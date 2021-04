Hateco Laroma lấy cảm hứng từ kiến trúc Italy

Chủ đầu tư dự án cho biết, Italy là một trong những biểu tượng vĩ đại của nền văn hóa nhân loại. Những bản hùng ca lịch sử thời Trung cổ, công trình kiến trúc nổi tiếng, kho tàng văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của Italy đã trở thành huyền thoại và niềm cảm hứng vô tận cho nhiều lĩnh vực trong đời sống. Một trong những lĩnh vực ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa Italy chính là kiến trúc. Những công trình mang phong cách Italy luôn đi cùng thiết kế ấn tượng để tạo thành một tác phẩm đẳng cấp, mang chuẩn mực thẩm mỹ toàn cầu.

Đó là lý do chủ đầu tư đưa phong cách kiến trúc Italy vào dự án Hateco Laroma. Được thiết kế bởi bàn tay tài hoa từ Finenco Architects - công ty kiến trúc hàng đầu của đất nước hình chiếc ủng, dự án sở hữu những tinh hoa nghệ thuật của hàng ngàn năm của Italy.

"Việc thổi hồn những kết tinh đó vào một dự án bất động sản là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là khi những chủ nhân tương lai tại đây đều là những con người giàu tri thức, sự hiểu biết cũng như gu thẩm mỹ cao và yêu cầu sự hoàn hảo đến từng chi tiết", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Với phong cách tân cổ điển đậm chất Italy, từng đường nét từ bên ngoài, cảnh quan cho đến sảnh, hành lang và đặc biệt là các căn hộ bên trong đều mang nét thiết kế đồng nhất, sang trọng, thể hiện đẳng cấp và sự thời thượng của chủ nhân.

Bên cạnh phong cách thiết kế, Hateco Laroma còn gây ấn tượng khi nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô. Tọa lạc trên mặt đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, chung cư Hateco Laroma là một trong những tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp đầu tiên tại khu vực này. Với vị trí trung tâm, từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới các tuyến giao thông huyết mạch như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Liễu Giai, Tây Hồ... cũng như những khu vực trọng điểm trong và ngoài thành phố.

Hateco Laroma sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm quận Đống Đa, Hà Nội.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu thêm hàng loạt tiện ích hiện hữu từ lâu từ trường học đến hệ thống vui chơi giải trí ẩm thực nổi tiếng, tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại cao cấp cùng hệ thống bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu đảm bảo cuộc sống an sinh đủ đầy cho mọi cư dân.

Hateco Laroma có quy mô 30 tầng bao gồm: 4 tầng hầm cho khu đỗ xe và kỹ thuật, 6 tầng trung tâm thương mại. 42 hạng mục tiện ích tại dự án đều được chú trọng đầu tư gồm: khu dịch vụ, thương mại hạng sang, phòng gym cao cấp hay bể bơi 4 mùa với hệ thống lọc nước biển tự nhiên, trường mầm non, khu vui chơi giải trí, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại từng căn hộ, hệ thống cấp khí tươi toàn tòa nhà để cư dân luôn an tâm về sức khỏe của cả gia đình. Dự án còn áp dụng công nghệ 4.0 trong sinh hoạt như quản lý toà nhà thông minh, hệ thống thẻ cư dân thông minh, hệ thống bảo mật an ninh nhiều lớp, chuông hình kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt...

Mọi tiện ích tại Hateco Laroma đều đạt chuẩn mực sang trọng và đẳng cấp.

Ngoài ra, dự án cũng được trang bị hệ thống bãi đỗ xe thông minh. Khách hàng khi tới làm việc, mua sắm hay trở về nhà sẽ được thông báo trước trên smartphone chỗ trống tại bãi đỗ xe để đặt và giữ chỗ đỗ xe trong vòng 30 phút.

Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 81-138m2 cùng mức giá từ 65 triệu đồng mỗi m2, tương đương tổng giá trị căn hộ 5,4 - 9,4 tỷ đồng cho các căn hộ từ 2 đến 3,5 phòng ngủ. Chủ đầu tư cũng đang áp dụng chính sách linh hoạt và nhiều ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước.

Tâm Anh