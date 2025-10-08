Harry Nista và 5 nhà sáng tạo cạnh tranh danh hiệu 'Triển vọng'

Harry Nista, An Trương, Sabrina Uyên Lưu, Vẽ hạnh phúc, City's Codes, Will và Tina tranh giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Năm thứ hai được tổ chức, Vietnam iContent Awards tiếp tục tìm ứng viên xứng đáng để trao danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Hạng mục này đề cao cá nhân nổi bật trong nước, hoạt động chưa đầy hai năm nhưng vẫn duy trì tần suất đăng tải đều đặn; sản phẩm, video nhất quán, đa dạng, mới lạ; tạo ảnh hưởng tích cực và thu hút công chúng.

Giao diện bình chọn 6 ứng viên giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Ảnh chụp màn hình

Nhân tố thú vị nhất được đề cử hạng mục này là Harry Nista (Nguyễn Anh Tú) - sinh năm 2000 tại Phú Yên. Anh từng làm tiếp viên hàng không, về sau rẽ sang thời trang, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên đa nền tảng.

Harry gây tiếng vang nhờ các video phối đồ, tự lên ý tưởng, thiết kế, dựng video mà không cần ê-kíp. Gen Z biến mỗi sản phẩm thành "show diễn" dung dị nhưng sáng tạo, nâng tầm trang phục của người cao tuổi hoặc biến xu hướng xưa cũ thành những bộ cánh hiện đại, độc đáo. Nhiều clip của anh đạt hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Gương mặt góc cạnh, thân hình mảnh mai với chiều cao 1,8 m giúp Harry dễ dàng chinh phục mọi thiết kế. Được nhiều khán giả Trung Quốc ủng hộ và định hướng phát triển tại thị trường tỷ dân, anh lập tài khoản Douyin, chia sẻ nội dung phối đồ. Năm ngoái, anh xuất hiện tại các tuần thời trang quốc tế. Dù ở đâu, anh vẫn xem gia đình, quê hương là nguồn cảm hứng sáng tạo, qua đó lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt.

Harry Nista biến hóa phong cách trên sa mạc. Ảnh: NVCC

Sabrina Uyên Lưu lần đầu được đề cử một hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ Vietnam iContent Awards. Cô sinh năm 1998, ghi dấu với phong cách gần gũi, nữ tính, thông điệp tích cực qua loạt video xoay quanh làm đẹp và đời sống. Gần đây, cô càng hút fan hơn khi chia sẻ câu chuyện tình yêu, hành trình chuẩn bị đám cưới độc lạ.

Tương tự, An Trương cũng nhận sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo. Từ The Money Date bàn về tài chính cá nhân, đến Xin Việc mô phỏng buổi phỏng vấn tuyển dụng cùng các khách mời nổi tiếng, An Trương thể hiện sự thông minh, duyên dáng trong lối dẫn dắt. Cách đặt câu hỏi thú vị, khéo pha trò giúp anh tạo bầu không khí thoải mái giữa host - khách mời.



An Trương đề cao sự bền bỉ và kiên định với giá trị nội dung. Anh không chạy theo xu hướng nhất thời, không đặt nặng việc phải "viral" (lên xu hướng) bằng mọi giá. Thay vào đó, anh chọn cách kể đúng câu chuyện, giữ đúng tinh thần chủ đề và tạo không gian để khách mời lẫn khán giả cảm thấy được lắng nghe, đồng cảm.

Nhà sáng tạo nội dung An Trương. Ảnh: NVCC

Ứng viên nổi bật khác có cơ hội thắng giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" là Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Phan Thanh Phượng - hai gương mặt trẻ đứng sau kênh Vẽ hạnh phúc, chuyên biến những biển hiệu cũ kỹ của những gánh hàng rong thành tác phẩm bắt mắt, ấn tượng hơn. Giá trị nội dung của kênh không chỉ nằm ở những nét vẽ giản dị ấy mà còn khắc họa câu chuyện đời thường một cách chân thực, tinh tế, giúp khán giả cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ chi tiết nhỏ nhất.



Với hơn 691.000 người theo dõi trên TikTok, kênh tạo dấu ấn với series ý nghĩa - từ "Vẽ nụ cười" đến "Mua hết rồi - Về nhà thôi". Qua từng video, cặp Gen Z muốn gửi gắm thông điệp: tình yêu thương và sự sẻ chia có thể mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.

Will và Tina - đôi Việt kiều và du học sinh - không chọn cách thể hiện cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, thay vào đó thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường, xoay quanh cuộc sống, tình yêu dưới góc nhìn chân thực, giàu cảm xúc.

Nhân tố cuối cùng trong đề cử là City's Codes - kênh khai thác nội dung du lịch trải nghiệm độc đáo đầu tiên tại TP HCM, kết hợp giữa hành trình khám phá thành phố và thử thách giải đố. Người xem được hóa thân thành "nhà điều tra", lần theo mật thư, manh mối, tình huống bất ngờ... để từng bước mở ra câu chuyện lịch sử bí ẩn.



Điểm hấp dẫn trong các nội dung trên kênh City's Code snằm ở cách biến những địa danh quen thuộc thành "mảnh ghép" của một trò chơi logic. Thay vì chỉ tham quan, người chơi buộc phải quan sát, suy luận và hợp tác để tìm ra đáp án. Qua đó, mỗi địa điểm trở thành một phần của câu chuyện liền mạch, giàu ý nghĩa.



Không chỉ mang lại trải nghiệm giải trí, City's Codes còn cung cấp thông tin về văn hóa, đời sống và quá khứ của Sài Gòn. Từng chi tiết được thiết kế nhằm khơi gợi trí tò mò, đồng thời gắn kết người chơi với di sản lịch sử một cách sinh động, gần gũi.

Các thành viên kênh City's Codes. Ảnh: NVCC

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10, mọi người có thể chọn ra những nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng yêu thích từ 15h ngày 3/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ