Hãy yêu khi sẵn sàng, đừng yêu vì cô đơn

Chờ đợi không bao giờ là đáng sợ khi ta biết rõ đang chờ đợi ai, bởi kiên nhẫn là đức tính tốt, điều khó tìm nhất sẽ tốt nhất.

Chào em, cô gái đang đọc bài viết. Anh từng viết bài tìm bạn một lần nhưng có lẽ em vẫn chưa đọc được nên anh phải viết lần nữa, hy vọng bức thư này có thể đến được tay em.

Chuyên ngành của anh là làm bên mảng thiết kế và sản xuất, có chút kiến thức bên quản trị nên tuổi trẻ từng khởi nghiệp đôi lần. Anh vẫn tin cứ tiếp tục đi thì nhất định sẽ đến, chông gai vốn không phải là rào cản mà chỉ là vật dẫn khiến chúng ta mạnh mẽ và bản lĩnh hơn mà thôi. Riêng quan điểm về hạnh phúc của anh chỉ gói gọn trong ba từ "tôn trọng, quan tâm, chung thủy". Anh xem đó là kim chỉ nam để đi tìm và tạo ra hạnh phúc cho chúng mình. Hãy yêu khi đã sẵn sàng chứ đừng yêu vì cô đơn.



Xin giới thiệu vài nét về bản thân:



Cao 1m68, nặng 59 kg, ngoại hình anh mà em chịu khó nhìn thì thấy cũng được (đùa chứ, dáng cân đối, trên trung bình tí). Không biết bạn bè có khen xã giao không mà đa số thường nói nhìn anh trẻ hơn so với tuổi một chút



Anh là người miền Nam và không gia trưởng. Độc thân và chưa từng kết hôn. Có hiếu, biết kính trên nhường dưới. Hòa đồng và khá hài hước trong giao tiếp. Có chí tiến thủ.



Mong muốn tìm được người bạn đời: Theo đạo Phật hoặc không có đạo. Có hiếu và hiểu chuyện. Dáng mình dây hoặc có da có thịt chút. Hòa đồng và biết quan tâm người khác. Biết tôn trọng người khác trong giao tiếp, tinh tế trong cách ứng xử. Không quá chú trọng về vật chất bên ngoài. Hy vọng bức thư này đến được tay em. Bàn tay anh vẫn kiên nhẫn đợi nơi đây chờ em đến, để chúng ta cùng nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời.



"Duyên" do trời tạo, "phận" do người định. Nếu em hỏi anh rằng cách nắm lấy duyên thế nào, ông trời đã báo với anh chỉ có một cách đó là nhấn vào cụm từ "Liên lạc với tác giả" ở bên dưới em nhé. Đợi thư em.



