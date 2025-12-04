HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lên hơn 50.000 tỷ

HDBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 30%, thông qua cổ tức và cổ phiếu thưởng, tạo cơ sở mở rộng hoạt động.

Theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước ngày 3/12, HDBank sẽ triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%. Trong đó, cổ tức năm 2024 là 25% và cổ phiếu thưởng tối đa 5%, nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.000 tỷ đồng. Mức vốn mới giúp ngân hàng mở rộng quy mô, củng cố năng lực tài chính và cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II và Basel III. Đồng thời, nhà băng có thêm dư địa để phát triển hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái ngân hàng - tài chính.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: HDBank

Trong nhiều năm, HDBank là ngân hàng niêm yết duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 25% mỗi năm. Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục theo quy định, sẽ thông báo chi tiết lịch thực hiện chia cổ tức, cổ phiếu thưởng tới cổ đông trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính quý III, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất - kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 1,97%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường ngân hàng.

Thu nhập ngoài lãi là điểm nhấn tích cực, đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6% so với cùng kỳ, nhờ chiến lược số hóa và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống còn 25,7%, thuộc mức thấp trong ngành.

Kết quả sau 9 tháng đầu năm kinh doanh, nhà băng báo lãi trước thuế hợp nhất 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục duy trì ở nhóm cao của ngành, với ROE đạt 25,2% và ROA đạt 2,1%, thể hiện năng lực vận hành hiệu quả và nền tảng tài chính vững chắc. Hiện ngân hàng phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, với mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, thân thiện và phát triển bền vững.

Trong ba quý đầu năm nay, các đơn vị thành viên của HDBank cũng ghi nhận kết quả khả quan. HD Saison đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, tiếp tục dẫn đầu mảng tài chính tiêu dùng.

Trong khi đó, HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, là một trong những dẫn đầu về ROE trong ngành chứng khoán. Vikki Bank bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi mô hình, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt Vikki Café, mô hình chi nhánh thế hệ mới mang lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Hoàng Đan