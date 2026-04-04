HDBank sắp nâng vốn chủ sở hữu lên 103.000 tỷ

HDBank công bố kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu lợi nhuận trên 30.000 tỷ, nâng vốn chủ sở hữu lên 103.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các ngành động lực của nền kinh tế.

Thông tin nêu tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 do nhà băng vừa công bố ngày 4/4. Theo kế hoạch, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.000 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Cùng với đó, quy mô tổng tài sản dự kiến 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 28%.

Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng mục tiêu lần lượt ở các mốc 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 28% và 804.000 tỷ đồng, tăng 37% (HDBank riêng lẻ thực hiện theo hạn mức tăng trưởng do ngân hàng nhà nước phê duyệt). Tăng trưởng tín dụng được định hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản, hệ số sinh lời dài hạn.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: HDBank

Song song với việc mở rộng quy mô, ngân hàng tiếp tục duy trì các chỉ số hiệu quả ở mức cao. ROE dự kiến khoảng 25,3%, CAR đạt 16,7% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Các chỉ tiêu này cho thấy mô hình tăng trưởng cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - kiểm soát rủi ro, là nền tảng quan trọng cho định giá dài hạn.

Nền tảng vốn tiếp tục được củng cố trong năm 2026. HDBank dự kiến nâng vốn chủ sở hữu lên 103.000 tỷ đồng. Quy mô vốn lớn giúp HDBank tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn yêu cầu cao về an toàn vốn và chuẩn mực quốc tế. Năng lực vốn vững còn giúp nhà băng chủ động mở rộng tăng trưởng tín dụng, tối ưu cấu trúc bảng cân đối, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, tăng dư địa đầu tư vào công nghệ và ngân hàng số.

Theo đại diện HDBank, kế hoạch 2026 xây dựng trên nền tảng thận trọng nhưng chủ động, với các trụ cột chiến lược: tối ưu chi phí vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, gia tăng thu nhập ngoài lãi và dịch vụ tài chính số, đẩy mạnh chuyển đổi số và mô hình ngân hàng tích hợp. Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), kết nối dòng vốn quốc tế, tiếp cận chuẩn mực tài chính toàn cầu, mở rộng nguồn thu và thị trường.

Đại diện cho biết thêm, HDBank đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả sinh lời cao và chiến lược rõ ràng. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 sẽ xem xét các nội dung trọng tâm gồm kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chiến lược phát triển trung hạn.

Hoàng Đan