Hậu trường Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan đóng cảnh xô xát

Diễn viên Phương Anh Đào lần đầu thử sức với cảnh hành động khi cùng Quách Ngọc Ngoan diễn màn xô xát trong "Báu vật trời cho".

Hậu trường cảnh vật lộn của Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan Phương Anh Đào đóng cảnh ẩu đả Quách Ngọc Ngoan. Video: Đoàn phim cung cấp

Phim Tết do Lê Thanh Sơn đạo diễn có phân đoạn nữ chính Ngọc được mời đến nhà đại gia Thiên (Quách Ngọc Ngoan), cả hai xung đột, dẫn đến loạt biến cố sau này của nhân vật chính.

Ở hậu trường, đạo diễn yêu cầu Phương Anh Đào sử dụng dao thật, thay vì đạo cụ, để cảnh quay đạt được độ chân thực cần thiết. "Tôi gạt bỏ nỗi sợ, học kỹ năng kiểm soát dao kết hợp kỹ thuật diễn xuất để tránh gây thương tích cho anh Quách Ngọc Ngoan", cô nói.

Dù vậy, do thiếu kinh nghiệm đóng cảnh võ thuật, trong một, cô vô tình dùng chiếc đèn đập vào đầu bạn diễn. Ở một phân đoạn, cô đánh trúng mũi đàn anh vì không kiểm soát được tốc độ ra đòn. Quách Ngọc Ngoan pha trò, giúp Phương Anh Đào thư giãn về tâm lý trước mỗi cảnh quay.

Báu vật trời cho là tác phẩm điện ảnh duy nhất Phương Anh Đào tham gia, sau Mai của Trấn Thành hai năm trước. Dù nhận nhiều lời mời diễn xuất, cô không muốn xuất hiện liên tục vì sợ gây cảm giác cũ kỹ.

Diễn viên Phương Anh Đào ở buổi ra mắt phim mới tại TP HCM, giữa tháng 1. Ảnh: Hòa Phạm

Những năm gần đây, Phương Anh Đào nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn, thay vì đóng khung trong hình ảnh nàng thơ. Cô cho biết một thời gian dài quan niệm được đóng phim là đủ, không câu nệ kịch bản. Sau này, cô nhận ra cần thử nghiệm nhiều hơn với nghề diễn.

Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Cô có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong một chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài làm nghề hướng dẫn lặn, phát hiện anh là cha của con cô. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi Hồng chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Diễn viên 34 tuổi, tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, quê ở Bạc Liêu (cũ). Cô gây chú ý với phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018). Sau đó, cô vào vai chính trong phim hài tình cảm Chàng vợ của em (2018), đóng MV của rapper Đen Vâu. Năm 2023, cô tham gia Tro tàn rực rỡ - phim Bùi Thạc Chuyên chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Đầu năm 2024, cô đóng Mai (Trấn Thành đạo diễn) - phim từng đạt kỷ lục phòng vé. Tháng 11/2025, diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Phân cảnh Tuấn Trần, Phương Anh Đào trong "Mai" Phân cảnh Tuấn Trần, Phương Anh Đào trong "Mai". Video: Đoàn phim cung cấp

Quách Ngọc Ngoan, 42 tuổi quê Cà Mau, nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử. Anh từng giành nhiều giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020. Năm 2017, vai chính trong Người bất tử - phim tâm linh do Victor Vũ đạo diễn - gây tiếng vang, giúp anh trở thành gương mặt được đánh giá cao. Gần đây, anh trở lại với Thiên đường máu - phim về đề tài lừa đảo ở nước ngoài, doanh thu hơn 120 tỷ đồng.

Mai Nhật