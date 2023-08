Hậu trường dựng cảnh nổ bom nguyên tử trong 'Oppenheimer'

Đạo diễn Christopher Nolan làm nhiều thí nghiệm trước khi tái hiện vụ thử hạt nhân Trinity trên phim trường "Oppenheimer".

Theo National Geographic, việc tái hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên trên thế giới có mật danh Trinity thách thức các nhà làm phim, thậm chí với Christopher Nolan, "phù thủy" của những bom tấn.

"Thử nghiệm Trinity trong phim phải lột tả sự kinh hoàng và đáng sợ. Nó phải có vẻ đẹp đồng thời gợi nỗi ám ảnh. Đó là điểm tựa để làm bật toàn bộ câu chuyện", Nolan nói.

Hậu trường thực hiện vụ nổ bom nguyên tử trong 'Oppenheimer' Hậu trường cảnh vụ nổ bom nguyên tử trong phim "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Ngoài đời, sự kiện Trinity do Lục quân Mỹ tiến hành ngày 16/7/1945 ở bang New Mexico (Mỹ), mở ra thời kỳ con người áp dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực quân sự. Nhà vật lý J. Robert Oppenheimer, giám đốc Phòng thí nghiệm Los Alamos, đặt tên cuộc thử nghiệm là "Trinity" do lấy cảm hứng từ một bài thơ của John Donne.

Nolan từng sử dụng đồ họa máy tính để mô tả vụ nổ hạt nhân trong The Dark Knight Rises (2012), nhưng lần này ông không dùng CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính). Theo đạo diễn, CGI không thể tái tạo đầy đủ mối đe dọa về cuộc thử nghiệm và tác động của bom nguyên tử.

Nolan nhờ sự giúp đỡ của giám sát hiệu ứng hình ảnh Andrew Jackson, người từng giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc Oscar 2021, khi hoàn thành kịch bản Oppenheimer.

Địa điểm ban đầu thực hiện vụ nổ Trinity là một căn cứ quân đội sự hoạt động, cách trụ sở của Dự án Manhattan (năm 1942-1947) ở Los Alamos hơn 418 km. Tuy nhiên, tại đây có nhiều ngôi nhà hiện đại, đồng thời việc dựng lại bối cảnh tốn kém. Đoàn phim quyết định quay ngoại cảnh ở sa mạc Ghost Ranch ở Belen, New Mexico.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer phim "Oppenheimer", khởi chiếu trong nước ngày 11/8. Video: CGV

Thiết kế sản xuất Ruth De Jong và giám sát hiệu ứng đặc biệt Scott Fisher chịu trách nhiệm chế tạo quả bom. Họ tiến hành thí nghiệm: Đập các quả bóng bàn vào nhau, ném sơn lên tường và pha chế dung dịch magiê phát sáng. Kế tiếp, họ quay lại trên camera kỹ thuật số siêu cận cảnh, ở các tốc độ khung hình khác nhau.

Để tái hiện lại sự kiện ngoài hiện trường, đoàn phim dựa vào một thủ thuật gọi là forced perspective, cách phối cảnh sử dụng nghệ thuật sắp đặt các chủ thể, hình khối để làm cho một vật thể xa hơn, gần hơn, lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với thực tế, dựa theo kỹ thuật phối cảnh và luật xa - gần.

Bằng cách tạo ra một phiên bản nhỏ hơn của sự kiện Trinity trong quá khứ, khi được quay cận cảnh, ảo ảnh quang học mang lại cảm giác chân thực cho người xem.

Đạo diễn Christopher Nolan (thứ hai từ phải qua) chỉ đạo trên phim trường "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Quả bom trong phim được làm từ năng lượng khí đốt. Fisher và Jackson pha chế thêm một hỗn hợp để tạo ra ánh sáng và những vệt màu đỏ, thành phần gồm xăng, propan, bột màu đen, bột nhôm và pháo sáng magiê.

Đội ngũ giám sát kích hoạt bom, sau đó kết hợp các yếu tố như sóng xung kích, hiệu ứng ánh sáng, kim loại nóng chảy và các loại pháo hoa để tăng hiệu ứng thị giác. Trong đó, ngọn lửa là sự kết hợp giữa xăng và khí propan. Bột màu đen, bột nhôm và magiê được thêm vào đám cháy để tạo ra ánh sáng chói và tiếng nổ. "Chúng tôi muốn khán giả bàn luận về độ sáng đó, cho nên chúng tôi đã cố gắng tái tạo điều đó giống thật nhất có thể", Fisher nói với trang SYFY.

Trong cuộc trò chuyện với Empire, đạo diễn Christopher Nolan cho biết các kỹ thuật này nhằm giúp khán giả hình dung sự thông minh và tài năng của nhà vật lý Oppenheimer. Theo Nolan, việc mô phỏng lại đám mây hình nấm và tia chớp trong vụ thử hạt nhân chỉ là bước đầu cho thử thách thể hiện tầm vóc của Opennheimer.

Theo Nolan, Andrew Jackson là một trong những người đầu tiên được ông cho xem kịch bản hoàn chỉnh. Đạo diễn muốn xem liệu Jackson có thể đưa ra các phương pháp để tạo ra hiệu ứng trên trường quay hay không. Nolan cũng yêu cầu giám sát hình ảnh cố gắng đặt mình vào quá trình Oppenheimer suy nghĩ về cách thức hoạt động của bom nguyên tử. "Tôi muốn thử tìm hiểu tâm trí của Oppenheimer bằng hình ảnh biểu tượng và cách ông hình dung về thế giới lượng tử", đạo diễn nói.

Poster phim "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Christopher Nolan nổi tiếng với những lần "chịu chi" và hạn chế sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Ở The Dark Knight (2008), cảnh xe tải của Joker bị Batman lật ngược giữa không trung được thực hiện với sự hỗ trợ của dây cáp bảo hộ.

Trong Inception (2010), Nolan cho nổ tung bối cảnh tiệm đồ uống The Paris Café, được camera quay chậm và khán giả có thể quan sát rõ từng mảnh vỡ. Với Interstellar (2014), nhà làm phim cho trồng một ruộng bắp rộng hơn 200 hecta. Tiêu biểu, trong Tenet (2020), đạo diễn gây chú ý khi cho nổ tung chiếc máy bay Boeing 747, thay vì sử dụng CGI hay mô hình giả lập.

Oppenheimer chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân. Tác phẩm nhận "mưa" lời khen, cho rằng đây là một trong số phim điện ảnh hay nhất năm.

Quế Chi