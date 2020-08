Hãy làm chỗ dựa cho anh, em nhé

Anh 36 tuổi, sống một mình 3 năm nay sau cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Anh có 2 con trai đang sống cùng mẹ ở rất xa.

Đầu năm nay, anh vẫn tin mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới vì còn nhiều bộn bề, nhưng rồi như một cơn mơ, Covid bất ngờ ghé chơi làm cho cuộc sống của anh có chút đảo lộn, mọi kế hoạch đình trệ, 24h trở nên dài hơn bao giờ hết. Mất đi nguồn vui và động lực trước đó là công việc, anh suy nghĩ nhiều về cuộc sống, tương lai (dù đã có kế hoạch rõ ràng và đang thực hiện khá thuận lợi) và nhận thức rõ ràng hơn câu nói "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Anh nghĩ giờ là lúc mình bắt đầu đi tìm một nửa thực sự thuộc về mình vì thời gian này cho phép chúng ta có cơ hội chia sẻ, tìm hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Biết đâu sẽ có cùng một một hướng đi chung cho quãng đường sau này.

Thích VnExpress từ năm 2002 nhưng gần đây anh mới để ý đến chuyên mục này. Đọc các bài viết, anh có ấn tượng với một số bạn nhưng lại nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn nên hôm nay quyết định gửi gắm đôi lời, mong tìm được chỗ dựa cho tương lai.

Nếu bằng cấp thể hiện tri thức thì anh trên đại học. Nếu bề ngoài thể hiện đạo đức thì anh có xăm mình. Tuy nhiên, cá nhân anh nhận thấy kiến thức và đạo đức con người được thể hiện qua cách đối nhân xử thế, cách nhìn nhận vấn đề, qua lối suy nghĩ và hành động của họ. Còn em thấy sao?

Một số bạn hi vọng con cái thừa hưởng được chút gen về chiều cao của bố. Cái này anh không có vì anh chỉ cao 1,62 m, bù lại có được một cơ thể khá bình thường với 60 kg cân nặng, không được 6 múi nhưng không có một cục. Anh thích vận động cho dù điều kiện hiện tại không cho phép chơi nhiều môn thể thao như thời thanh thiếu niên nhưng đá bóng, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, billard, tennis, cờ vua, cờ tướng,... anh đều có thể chơi ở mức trung bình khá. Nếu em cũng thích vận động thì trong tương lai, mình có thể cùng tập thể dục mỗi ngày.

Về phần đàn ông, nhiều bạn nhắc đến "bản lĩnh", nhưng anh không biết các bạn ấy nghĩ thế nào về điều đó nên không dám hồi âm vì đã thấp bé nhẹ cân lại sợ không đủ bản lĩnh. Sống tự lập từ bé (xa gia đình từ cấp 2), anh học được cách chăm sóc bản thân từ những việc cơ bản cho cuộc sống hàng ngày và không ngại làm những việc ấy (nếu cần thiết), có điều anh không thích rửa bát. Đồng thời anh được rèn luyện cách làm việc có kế hoạch nên đôi khi nóng tính nhưng anh đủ tính táo để suy nghĩ. Vì chỉ bắt đầu khi đã suy nghĩ đủ thông, do đó không mấy khi anh bỏ cuộc. Để không thường xuyên bỏ cuộc, anh không nhìn cuộc sống bằng màu hồng mà luôn đánh giá mọi vấn đề một cách thực tế nhất. Em có thấy rằng anh sẽ thiếu lãng mạn? (cười).

Một trong những lý do ảnh hưởng đến lối sống thực tế của anh là anh có tình yêu đặc biệt đối với thiên nhiên và tự nhiên. Yêu núi rừng, sông hồ, biển cả, cây cối, động vật. Mỗi khi có cơ hội chiêm ngưỡng, anh luôn tìm được sự bình an khó tả. Hi vọng em sẽ cùng anh khám phá và trải nghiệm phần còn lại của thế giới.

Hiện nay, công việc và thu nhập của anh khá ổn định, đủ để phụ cấp cho 2 con trai và trang trải cho cuộc sống cơ bản hiện tại và tương lai. Là người làm việc có kế hoạch nên thời gian của anh khá linh hoạt và tự chủ khi cần thiết.

"Khoe khoang" về bản thân với mục đích tìm được một nửa đúng nghĩa của cuộc đời mình, một chỗ dựa (hậu phương) vững chắc vì sóng gió ngoài kia thật sự làm anh mệt mỏi. Hi vọng có một chốn bình yên, một cuộc sống nhẹ nhàng nơi cả gia đình, ông bà, vợ chồng, con cháu có thể vui cười thoải mái sau mỗi ngày bon chen, vất vả. Thật sự nhiều khi trở về nhà anh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức không biết giãi bày cùng ai. Giờ trước sự choán ngợp của "cô bé Vy", anh lại càng cảm thấy cô đơn và trống vắng.

Mong em là một người phụ nữ đủ chín chắn để hiểu được giá trị cuộc sống đối với bản thân (đủ biết mình muốn gì và có thể trả được gì). Biết vun vén, chăm sóc gia đình, biết yêu thương, chăm sóc bản thân, có một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Còn chuyện muôn thuở "mẹ chồng nàng dâu", anh chỉ mong em đối xử với bố mẹ anh đủ tốt như anh sẽ làm với bố mẹ em. Hi vọng em đã hoặc đang đi làm và cảm thấy vui vẻ với công việc của mình. Nếu em cảm thấy tự tin và thoải mái với chính mình, thành thạo một ngoại ngữ, sẽ càng tuyệt vời.

Anh không dám hứa cho em cuộc sống em hàng mơ ước nhưng khẳng định sẽ cố gắng cùng em để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Hãy cùng chia sẻ, đùm bọc và hướng về tương lai em nhé.

Văn anh không tốt, nếu em hiểu và chấp nhận làm chỗ dựa (cho những khiếm khuyết) của anh, hãy phản hồi để chúng ta cùng chia sẻ và tìm hiểu rõ hơn về nhau. Hi vọng đến khi Covid chính thức lùi vào dĩ vãng, anh sẽ được nhìn thấy nụ cười rạng ngời, cặp mắt trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng của em. Mong chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ ở Hà Nội - nơi gia đình, bạn bè anh đang sinh sống.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc