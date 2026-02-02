Hãy trở về sau giờ làm cùng dùng bữa tối em nấu nhé

Em không mong cầu điều gì lớn lao ở anh, chỉ cần anh chân thành, nghiêm túc và đủ kiên nhẫn để lắng nghe em một chút thôi.

Thân gửi người em thương,

Giữa muôn vàn bước chân tất bật ngoài kia, em vẫn tự hỏi: liệu mình có thể tìm thấy anh, người đàn ông đủ chín chắn để cùng em đi hết đoạn đường còn lại?

Em đã dành hơn 30 năm thanh xuân để chờ đợi một người thật sự biết yêu thương, che chở và cùng em xây dựng một mái ấm. Một mái ấm rất giản dị thôi, nơi có những bữa cơm do chính tay em nấu, có sự sẻ chia, lắng nghe và đồng hành. Vậy mà sao vẫn thấy khó...

Em sống và làm việc tại TP HCM, có công việc ổn định, cuộc sống xung quanh em luôn tốt đẹp, được mọi người nhận xét là xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Em yêu bếp núc, thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và trân trọng những điều nhỏ bé trong đời sống gia đình.

Chỉ có một điều chưa trọn vẹn, đó là chuyện tình duyên. Ở độ tuổi này, em không còn mơ mộng về một tình yêu màu hồng. Điều em cần chỉ là một người đàn ông biết thấu hiểu, biết lắng nghe, cùng em chia sẻ công việc, niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi có vấn đề, mình cùng nhau đối diện và giải quyết, chứ không để nó trở thành lý do khiến ta đánh mất nhau.

Em không giỏi nói những lời hoa mỹ. Em tin vào sự thực tế và những gì thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Vì vậy, nếu anh là người đàn ông thật sự mong muốn tìm một mái ấm nhỏ, hãy viết thư cho em.

Anh có thể yên tâm khi bước cạnh em, bởi em tin mình có đủ những phẩm chất mà một người đàn ông cần ở người phụ nữ của đời mình.

