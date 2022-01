Hãy ôm em và nói 'Có anh đây, em đã cố gắng và làm tốt rồi'

Mình sinh năm 1993, cao 1,58 m, nặng 48 kg, gương mặt sáng và ưa nhìn, học xong và làm về lĩnh vực marketing ở Bắc Âu.

Mong muốn tìm người có thể nắm tay mình đi suốt cuộc đời. Thật ra trước giờ, mình không quá đặt nặng chuyện hẹn hò và kết hôn, chỉ chú tâm vào học hành và công việc, vì thật sự ở một đất nước xa xôi, có quá nhiều thứ để lo toan. Dù có những ngày tháng thật khó khăn, rơi nước mắt, mình luôn tự động viên, một mình cố gắng tiếp tục bước đi như vậy mà không cần ai bên cạnh.

Những tưởng bản thân có thể sống một đời như thế, nhưng khi bắt đầu bước qua năm 2022, mình bỗng cảm thấy trống trải và có chút cô đơn. Mình nhận ra bản thân muốn có người đồng hành trong hành trình còn lại. Mình biết bản thân chẳng hề mạnh mẽ tưởng tượng. Mình cần một người mà sau một ngày vất vả, nắm tay, ôm mình và nói "có anh đây, em đã cố gắng và làm tốt rồi". Mình cần một người mà có thể cùng mình lái xe phiêu lưu và nghe một bản nhạc cả hai cùng yêu thích dưới bầu trời sao nào đó ở lục địa này.

Khuyết điểm to nhất của mình có lẽ là nhút nhát, nhất là trong chuyện tình cảm. Thật sự viết những dòng này, mình rất đắn đo. Đây cũng là lý do chính tại sao mình chưa thế tìm được người thương. Nhưng mình nghĩ không làm mà đòi có ăn thì thật vất vả cho thần Cupid quá (cười). Ít nhất mình nên có chút nỗ lực cho điều mà bản thân mong muốn. Đó là lý do mình viết những dòng này.

Về ưu điểm, mình cực hiểu chuyện, ngoại hình ổn, công việc ổn và hoàn toàn khỏe mạnh, chân thành, chưa thân thì mình khá ít nói, chỉ ngồi cười, còn thân rồi sẽ thấy mình khá lầy lội. Mình thích đi du lịch và ghét bị sai khiến.

Mình hy vọng tìm được người có trình độ, bản lĩnh, chí tiến thủ và lành tính, đừng quá lớn hơn tuổi mình và chưa có con riêng. Thật tốt nếu bạn cao hơn mình 5 cm trở lên (cười). Bạn ở gần mình hoặc trong khu vực châu Âu thì thật tốt. Còn nếu bạn ở Việt Nam thì mình cũng rất chào đón.

Cảm ơn các bạn đọc. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

