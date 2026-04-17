Hãy cho nhau cơ hội được yêu thương anh nhé

Mình hãy cho nhau cơ hội để được yêu thương, quan tâm và sẻ chia mọi việc trong cuộc sống nha anh, để cuộc sống mỗi ngày của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười và cùng nhau vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống. Em sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại một mình. Em đã trải qua 34 mùa xuân vẫn lẻ bóng một mình. Có người nói em kén chọn, cũng có người nói em lớn tuổi rồi khó tìm được ai ưng ý, hay cũng có người khuyên em lấy đại một ai để có người bên cạnh. Em vẫn vui vẻ đón nhận những lời nói đó, không cảm thấy tủi thân hay nóng giận. Em cho rằng cuộc sống của em là do em quyết định, tất nhiên em sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. Thật ra kiếm một người để lấy làm chồng không khó, nhưng lấy một người để cùng nhau đồng hành trong cuộc sống, cùng nhau phát triển bản thân, em cho là hơi khó.

Em từng trải qua vài mối tình, đến hiện tại vẫn thấy may mắn vì những người em từng quen đều là người tốt. Nhưng có lẽ không cùng quan điểm nên cả hai đều dừng lại trong văn minh. Em không có thói quen liên lạc với người cũ, khi kết thúc là em biến mất hoàn toàn. Bởi vì em nghĩ khi dây dưa sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau. Em tự chủ được cuộc sống của mình, tự có cách làm cho cuộc sống mình vui vẻ. Em rất hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người xung quanh và không làm mất lòng ai. Em đối xử với mọi người bằng sự chân thành, tử tế. Trong gia đình em cảm thấy mình là người con hiếu thảo, biết quan tâm đến mọi người. Em sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Em là người năng động, có tư duy tích cực và linh hoạt. Em có tham gia các hoạt động thiện nguyện. Em yêu thương và trân trọng bản thân. Em hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những phù phiếm bên ngoài mà đến từ bình yên trong tâm hồn. Em thích nấu ăn và trong căn bếp của em luôn sạch sẽ. Em rất thích câu nói "phụ nữ hiện đại không ngại vào bếp". Niềm vui của em là nấu những bữa ăn ngon cho những người thân thương. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn, không ngại khoảng cách địa lý và tuổi tác chênh lệch, bởi em tin vào duyên phận.

Em không xăm hình và có lối sống lành mạnh, thật sự mong anh cũng vậy nhé. Anh đừng dính vào tệ nạn xã hội. Em thích người đàn ông điềm tĩnh, có trách nhiệm, biết yêu thương và quan tâm em với gia đình. Tương lai anh sẽ là trụ cột của gia đình, vì vậy em mong anh có một công việc tốt. Dù em vẫn luôn cố gắng phát triển bản thân nhưng sẽ luôn đứng ở sau lưng đồng hành cùng anh và để được anh bảo vệ che chở. Nếu anh đọc được lá thư này, em tin rằng duyên phận đang mở ra giữa chúng ta. Chỉ cần anh gửi thư thì nó sẽ thành sự thật. Em chờ thư anh.

