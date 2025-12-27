Hệ sinh thái giao thông xanh của VinFast tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast mang đến dải sản phẩm đa dạng nhất triển lãm, gồm ôtô, xe máy, bus điện và giải pháp sạc, đổi pin tiện lợi, hỗ trợ người dùng chuyển đổi xanh.

Ngày 26/12, VinFast là hãng mở cửa không gian trưng bày sớm nhất triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Tại triển lãm ôtô lớn nhất năm 2025, hãng xe điện Việt Nam giới thiệu trọn bộ giải pháp di chuyển thuần điện, gồm: ôtô, xe máy, bus điện, giải pháp sạc, đổi pin trong 30 giây.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội).

VinFast Limo Green và VF 3 diễu hành qua sân khấu chính của triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Hoàng Giang

Khu trưng bày của VinFast có quy mô lớn nhất triển lãm do VnExpress tổ chức, tổng diện tích hơn 600 m2 và nằm ở vị trí trung tâm. Không gian khu trưng bày thiết kế theo phong cách hiện đại, điểm nhấn công nghệ thể hiện ở màn hình cỡ lớn, cột LED biểu tượng, tạo hiệu ứng thị giác thú vị và thu hút đông đảo khách tham quan.

Ở trung tâm của khu trưng bày là dòng xe sang Lạc Hồng 900 LX với hàng loạt chi tiết cá nhân hoá, chế tác thủ công và tiện nghi cao cấp, hướng đến phục vụ chủ nhân ở hàng ghế thứ hai. Thương hiệu xe đặc biệt này được ra mắt dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh, sử dụng để đưa đón các nguyên thủ quốc tế tại Việt Nam.

Thương hiệu xe sang Lạc Hồng là điểm nhấn tại khu trưng bày. Ảnh: Tuấn Vũ

Cùng với Lạc Hồng, VinFast mang đến trọn bộ sản phẩm ôtô thuần điện, gồm các dòng: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF9 và Limo Green. Lần đầu tiên tại Việt Nam, VinFast trưng bày và tổ chức lái thử hai mẫu xe hoàn toàn mới là Minio Green và EC Van. Đây là hai dòng xe được hãng kỳ vọng sẽ thay đổi phương thức di chuyển và vận tải của người dân trong thời gian tới, khi xu hướng sử dụng xe xanh ngày càng được ưa chuộng.

Khu trưng bày VinFast tại triển lãm giới thiệu dòng bus điện cỡ nhỏ, chuyên chở khách và học sinh, cùng 12 mẫu xe máy điện mới nhất của hãng. Khách tham quan có thể tìm hiểu giải pháp sạc điện và đổi pin linh hoạt từ V-Green, công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu, cũng như lái thử và trải nghiệm toàn bộ dải sản phẩm.

VinFast là hãng có dàn xe lái thử nhiều nhất tại Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Hoàng Giang

VinFast áp dụng ưu đãi đặt cọc ở sự kiện để nhận voucher giảm giá đặc biệt, trị giá tới 20 triệu đồng, áp dụng trong 3 ngày diễn ra triển lãm. Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Quang Anh