HDMon Villas sắp ra mắt đô thị mới tại khu Nam Hà Nội

HDMon Villas sắp giới thiệu khu đô thị thương mại dịch vụ thuộc quần thể quy hoạch 19 ha, với đa dạng loại hình sản phẩm gồm khối liền kề - shophouse, trung tâm thương mại tại Hà Nội.

Chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản Thủ đô dần thu hẹp dư địa đầu tư, khu Nam vẫn giữ được mặt bằng giá hợp lý, mở ra tiềm năng tăng trưởng. Đón đầu làn sóng tăng trưởng, chủ đầu tư HDMon Villas sắp giới thiệu khu đô thị thương mại dịch vụ với 196 căn thấp tầng đa chức năng, thuộc quần thể 19 ha, theo định hướng phát triển quy hoạch đô thị mới tại xã Hồng Vân.

Bất động sản tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Pexels

Cũng theo HDMon Villas, từ năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ tăng giá hiếm gặp trong nhiều thập niên. Mức tăng ghi nhận ở mức hàng chục phần trăm mỗi năm và kéo dài liên tục.

Theo thống kê của Savills, trong năm nay, giá sơ cấp chung cư bình quân đạt khoảng 91 triệu đồng một m2, tăng 40% so với năm trước, giá sơ cấp biệt thự đạt 282 triệu đồng mỗi m2, tăng gấp đôi so với 2024. Nhà liền kề ở mức 239 triệu đồng một m2, tăng 24% so với năm ngoái, trong khi nhà phố đạt 278 triệu đồng mỗi m2.

Tại khu Tây, khu Bắc hay khu Đông, giá bất động sản hiện duy trì ở mức cao. Các dự án chung cư tại khu trung tâm như Skyline Westlake, Westlake Residential, Noble Crystal Tây Hồ, The Nelson hay Sun Feliza Suites có giá chào bán dao động từ 130 đến 200 triệu đồng một m2. Ở khu Tây, The Matrix One Premium và FLC Hausman Premium được chào giá khoảng 90-130 triệu đồng mỗi m2. Tại khu Bắc, Imperia Signature Cổ Loa và Lumière Prime Hills đều có mức giá 110-130 triệu đồng trên m2.

Hạ tầng tại khu vực Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Pexels

Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng giá cao khiến nhu cầu thực giảm sút, đồng thời làm giới đầu tư dè dặt hơn do biên độ tăng giá trong tương lai bị thu hẹp. Điều này tác động đến khả năng sinh lời và khiến thanh khoản tại các khu vực trên có xu hướng chậm lại, dòng tiền đầu tư dần rút đi.

Trong bối cảnh đó, khu Nam, nơi mặt bằng giá vẫn ổn định đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Hạ tầng giao thông đã hoàn thiện giúp việc di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến khu vực Thường Tín (cũ) thuận lợi, tạo điều kiện cho việc kinh doanh và quản lý tài sản.

Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, thanh khoản tại khu Nam vẫn duy trì tốt nhờ lợi thế giao thương sầm uất, sự tập trung của các làng nghề truyền thống và lực lượng lao động dịch chuyển liên tục từ các khu công nghiệp. Riêng huyện Thường Tín (cũ) được biết đến là "đất trăm nghề" với hơn 126 làng nghề, trong đó có các làng nổi tiếng như sơn mài Hạ Thái, thêu Quất Động, lược sừng Thụy Ứng hay bánh giầy Quán Gánh. Khu vực này đồng thời tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp lớn như Liên Phương (18,8 ha), Hà Bình Phương (41,6 ha), Duyên Thái (18,4 ha), Quất Động (23,6 ha) và Quất Động mở rộng (43 ha).

Mặc dù quỹ đất và nhà ở tại khu Nam còn khá dồi dào, yếu tố then chốt khi lựa chọn đầu tư vẫn là vị trí gắn liền với các trục giao thông huyết mạch, trụ sở hành chính, ga tàu, bến xe, chợ đầu mối hay hệ thống trường học. Cùng với đó, xu hướng của nhà đầu tư hiện nay là ưu tiên những dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại và đa chức năng. Các dự án thương mại - dịch vụ tích hợp nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đa dạng của cư dân, mở ra cơ hội kinh doanh, tiềm năng sinh lời bền vững và triển vọng trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực.

HDMon Villas là thành viên của HDMon, doanh nghiệp đã từng phát triển nhiều tổ hợp đô thị hiện đại. Dự án được quy hoạch đồng bộ và tích hợp nhiều tiện ích. Các hạng mục bao gồm khu nhà ở xã hội, trung tâm hành chính, khu thể dục thể thao, không gian văn hóa và trường mầm non.

Theo chủ đầu tư, với định hướng phát triển này, khu đô thị hướng tới việc tạo ra môi trường sống hiện đại, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn về nhà ở và đầu tư cho khu vực phía Nam thành phố.

Hoàng Đan