Hệ thống bệnh viện Lạc Việt mở cơ sở tại Hà Nội

Hệ thống bệnh viện Lạc Việt khai trương cơ sở mới tại phố Phan Chu Trinh, Hà Nội, là bệnh viện thứ ba trong hệ thống.

Sự kiện ra mắt được tổ chức ngày 30/3 tại Hà Nội. Cơ sở mới quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện lớn như Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K, Việt Đức. Người bệnh được thăm khám, hội chẩn và điều trị trực tiếp với chuyên gia đầu ngành, rút ngắn thời gian, giảm áp lực chuyển tuyến và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn (cà vạt xanh, đứng giữa) cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và ban lãnh đạo bệnh viện cắt băng khánh thành. Ảnh: LVFH

Bệnh viện cũng được đầu tư hạ tầng hiện đại với nhiều thiết bị tiên tiến: máy MRI Siemens, CT 128 dãy Philips, hệ thống nội soi Olympus, xét nghiệm tự động Roche, cùng công nghệ chụp nhũ ảnh 3D Fujifilm - Amulet Innovality giúp phát hiện sớm ung thư vú. Trong lộ trình phát triển, bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật các công nghệ y khoa mới như Spectral CT 7500.

Không gian điều trị được thiết kế theo mô hình "bệnh viện - khách sạn", mang lại trải nghiệm tiện nghi, riêng tư và giảm căng thẳng cho người bệnh. Khu nội trú tách biệt, quy trình chăm sóc khép kín, hướng tới phục hồi về thể chất và tinh thần.

Không gian nội trú tại bệnh viện. Ảnh: LFVH

Theo đại diện bệnh viện, đây là bước đi nhằm mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân Thủ đô, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

TS.BS Nguyễn Văn Định, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, cho biết sự ra mắt Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bước tiến mới trong hành trình hơn 20 năm của đơn, mong muốn góp phần nâng tầm y khoa Việt Nam và chia sẻ gánh nặng y tế với cộng đồng. Với vị trí trung tâm Hà Nội, cơ sở này được kỳ vọng trở thành điểm đến y tế chất lượng cao, mang lại dịch vụ chuẩn quốc tế cho người dân Thủ đô.

Máy xạ trị gia tốc điều biến thể tích Elekta - Vmat 160 lá ứng dụng trong điều trị ung thư tại Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt. Ảnh: LVFH

Trước đó, hệ thống Lạc Việt có hai cơ sở tiền đề tại Vĩnh Phúc với hơn 600 giường bệnh. Ngoài tập trung vào khám chữa bệnh, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình nhân văn như "Chạy thận 0 đồng chênh" và ứng dụng máy xạ trị VMAT hiện đại, đều được thanh toán bảo hiểm y tế, giúp bệnh nhân tiếp cận phác đồ tiên tiến với chi phí tối ưu.

Văn Hà