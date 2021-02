Hãy gửi CV cho em, anh nhé

Em là cô gái Bắc, 28 tuổi, đã vào Sài Gòn làm việc được 6 năm.

Một năm mới lại đến và năm nay em lại lên danh sách những điều cần làm cho năm. Và em nhận ra một trong những mục tiêu quan trọng của năm nay cần ưu tiên đó là tìm người đồng hành với mình. Do vậy, em viết bài này mong sẽ tìm ra anh.

Trước hết, em xin phép giới thiệu về bản thân. Hiện em làm quản lý tài chính tại một công ty nước ngoài, song song em cũng đang tiếp tục học để lấy bằng sau đại học của mình.

Về ngoại hình, em có chiều cao trung bình khá, tầm 1,6 m, hơi tròn vì bố em nói con gái tròn xíu mới dễ thương. Về tính cách, em không phải mẫu người hòa đồng, quảng giao vì tính em khá introvert. Tuy vậy khi đã thân, em sẽ rất cởi mở, luôn là một "tư vấn viên uy tín" với bạn bè. Em cũng khá thích các bạn có tính cách phóng khoáng nên cũng đang điều chỉnh bản thân trở thành một ambivert.

Châm ngôn sống của em là "it’s always impossible until it’s done". Công việc chiếm 60% mối quan tâm của em vì đó là nơi em được là chính mình một cách trọn vẹn nhất - tự tin, nhiệt huyết và dám nhận rủi ro để không ngừng tiến về phía trước.

Là một cô gái Song tử điển hình, em thích học hỏi, khám phá điều mới, thích thử thách và luôn đổi mới bản thân qua mỗi năm. Sở thích của em khá nhiều dù mỗi lĩnh vực em chỉ dừng ở biết chứ không giỏi, ví dụ vẽ, chơi thể thao, chơi game (mind game càng vui), tập yoga, đọc sách (đủ thể loại như thiên văn, triết học hài hước, self-help, trinh thám, ngôn tình,...).

Vì vậy, mong anh là người có thể hiểu và chia sẻ với em những giá trị cốt lõi của bản thân. Nếu anh cũng đang muốn tìm một người bạn đồng hành, hãy gửi email cho em nhé.

Chúc anh sức khỏe và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.

