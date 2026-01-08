Hậu 'Pháo': Đại gia chi gần 7.000 tỷ đồng mua công ty là người 'rất có tâm'

Hà NộiTrước lo ngại của bị hại về quyền lợi với đất đã đầu tư tại Nha Trang khi tập đoàn Phúc Sơn được đại gia Kiên mua lại, bị cáo Hậu "Pháo" trấn an đây là người rất có tâm, khách hàng hãy ủng hộ.

Ngày 8/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 bước vào ngày làm việc thứ ba của phiên xét xử vụ án giao sai 63 ha đất quốc phòng ở vị trí "vàng" ven biển Nha Trang cho công ty Phúc Sơn.

Trước phần luận tội và đề nghị mức án vào chiều qua, HĐXX thông báo doanh nhân Nguyễn Duy Kiên đang thỏa thuận mua lại cổ phần công ty Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường 7.000 tỷ đồng. Đây được xác định là tiền Phúc Sơn thu của gần 700 khách khi bán đất được giao trái phép.

Phát biểu quan điểm chiều qua và sáng nay, nhiều bị hại vẫn cho rằng không phải không cảnh giác trong giao dịch đất đai, mà nhận thấy dự án có tính pháp lý rõ ràng, được tỉnh cấp phép nên mới xuống tiền. Lỗi là do các cán bộ phụ trách đã làm sai.

"Cán bộ nhà nước lúc làm còn không biết là sai thì sao khuyên chúng tôi cảnh giác được", một bị hại nói.

Ông chủ Phúc Sơn (góc trái) nghe chia sẻ của một số bị hại tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Ngoài ra, nhiều bị hại bày tỏ nguyện vọng được nhận lại đất, thay vì nhận bồi thường thiệt hại bằng tiền vì trượt giá sau 10 năm khiến 3 tỷ đồng của năm 2016 không còn là 3 tỷ đồng của năm 2026 nữa.

Họ mong tất cả cơ quan chức năng và chủ trương của nhà nước, địa phương cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng đều hướng tới tháo gỡ vướng mắc để dự án tiếp tục. "Dự án chắc chắn sẽ phải thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên khi thành hiện thực, quyền lợi của chúng tôi phải gắn liền với mảnh đất đấy", đại diện một nhóm bị hại phát biểu.

Về thương vụ sang tay Phúc Sơn cho đại gia Kiên, bao gồm việc đại gia này sẽ thay Hậu bồi thường 7.000 tỷ đồng, các bị hại bày tỏ lo ngại bị ảnh hưởng hoặc mất quyền lợi khi công ty và dự án vào tay doanh nghiệp khác. Bị hại do đó yêu cầu ông Kiên cam kết đảm bảo quyền lợi cho họ, khi làm tiếp dự án,

'Còn quá sớm để cam kết chắc chắn bất cứ điều gì'

Ông Kiên không tới phiên tòa, cử người đại diện tham dự và đưa ra quan điểm. Lắng nghe các bị hại hai ngày qua, nữ đại diện nói rất chia sẻ, thông cảm với các tâm tư nguyện vọng này.

Dưới góc độ bên muốn mua lại Phúc Sơn, doanh nghiệp của ông Kiên mong tòa và các bị hại thấu hiểu thiện chí, vì muốn tiếp tục dự án ở Nha Trang nên muốn mua lại Phúc Sơn. Cũng vì thiện chí, họ cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo phán quyết của tòa.

Trước yêu cầu của bị hại buộc ông Kiên cam kết quyền lợi cho họ sau này khi làm dự án, vị đại diện cho rằng đó là điều khó nói. "Thời điểm này, tất cả chúng ta ngồi đây không ai biết chắc chắn dự án có được triển khai tiếp không, vì còn phụ thuộc vào HĐXX và các cơ quan có thẩm quyền", bà nói và cho hay kể cả khi được triển khai, dự án cũng mất thời gian dài để hoàn tất các điều kiện.

"Theo dõi phiên tòa, tôi cũng thấy chính việc ông Hậu cam kết quá sớm khi dự án chưa đủ điều kiện, cũng là lý do dẫn tới phiên tòa hôm nay. Do đó, tôi cho rằng đưa ra cam kết vào thời điểm này là quá sớm", bà trình bày.

Song bà khẳng định ông Kiên là công dân tôn trọng pháp luật, là nhà đầu tư làm việc đúng quy định, sẽ cam kết thực hiện mọi phán quyết của tòa.

Hậu "Pháo": Nhiều người tiếp cận song chỉ ưng anh Kiên

Trấn an các nhà đầu tư ngay sau đó, ông chủ Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khẳng định trong thời gian bị tạm giam có rất nhiều đối tác tiếp cận, gặp gỡ với ý định mua lại công ty để làm tiếp các dự án dang dở.

"Có đối tác không đủ năng lực, có đối tác dùng hết chiêu trò nọ đến chiêu trò kia để cướp không của tôi", song đàm phán và quan sát suốt 5 tháng, chỉ thấy duy nhất ông Kiên vừa có năng lực, vừa có tâm thiện.

Tổng giám đốc Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Danh Lam

Trong các điều khoản thỏa thuận, Hậu khẳng định ngoài tuân thủ pháp luật, còn yêu cầu ông Kiên bằng mọi giá phải đảm bảo quyền lợi đến cùng cho khách hàng, với "tôn chỉ xuyên suốt 20 năm kinh doanh và đối xử với khách là dùng chữ tâm".

"Mong khách hàng hãy hết sức bình tĩnh, bắt tay và ủng hộ, đồng hành cùng. Anh Kiên rất có tâm, có trách nhiệm, sẽ thực hiện ý nguyện của tôi đến cùng để đảm bảo quyền lợi cho các vị", Hậu trình bày tại phiên tòa.

Ông chủ Phúc Sơn nói vô cùng đau đớn khi phiên tòa này mở đúng ngày thành lập tập đoàn (6/1/2004) hiện công ty từ 400 nhân viên chỉ còn 30, rất bất lực. Song bị cáo luôn tự hào vì điều hành tập đoàn 100% vốn của mình, suốt 20 năm đã thưc hiện hàng chục dự án nhưng không nợ tiền bất cứ tổ chức tín dụng nào, không gây bất lợi cho bất cứ khách hàng nào.

Hậu nói dự án này không phải duy nhất đang dang dở, mà hiện là 12 dự án, với gần 3.000 khách. Bị cáo "có bán hết tài sản cửa nhà, bán sạch sẽ tan hoang mọi thứ" cũng quyết phải bảo vệ họ.

"Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ hoàn trả đủ 3.000 cái nhà cho 3.000 khách hàng vì Phúc Sơn kinh doanh bằng cái tâm", Hậu nói và bật khóc, nhắc đến Nha Trang bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua. Bị cáo này đọc một bài thơ thất ngôn tự sáng tác để tưởng nhớ sự mất mát này, trong đó có câu "Những ngày qua nằm trong song sắt/Lòng quặn đau nghĩ đến khách hàng".

Một bị hại đại diện phát biểu: "Anh Kiên có thiện chí thì phải đến tòa đối diện với chúng tôi trả lời các câu hỏi chứ không phải cử người đại diện đến và phát biểu như chưa phát biểu".

Một nam khách hàng khác phản đối việc ông Hậu và ông Kiên tự ký thỏa thuận mà chưa có sự đồng ý của khách hàng. Họ đề nghị phải được tham gia và có ý kiến trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này.

"Chúng tôi có duy nhất nguyện vọng nhận đất. Nên nếu hai ông trả lời được trước tòa là cam kết giao đất cho chúng tôi thì chúng tôi đồng ý với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nếu không thì tòa cần thận trọng đánh giá", người này nói.

Ông kiến nghị xem xét lại chứng thư bảo lãnh Ngân hàng MB phát hành cho đại gia Kiên với giá trị gần 7.000 tỷ đồng. Nhiều bị hại đề nghị tòa tuyên dừng lại việc này, tiếp tục phong tỏa tài sản là các khu đất tại đây vì "7.000 tỷ là không đủ khắc phục".

Tòa tạm dừng xét xử trong vài phút để vị đại diện liên hệ trao đổi với ông Kiên song không có kết quả.

Nói lời sau cùng, các bị cáo trình bày ngắn gọn, cựu thiếu tướng Quang cầm giấy đọc. Cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ đã hết lòng làm việc vì sự phát triển của thành phố, nhưng do thiếu thận trọng dẫn đến sai phạm không tránh khỏi. Ông mong được khoan hồng và chúc HĐXX, các bị cáo và bị hại trong phiên tòa sức khỏe, hạnh phúc.

HĐXX sẽ tuyên án vào sáng 10/1.

Thanh Lam