Hãy cùng em bước vào lễ đường anh nhé!

Cuộc đời em quá khổ rồi, giờ cần bến đỗ, một nơi để trở về, nơi có người mình thương để tự nấu cho họ bữa cơm cùng nhau dùng.

Mình không giỏi văn tự nên cũng không biết viết thế nào để cho một ai đó đọc bài và cảm được những tâm tư, mong muốn trong lòng mình. Thế nhưng một khi mình đã viết bài lên đây thì tất cả là bằng sự chân thành và thực tế. Có thể bài viết của mình sẽ không được phản hồi nhiều vì thứ nhất mình không phải là một cô gái còn trẻ (mình đã 37 tuổi), chưa từng kết hôn, tuy nhiên không trẻ chứ không phải không đẹp nhé. Có thể các bạn cũng đặt dấu chấm hỏi vì sao ở độ tuổi này..., nhưng theo mình nghĩ ai sinh ra cũng được gán sẵn vào người một số phận, có thể số mình hơi bị lận đận trong tình cảm nên mình vẫn lẻ bóng.

Thứ hai, mình mong muốn có một lễ cưới tại nhà thờ. Hai điều mình vừa nói ra có thể sẽ làm mình rất ít nhận được mail gửi tới lắm đây. Đó là mong muốn thôi, nếu một khi tình yêu đủ lớn và chân thành thì khi đó sẽ tự nguyện, vì ở mình điều này không thật sự quan trọng hay vì tôn giáo để thành rào cản nhau. Không sao, mình vốn là cô gái rất tự tin, mình chỉ mong nhận được đúng một hồi âm mà chuẩn chỉnh là quá đủ rồi.

Giới thiệu sơ qua, mình đang sống và làm việc tại TP HCM, bản thân là một cô gái được đánh giá là xinh đẹp, mình có công việc ổn định. Ngoài giờ đi làm ở công ty về mình còn bán hàng thêm tại nhà. Tuy nhiên, mình lại ít giao du hay đi chơi, có thể điều này làm mình bị hạn chế trong các mối quan hệ. Lời duy nhất em muốn gửi đến trong bài viết này: Em thật sự cần một người đàn ông chững chạc. Anh có thể là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn em cũng được, nhưng xin hãy hiểu nhau và hãy là người đàn ông che chở được cho em ở quãng đường còn lại.

Cuộc đời em cũng thật sự quá khổ rồi, hiện giờ em cần một bến đỗ, một nơi để trở về, nơi có người mình thương để tự nấu cho họ bữa cơm cùng nhau dùng. Đối với em đó là hạnh phúc. Em không có nhu cầu đi du lịch, đi chơi hay tụ tập gì, em chỉ cần cho em cuộc sống bình yên. Khi anh đọc được những lời này, cảm thấy cần và chân thành thì hãy trả lời mail em nhé.

