HĐND TP HCM bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng nay sẽ bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố và nhiều vị trí chủ chốt khác.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ nhất, khóa XI, sẽ nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TP HCM.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong một buổi. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung quan trọng của kỳ họp là hoàn thiện các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 2/2025.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TP HCM khóa XI gồm Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Đô thị các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp này, HĐND TP HCM cũng bầu Chủ tịch UBND và các Phó chủ tịch UBND TP HCM; Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm nhân dân của TAND TP HCM.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Dự kiến, lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham dự và phát biểu.

Vừa qua, Ủy ban bầu cử TP HCM đã công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP HCM. Đây là những đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được cử tri tại 42 đơn vị bầu ra từ 208 ứng viên.

Trong danh sách trúng cử có nhiều lãnh đạo chủ chốt của TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 như Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy.

