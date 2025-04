Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 là một cột mốc quan trọng, thúc đẩy ngành ngân hàng đẩy mạnh hội nhập, cải cách thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh. HDBank tích cực chuẩn hóa hệ thống quản trị, tăng vốn điều lệ, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu hội nhập và cạnh tranh ngày từ các tổ chức tài chính quốc tế. Nhà băng giữ vững chiến lược tăng trưởng bền vững, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động.

Bước sang thế kỷ 21, ngành ngân hàng Việt Nam vào giai đoạn tăng trưởng nóng. Sự bùng nổ của các sản phẩm tài chính bán lẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, cùng làn sóng công nghệ đã thay đổi căn bản hoạt động ngành. Năm 2002, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, do Ngân hàng Thế giới tài trợ, chính thức vận hành, mở ra kỷ nguyên hiện đại hóa của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Theo đơn vị, sự ra đời của HDBank gắn liền với chủ trương chỉnh trang đô thị do UBND TP HCM triển khai trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ. HDBank được thành lập với sứ mệnh ban đầu là phát triển nhà ở và cải tạo hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng hiện đại, văn minh. Với sứ mệnh này, trong suốt quá trình phát triển, nhà băng luôn gắn bó và đồng hành cùng sự chuyển mình của thành phố nói riêng, cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Không dừng lại ở số hóa nội bộ, HDBank còn tiên phong đầu tư dài hạn vào công nghệ. Ngày 1/11/2023, Galaxy Innovation Hub chính thức hoạt động, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ tài chính đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao TP HCM. Đây là nơi kết nối các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Nidec, Meta, Samsung, Intel với các startup nội địa, mở ra không gian hợp tác công nghệ, tài chính giàu tiềm năng.

Đầu năm 2025, HDBank tiếp nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) từ Ngân hàng Nhà nước và nhanh chóng tái thiết thành Vikki Digital Bank - ngân hàng số thế hệ mới, hiện đại và thân thiện. Bộ máy quản trị và vận hành đã được kiện toàn, hơn 4.000 nhân viên bước vào chương phát triển mới với tinh thần đổi mới toàn diện.

Ngày 17/2, Vikki Digital Bank đồng loạt mở cửa trên toàn quốc, trở thành ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam tích hợp thanh toán không tiền mặt vào tuyến Metro số 1, biểu tượng giao thông đô thị hiện đại của TP HCM.

Trải qua 35 năm phát triển, HDBank đã chứng kiến và vượt qua nhiều biến động kinh tế: từ khủng hoảng tài chính khu vực châu Á 1997, toàn cầu 2008, đại dịch Covid-19, đến xung đột địa chính trị kéo dài trên thế giới. Theo đại diện đơn vị, dù ở giai đoạn nào, HDBank vẫn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng.

Năm 2024, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 16.730 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2023 và hoàn thành 105,5% kế hoạch đề ra. Các chỉ số hiệu quả hoạt động tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành, với ROE đạt 25,7% và ROA đạt 2,04%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước, trong khi tổng huy động đạt 621.119 tỷ đồng, tăng 16%, đảm bảo tốt nhu cầu vốn và an toàn thanh khoản cao.

Cùng với hoạt động kinh doanh, HDBank cũng để lại dấu ấn trong các chương trình vì cộng đồng. 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đã trao tặng hàng chục nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ học sinh hiếu học. Đơn vị còn triển khai gói tín dụng ưu đãi 12.000 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ, tích cực hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.