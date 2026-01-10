Hậu trường Vũ Ngọc và Son cùng 200 người làm show ở Hong Kong

Nhà mốt Vũ Ngọc và Son cho biết chỉ ngủ khoảng một tiếng mỗi ngày khi cùng nhân sự, người mẫu thực hiện show diễn ở nước ngoài.

Ngày 9/1, hai nhà thiết kế phát hành video giới thiệu bộ sưu tập Tình ca trên sóng, thực hiện theo hình thức digital show, ghi hình tại West Kowloon Cultural District - khu văn hóa nghệ thuật nổi tiếng của Hong Kong. Họ đồng thời tiết lộ hậu trường thực hiện sự kiện ở nước ngoài. Theo Vũ Ngọc và Son, dự án khiến êkíp gặp nhiều thử thách nhất trong hơn 10 năm theo đuổi thời trang.

Hậu trường thực hiện show. Video: Geeking

Họ nhận được giấy phép biểu diễn chỉ hai ngày trước khi show diễn ra. Lúc này, công đoạn liên hệ người mẫu, chuyên gia trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh gia, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn mới bắt đầu. Nhà thiết kế Đinh Trường Tùng (Son) cho biết mọi thứ diễn ra gấp gáp, nhiều áp lực, tuy nhiên êkíp may mắn nhận được sự hỗ trợ của các đối tác.

Đến Hong Kong vào ngày 27/12, êkíp khảo sát địa điểm, họp bàn và có vài tiếng để tổng duyệt. Trong ngày ghi hình, mọi người thức dậy lúc 3h để chuẩn bị, đợi bình minh lên rồi bắt đầu trình diễn. Chỉ đạo catwalk Trương Thanh Trúc cho biết có lúc người mẫu run lên vì gió biển, sương lạnh nhưng ai cũng tập trung vì chỉ được phép thực hiện một lần.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú chăm sóc người mẫu ở hậu trường.

Theo nhà mốt, khu vực tổ chức show là địa điểm công cộng, không được phép rào chắn. Êkíp phải tính toán đường runway hợp lý để bắt trọn không gian. Khi show diễn ra phải đảm bảo hoạt động của người dân và du khách vẫn bình thường.

Á hậu Võ Hoàng Yến cho biết chưa bao giờ nhận show gấp đến vậy nhưng vì mối quan hệ thân thiết với hai nhà thiết kế, cô đã nhờ người thân chăm sóc con gái hơn một tuổi để đảm nhận vai trò vedette. Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh nói hào hứng khi lần đầu được sải bước trên sàn runway với góc nhìn hướng ra cảng Victoria - điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Chuyên gia giúp Võ Hoàng Yến trang điểm trước khi vào show.

Show thực hiện trong hai ngày nhưng quá trình chuẩn bị diễn ra suốt một năm. Bộ sưu tập Serenade on The Waves gồm 36 mẫu trang phục đa dạng phong cách, lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa của Việt Nam - Hong Kong. Vũ Ngọc và Son sử dụng bảng hiệu, taxi, xe bus làm họa tiết váy áo, nhằm thể hiện sức sống hiện đại của thành phố nổi tiếng châu Á. Ngoài ra, hình ảnh hoa bưởi, con ngựa cũng xuất hiện trên trang phục thông qua kỹ thuật thêu, đính kết, mang ý nghĩa chào đón năm mới.

Các chất liệu chính gồm gấm, nhung, tafta với bảng màu rực rỡ như đỏ, xanh lục, vàng, trong đó nhà mốt thể hiện "cuộc chơi" với len sợi nhằm tôn vinh ngành nghề thủ công.

Toàn cảnh show diễn. Video: Geeking

Vũ Ngọc (tên đầy đủ Vũ Ngọc Tú) và Son (Đinh Trường Tùng) theo đuổi những thiết kế màu sắc, họa tiết rực rỡ, giao thoa giữa văn hóa Á Đông và phương Tây. Họ thường tổ chức định kỳ hai show thời trang mỗi năm, kết hợp giới thiệu điểm đến văn hóa, vùng đất du lịch, qua các bộ sưu tập như Vàng son, Hừng đông, Ký ức tuổi thơ, Vũ điệu Phương Đông, A beautiful life - Cuộc sống tươi đẹp, Nơi pháo hoa rực rỡ.

Các địa danh gần đây họ chọn làm show gồm Trường lang (Đại Nội Huế), Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bưu điện Thành phố, phố cổ Hội An, Ga Sài Gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, cảng sông Hàn (Đà Nẵng).

