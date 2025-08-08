Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ trở thành đối tác của OUP

Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ trở thành đối tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP, Anh) trong triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (OIC) tại Việt Nam.

Đây là một trong những bước tiến trong chiến lược vươn tới chuẩn giáo dục toàn cầu của đơn vị, đồng thời, mở ra cơ hội tiếp cận với chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam cho học sinh.

Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ và Nhà xuất bản Đại học Oxford ký kết biên bản hợp tác chiến lược từ ngày 7/8. Đây là một chương trình quốc tế tích hợp hiện đại, đang được áp dụng tại hơn 40 quốc gia, nổi bật với triết lý giáo dục toàn diện: "Learning to learn - Learning to do - Learning to be".

Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ trở thành đối tác chiến lược triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (OIC) tại Việt Nam. Ảnh: Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ

Khi kết hợp linh hoạt với chương trình quốc gia, OIC cho phép nhà trường xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. Đây cũng là nền tảng để học sinh tiếp cận các chứng chỉ quốc tế như IGCSE, A-Level hoặc chuyển tiếp sang các hệ tích hợp song bằng trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ khẳng định việc triển khai chương trình OIC là cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm phát triển của đơn vị, đánh dấu bước tiến vững chắc trên con đường hội nhập và nâng tầm chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế. Qua hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford cũng như các tổ chức giáo dục quốc tế. hệ thống thể hiện trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

"Trong thế giới không ngừng biến chuyển, biết nói tiếng Anh là chưa đủ. Các em cần trở thành những công dân Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh, và tri thức sánh tầm quốc tế; là những công dân toàn cầu, vừa hội nhập sâu rộng, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc", ông nói thêm.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ phát biểu tại lễ ký kết hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford. Ảnh: Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ

Đại diện OUP, ông Matthew Davidson - Giám đốc chương trình học thuật và tiểu học quốc tế đánh giá cao tầm nhìn giáo dục của Hệ thống Lý Thái Tổ. "Việc triển khai OIC tại hệ thống sẽ góp phần lan tỏa giá trị giáo dục toàn cầu của Oxford, giúp học sinh Việt Nam tiếp cận một chương trình học thân thiện, toàn diện và phát triển năng lực cá nhân một cách bền vững", ông nhấn mạnh.

Học sinh tiền tiểu học của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ có cơ hội tiếp cận sớm với chương trình đào tạo quốc tế sau hợp tác giữa đơn vị với Nhà xuất bản Đại học Oxford. Ảnh: Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ

Sau lễ ký kết, đại biểu hai bên cùng tham quan cơ sở vật chất hiện đại, nơi sẽ triển khai Chương trình OIC với các lớp học thông minh, thư viện mở, phòng thí nghiệm, khu sáng tạo nghệ thuật... đảm bảo điều kiện tối ưu cho học sinh phát triển toàn diện trong một môi trường chuẩn quốc tế.

Nhật Lệ