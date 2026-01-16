Hậu trường Tả Đại Bân đóng Quan Âm Bồ Tát trong 'Tây du ký'

Diễn viên Trung Quốc Tả Đại Bân từng bị phản đối đóng Quan Âm trong "Tây du ký" 1982 vì "gương mặt già".

Bà Tả Đại Bân, 83 tuổi, nói cơ duyên đóng tác phẩm trong video trên Red Note hôm 13/1. Nghệ sĩ vốn là thành viên đoàn kịch sân khấu, năm 1976, bà lần đầu đóng Quan Âm Bồ Tát ở một vở kịch, chỉ xuất hiện vài phút, ít thoại.

Lúc đó, đạo diễn Dương Khiết xem đoàn của Tả Đại Bân trình diễn, cuối buổi, Dương Khiết tìm diễn viên, khen ngợi: "Đại Bân, sao em giống Bồ Tát đến vậy?". Đạo diễn hẹn khi cần, bà sẽ liên lạc lại mời Tả Đại Bân đóng phim truyền hình. Lúc đó, diễn viên chỉ nghĩ đây là những lời khách sáo nên không để tâm.

Nghệ sĩ Tả Đại Bân tuổi ngoài 80. Ảnh: Red Note

6 năm sau, Tả Đại Bân ngạc nhiên khi Dương Khiết gọi điện mời bà gia nhập đoàn phim Tây du ký. Diễn viên nhận lời ngay vì đây là cơ hội tốt. Mọi diễn viên đều cần thử tạo hình để Dương Khiết cân nhắc có chọn vào đoàn hay không, nhưng Tả Đại Bân không cần qua thử thách này. Chuyên gia hóa trang của đoàn phim, Vương Hy Chung, nói với Tả Đại Bân: "Chị không cần thử, gương mặt chị giống nhân vật rồi".

Tả Đại Bân trong "Tây du ký" Diễn viên Tả Đại Bân trong "Tây du ký". Video: Bilibili

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất phản đối vì bấy giờ Đại Bân 39 tuổi, bị cho "gương mặt già so với các diễn viên nữ khác" của đoàn. Đạo diễn Dương Khiết kiên định lựa chọn vì theo bà, Bồ Tát không phải "tiểu mỹ nhân" mà cần có khí chất nghiêm trang. Bà chọn Tả Đại Bân ngay từ lần đầu gặp mặt vì nhận thấy diễn viên "giống tượng Bồ Tát ở chùa".

Tác phẩm ghi hình trong 6 năm nhưng nghệ sĩ không ở trường quay toàn bộ thời gian này. Chỉ khi cần Tả Đại Bân, đạo diễn Dương Khiết mới gọi điện để bà thu xếp tới quay. Có lúc nghệ sĩ chỉ ở phim trường một, hai ngày rồi về. Điều này từng khiến bà cảm thấy vai diễn của mình quá nhỏ bé, không được coi trọng. Cảm giác đó tan biến khi phim ra mắt, nhân vật được khán giả yêu mến không kém các vai chủ chốt.

Diễn viên Tả Đại Bân ở trường quay "Tây du ký". Ảnh: Red Note

Tổng cộng, bà Tả Đại Bân nhận chưa đầy 200 nhân dân tệ (753 nghìn đồng) cho toàn bộ cảnh quay ở phim. Nghệ sĩ đánh giá mức thù lao này "cao" vì vai của bà gần như chỉ đứng yên, không có nhiều động tác như những tài tử đóng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Bà nói: "Quả thực, nhận bao nhiêu tôi cũng hài lòng, tôi chỉ hy vọng hoàn thành tốt vai diễn".

Theo trang Henan, diễn viên Tả Đại Bân an hưởng tuổi già tại quê nhà. Thi thoảng, bà tham gia chương trình về hý khúc, truyền thụ kinh nghiệm biểu diễn kịch cho thế hệ trẻ.

Tạo hình Quan Âm Bồ Tát. Ảnh: Red Note

Tây du ký khởi quay năm 1982 và chiếu trọn vẹn lần đầu năm 1986, do Dương Khiết (1929-2017) đạo diễn, Vương Sùng Thu quay phim cùng dàn diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa. Trong bối cảnh giao thông, vận chuyển chưa thuận lợi, đoàn phim ghi hình tại nhiều nơi hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu ở Cát Lâm, thác ở Cửu Trại Câu, chùa trên vách núi ở tỉnh Sơn Tây. Tác phẩm gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, giữ kỷ lục phim được phát lại nhiều lần nhất ở Trung Quốc.

Như Anh