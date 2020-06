HDBank tiên phong mở tài khoản doanh nghiệp online

Phương thức mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến giúp cải thiện tối đa quy trình thủ tục, hồ sơ giấy tờ. Mở tài khoản online giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi nơi, mọi thời điểm chỉ với máy tính, máy tính bảng hoặc smartphone có kết nối Internet.

Cụ thể, khi có nhu cầu, doanh nghiệp gửi yêu cầu mở tài khoản doanh nghiệp online trên website, không phải đến quầy và bổ sung hồ sơ để hoàn tất mở tài khoản tại chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng như trước. Khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mở tài khoản doanh nghiệp qua cổng trực tuyến, tài khoản online cấp cho doanh nghiệp cũng được kích hoạt để giao dịch ngay.

Tiện ích này giúp doanh nghiệp tăng cường giao dịch ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Dịch vụ tiện ích mới này cũng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính dễ dàng hơn, linh hoạt trong giao dịch, đảm bảo mọi giao kết với đối tác, bạn hàng. HDBank đang cung cấp hoàn toàn miễn phí dịch vụ cho doanh nghiệp trải nghiệm mở tài khoản doanh nghiệp online.

HDBank là một trong những ngân hàng đi đầu về đẩy mạnh số hóa dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, đáp ứng xu hướng tích hợp "tất cả trong một" (all in one), tất cả tiện ích trong một thiết bị, doanh nghiệp có thể chọn sử dụng tài khoản doanh nghiệp online trên E-Banking HDBank hay Mobile Banking HDBank. Đây là những kênh ứng dụng công nghệ số ưu việt với nhiều dịch vụ, sản phẩm tiện ích, mang đến nhiều lựa chọn và trải nghiệm mới, giúp doanh nghiệp tận hưởng nhiều ưu đãi giá trị lớn.

Hiện nay, HDBank là một trong những ngân hàng đi đầu trên thị trường về việc áp dụng những cải tiến công nghệ mới nhất nhằm phục vụ mọi nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng. Doanh nghiệp có thể trải nghiệm hàng loạt dịch vụ, tiện ích hiệu quả. Có thể kể đến dịch vụ nộp thuế và lệ phí hải quan điện tử và thông quan 24/7 do HDBank hợp tác với Tổng cục Hải quan triển khai, dịch vụ thu hộ tiền điện, thu hộ tiền dược phẩm, dịch vụ cấp tín dụng doanh nghiệp trực tuyến hay ứng dụng tính hạn mức tín dụng và dòng tiền tài trợ hợp đồng cho nhà thầu... được thiết kế hỗ trợ doanh nghiệp tiên liệu và quản lý tài chính chuyên biệt, tối ưu.

Minh Anh