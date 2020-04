Hãy cùng anh bắt đầu bữa tối bằng quả dưa gang

Anh chỉ cần một người, là em - người cảm nhận được hình bóng chân thật của chính em trong bữa tối cùng anh, có nhạc và quả dưa gang.

Quả dưa gang trong xanh vỏ vàng em ạ. Trước tiên, anh cảm ơn em đã dành thời gian để đọc thư anh viết và sẽ hiện diện để ta có cơ hội đến bên nhau em nhỉ. Và, anh hiểu hầu hết mọi người giờ đây đang lo đang sợ và ham muốn điều gì trong cuộc sống thường nhật. Cũng như về tình cảm, họ mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ hôn nhân bình thường dựa trên tiêu chuẩn của người khác (xã hội và văn hoá). Anh thì không phải là người như vậy.

Hôm nay, anh thử tìm kiếm em, sau khi đã hiểu được về bản thân anh. Hiểu được, anh có những lúc yếu lòng, có nhiều hạn chế cần được cải thiện, và hiểu rằng đã đến lúc anh đủ điều kiện cần (sức khoẻ, kinh nghiệm cuộc sống, tri thức, công việc) để khi em xuất hiện, khi ta thân thiết, anh sẽ từ từ kể em mọi điều muốn biết. Do đó, thư này, anh không nói em nghe những điều về ngoại hình, tên tuổi (dù dưới bài viết có đề cập đôi chút), quê quán, hay công việc. Vì những điều ấy, đối với anh chỉ là hình thức của một con người. Còn anh khác với đa số, đó là ưu tiên tìm kiếm vẻ đẹp tâm trí ngụ tại nơi em - cô gái anh sẽ yêu thương và trân trọng hết đời. Hãy thử tin anh một lần em nhé.

Tiếp theo, anh nghĩ cần xin lỗi em luôn, vì để em đợi khá lâu rồi mà vẫn chờ ăn thử nửa quả dưa gang, sau đấy mới tay cầm điện thoại tìm nàng. Văn anh hay được khen là lủng củng mà có ý, vậy nên để em dễ hiểu, thư này anh sẽ chỉ giới thiệu đôi chút về mình, còn mấy chút còn lại anh để dành cho em về sau nha.

Okay, here we are

Anh xin tạm gọi em là em nha. Vì chưa biết em thích được gọi bằng tên thật, nhân xưng hay tên em tự chọn cho mình. Còn anh, hãy gọi là Ruby, em ha. Mục đích của anh là qua thư giới thiệu này, sẽ để em biết được rằng có anh đang ở đâu đấy và chờ được em tìm thấy, để ta cùng nhau đi tìm ý nghĩa yêu thương của riêng chúng mình. Vậy nên, chỉ cần một người là em có thể cảm nhận được con người anh qua thư là đủ với anh.

Anh nghĩ mọi thứ đều có điểm bắt đầu. Và thư này bắt đầu từ quả dưa gang của nước Úc xinh tươi em ạ. Là vì anh thấy đã đến lúc cần tìm em để bắt đầu một bữa tối với quả dưa gang mà nếu chỉ mình anh thôi là ăn không nổi. Anh muốn được sẻ chia sự mát lành của quả dưa, xen lẫn vị yêu đương ngọt ngào khi ta được bên nhau. Và khi em đã thấy thích việc ăn dưa trước khi ăn tối là có gì thú vị bằng một nụ cười, là lúc ta cùng nhau nghe đôi ba bài hát sau em nhé: Way back into love, Lemon tree và Can you feel the love tonight. Có dưa, có nhạc và ta sẽ cùng nhau trò chuyện về ngày sắp qua, hay đơn giản chỉ như em hỏi vì sao trứng luộc ngọt hơn anh nhỉ, thì anh sẽ bảo bởi vì hôm nay yêu em còn hơn hôm qua.

Ta sẽ ăn đủ để dừng bữa tối, để sau khi cùng nhau dọn rửa, anh pha cà phê lattle dùng cùng sô cô la hạnh nhân. Còn em hãy chơi đàn rồi ca hoặc la nếu thấy vui hay thích, anh đều sẽ lắng nghe những giây phút đấy, cùng em. Đêm xuống, anh sẽ tắt ánh đèn nê-ôn, để bật ánh đèn vàng, ta ôm nhau, dù ngày nắng nóng, bởi sẽ luôn có điều hoà ở trong phòng bật sẵn. Hay khi trời lạnh cóng chân, sau khi tắm bồn nước ấm và trên người là bộ đồ đôi pijama dễ chịu. Anh sẽ hỏi em: "nàng buồn ngủ chưa"? Và khi em bảo là chưa, ta sẽ cùng nhau xem phim mỏi mắt hay em đọc anh nghe một đoạn sách ta cùng nhau thích, hoặc đơn giản là sẽ lại cùng nhau trò chuyện đêm khuya về một ngày mới sẽ đẹp ra sao khi ta còn thời gian bên nhau. Em có muốn cùng nhau, ta sẽ như vậy không em?

Anh hiểu đôi lần em thắc mắc rằng, liệu đây là thật hay thư, thì anh đủ tự tin để bảo em là, là thư anh viết để sự thật là của chúng mình làm nên. Anh đến đây, để mang tình yêu đã có sẵn bên trong, sẻ chia với em - người con gái sẽ trở thành bạn đời, để rồi khi ta mong muốn có thêm những thiên thần bé nhỏ, gia đình là quả ngọt của tình yêu chúng mình. Tự tay ta, là tay anh và tay em, mình chung sức vun đắp cho tình yêu ấy, bởi anh tin khi con của chúng mình được sống với đủ đầy yêu thương, sẽ lớn khôn để vững bước vào đời. Và sau khi con lớn con khôn, con đã tách riêng, để tự mình độc lập, để tìm tự do, anh và em sẽ lại cùng nhau nấu bữa tối hôm nay, để cảm nhận khoảnh khắc của hạnh phúc, và anh tin quả dưa gang hôm nay sẽ mãi mãi, không hề đổi thay.

Cuối cùng, thư này có lẽ là dài với hầu hết mọi người. Vậy nên như đầu thư, anh xin nhắc lại một điều, anh chỉ cần một người, là em - người cảm nhận được hình bóng chân thật của chính em ở trong bữa tối cùng anh, có nhạc và có quả dưa gang.

