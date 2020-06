HDBank sẽ tăng vốn điều lệ hơn 16.000 tỷ đồng

HDBank dự kiến tăng thêm 6.278 tỷ nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

Quyết định trên được 322 cổ đông đại diện cho gần 7.000 cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank) tổ chức sáng nay (13/6).

Theo tờ trình cổ đông, tính đến 30/4 vừa qua, vốn điều lệ của HDBank là 9.810 tỷ đồng. Trong năm nay ngân hàng dự kiến tăng thêm 6.278 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ sau lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Theo ngân hàng này, việc tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng mạng lưới, thị phần; nâng cao khả năng quản trị rủi ro; bổ sung vốn trung, dài hạn trong hoạt động và đầu tư hệ thống công nghệ cho hoạt động kinh doanh.

Việc tăng vốn sẽ được thực hiện qua hai phương án là phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (tăng thêm 4.829 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng (hơn 1.488 tỷ đồng) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2019 tổng cộng 65%, gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng.

Ban lãnh đạo HDBank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ngân hàng này thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính, gồm tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng 177.970 tỷ đồng.

Theo đó, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với 2019, chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,69% và chỉ số lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 20,02%. HDSaison sẽ chuyển đổi toàn công ty TNHH sang công ty cổ phần, tiếp tục phát triển quy mô.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, đại diện HDBank cho biết sẽ chú trọng tăng thu nhập dịch vụ, ngân hàng số, các sản phẩm bán chéo tới khách hàng, đối tác và cung cấp sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng.

Đại diện HDBank chia sẻ, trong năm nay sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ, thực hiện số hóa quy trình, kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ. Ngân hàng này cho rằng, chuyển đổi số là một bước đổi mới quyết định trong điều kiện thế giới bước vào giai đoạn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2019, tổng tài sản HDBank đạt 229.477 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng là 153.004 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018, trong đó mảng tín dụng Xanh thể hiện vai trò tích cực. Với tổng huy động vốn đạt 203.869 tỷ đồng, HDBank có tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp của ngành với 1,36% (bao gồm tài chính tiêu dùng, trong đó nợ xấu riêng lẻ ngân hàng 0,98%).

Đến cuối năm ngoái, HDBank có 286 điểm giao dịch và hơn 17.000 điểm giao dịch tài chính phủ rộng khắp cả nước.

Nha Trang