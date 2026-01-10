Hậu 'Pháo' nhận thêm 11 năm tù trong vụ bán 63 ha đất quốc phòng ở Nha Trang

Hà NộiÔng chủ tập đoàn Phúc Sơn bị phạt 11 năm trong vụ án bán 63 ha đất sân bay Nha Trang khi chưa đủ pháp lý, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của gần 700 khách hàng.

Ngày 10/1, bản án được Tòa án Quân sự Quân khu 5 công bố sau 5 ngày xét xử, tuyên hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh này, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 4 năm tù; ba thuộc cấp của ông Thắng, đều vắng mặt tại tòa, nhận mỗi người 3 năm 6 tháng, gồm: cựu Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh, cựu Phó chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Những cựu cán bộ này đều đang chấp hành 3-4 bản án khác với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù, đều trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương. Do đó án tù trong vụ án hiện tại, khi có hiệu lực sẽ được tổng hợp thi hành với các vụ án trước.

Từ phải qua: Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng và hai cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường, đứng nghe tuyên án sáng 10/1. Ảnh: Danh Lam

Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và bạn thân của Hậu, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 tháng trước trong vụ án khác, 3 người này cũng bị phạt tù do các sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành khiến loạt cán bộ vướng lao lý, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tổng hợp với các bản án này, tòa xác định Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Hằng 13 năm và Định 10 năm 6 tháng. Ngoài án tù, Hậu phải nộp 6 tỷ đồng tiền án phí.

HĐXX đánh giá các bị cáo là cán bộ tỉnh Khánh Hòa và hai cựu thiếu tướng đều có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Hai chị em Hậu nghe tuyên án, sáng 10/1. Ảnh: Danh Lam

Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 700 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Toà đánh giá đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Về phân hóa vai trò trong vụ án, tòa xác định cựu chủ tịch tỉnh Thắng ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của ông Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Hậu là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, HĐXX đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về dân sự, về nguyên tắc, Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty, chiếm 99,1 % cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho Hậu nên cần yêu cầu Hậu phải bồi thường toàn bộ. HĐXX ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng 160 tỷ đồng,

Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Hậu và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.

Về thỏa thuận giữa Hậu và một đại gia về việc mua lại Phúc Sơn, thay Hậu bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở chấp nhận.

Phiên xét xử do thượng tá, thẩm phán Nguyễn Hữu Bình làm chủ tọa. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238 ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của trường Sĩ quan Không quân. Đây là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ, nhấn mạnh: Việc khai thác đất phải đảm bảo minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng luật.

Song tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu. Thủ tướng cũng chưa phê duyệt nhưng Phúc Sơn đã được các bị cáo là lãnh đạo tỉnh và hai cựu thiếu tướng "bàn giao tạm" để cắm mốc, kiểm kê.

>>Xem hiện trạng khu đất

Nhiều văn bản liên tục được ký để "hợp thức hóa" việc giao đất trái phép và các hoạt động bàn giao vẫn ồ ạt diễn ra dù đến tháng 1/2016, sân bay mới có quyết định đóng cửa nhưng hơn một tháng trước, gần 63 ha đã được giao cho Phúc Sơn.

Dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, đất vẫn bị ông chủ Phúc Sơn phân lô, quảng cáo rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Thanh Lam