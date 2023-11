Hãy cùng em tạo hạnh phúc, tình yêu thương

Em cao 1m57, hơi gầy, mặt mũi cũng dễ thương, mang nét điềm đạm và hơi có phần lạnh lùng.

Em sắp đón sinh nhật lần thứ 32 trong đời rồi nhưng vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu nam nữ. Một cuộc hẹn, một món quà từ người khác giới là những điều không tưởng với em. Đơn phương, có lẽ em cũng có những lần rung động, nhưng vẫn chưa đủ mức để mình kết nối với đối phương; có thể đấy chỉ là những tình cảm nhất thời mà thôi. Em là một cô gái truyền thống với tính cách hiền lành, bẽn lẽn trước nam giới nên đó có thể là một nguyên nhân cho đến giờ vẫn chưa có mối tình đầu. Vả lại, ngày xưa, em là một học trò chăm học, chỉ để ý học hành, chuyện yêu đương em cho rằng chỉ thích hợp khi ra trường.

Ra trường, lại loay hoay một thời gian dài cho công việc ổn định. Lúc công việc ổn định rồi, em thấy nhiều thứ cần phải học hơn. Em không biết sau này có gia đình làm thế nào để cân bằng giữa việc phát triển bản thân và chăm lo gia đình nữa. Nhưng suy cho cùng, với một người phụ nữ, gia đình vẫn là trên hết, đúng không anh? Đó là lý do khuya nay, em quyết định viết lên những dòng thư này gửi anh. Nhưng lấy chồng là một việc quan trọng của cuộc đời, do đó, không vì lý do lớn tuổi mà em đưa ra những quyết định vội vã, dẫu biết rằng vẫn còn yếu tố "duyên số" tác động nữa.

Về phần em, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê bình thường, gia đình thuần nông nhưng đoàn kết, anh chị em yêu thương nhau và học hành tử tế. Nhìn cách má em tảo tần, làm dâu, chăm lo nội ngoại mà em cũng ảnh hưởng tính cách ít nhiều. Công việc em ổn định, lương không cao nhưng cũng ổn so với ở quê. Tính cách em thiện lành, quan tâm Phật giáo, hay đi chùa cùng bà. Em hơi vụng về, đó cũng là điều lo ngại nhất của em khi có gia đình, nhưng em sẽ cố gắng cải thiện anh nha.

Về anh, em mong anh là một người không gia trưởng, không tệ nạn, tính tình hoạt bát, chưa từng kết hôn, có trình độ; công việc ổn định hoặc ít ra là có chí hướng rõ ràng. Và quan trọng rằng, anh sẽ quan tâm em, yêu em thật lòng, không vì cần một người vợ cho bằng bạn bằng bè, vì gia đình hối thúc hay vì muốn quên đi người yêu cũ mà chọn em thay thế.

Chúng mình sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, chung thủy và đầy tình yêu thương. Ở đó, chúng ta sẽ là người bố, người mẹ hòa thuận, gương mẫu; con cái được chăm lo, học hành đầy đủ anh nhé. Đợi thư anh, mong anh mô tả chi tiết về bản thân nha.

