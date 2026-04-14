Hè này anh về Quảng Trị quê em nhé

Chào anh, người mà em đang gửi nhờ ở nhà bố mẹ! Không biết anh có đang đi tìm em (như em đang đi tìm anh không), nếu có thì cho em xin định vị em sẽ tới nhanh hơn nhé, chứ em tìm anh lâu quá rồi. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Bình, nay đổi thành Quảng Trị. Quảng Bình tuy nắng gió nhưng cuộc sống yên ả lắm, nếu có dịp em mời anh ghé chơi nhé. Em rời Quảng Bình ra Hà Nội sinh sống và làm việc được 8 năm nay, làm ở mảng xuất nhập khẩu, cũng có yêu đương tìm hiểu vài người nhưng chưa gặp được anh nên vũ trụ gửi tín hiệu bảo là chưa đúng người. Nay em phát tín hiệu, mong anh sớm tìm được em hoặc để em sớm tìm được anh, mình cùng chung tay xây dựng gia đình nhỏ nhé.

Em năm nay 34 tuổi, chưa từng kết hôn hay có con nên cũng mong muốn anh như thế. Gia đình em khá đơn giản, bố mẹ em làm ruộng nhưng cũng cố gắng nuôi 3 anh em em lớn lên, đi học đàng hoàng và đều có công ăn việc làm cả, bố mẹ không phụ thuộc nhiều vào con cái. Mong anh cao hơn em đôi chút để em có thể nép vào dựa dẫm (vì em cũng cao 1m64), vóc người cân đối, mặt tuy không xinh lắm nhưng cũng không đến nỗi. Anh từ 34 đến 38 tuổi anh nhé, nếu cùng miền Trung thân thương thì tốt quá, mỗi dịp về quê hai đứa cùng một lối, nếu không cũng không sao ạ. Em khá đề cao sự chung thủy trong tình yêu và hôn nhân, nếu anh cùng chung tư tưởng với em thì mình hợp nhau ghê. Em mong tin anh ạ

