (set bánh quà vị quê) do đội ngũ đầu bếp của khách sạn chuẩn bị.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chương trình ưu đãi áp dụng đồng bộ tại 62 khách sạn thành viên, đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng của hành khách từ du lịch đô thị tại Hà Nội, nghỉ dưỡng sinh thái vùng núi như Mộc Châu đến các chuyến du lịch biển đảo tại Phú Quốc.

Khách tham quan gian hàng của Mường Thanh tại VITM 2026. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Tại VITM năm nay, gian hàng của Mường Thanh có thiết kế theo không gian mở, tập trung vào sự giao thoa giữa các nét kiến trúc hiện đại và yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam. Thay vì chỉ tư vấn bán hàng đơn thuần, đơn vị thiết lập một khu vực tương tác trực tiếp "Chạm vào văn hóa". Tại đây, khách tham quan có thể tham gia các trò chơi thực tế, trải nghiệm văn hóa vùng miền và nhận về những phần quà lưu niệm mang dấu ấn của thương hiệu. Nhằm khuyến khích du khách chốt kế hoạch xê dịch sớm, ban tổ chức cũng chuẩn bị hàng loạt quà tặng thiết thực cho các chuyến đi như gối cổ, bình giữ nhiệt dành riêng cho những khách hàng đặt phòng ngay tại hội chợ.

Doanh nghiệp lưu trú này từng bước số hóa các quy trình để mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi hơn cho người dùng. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp vận hành xanh, tối ưu hóa năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa nhằm hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa phương.

Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh hiện vận hành chuỗi 66 khách sạn và dự án lưu trú phân bổ rộng khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và Lào. Với phương châm hoạt động gắn liền với việc gìn giữ bản sắc, doanh nghiệp kỳ vọng mỗi khách sạn không chỉ là một điểm dừng chân lưu trú chất lượng, còn đóng vai trò như một không gian kết nối, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam thân thiện, hiếu khách đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Thanh Thư