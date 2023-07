Harrison Ford trẻ lại 40 tuổi trong 'Indiana Jones 5' nhờ VFX

Hơn 100 nghệ sĩ VFX làm hiệu ứng giúp Harrisson Ford trẻ gần 40 tuổi, trong "Indiana Jones 5".

Phim Indiana Jones và vòng quay định mệnh (Indiana Jones 5) ra rạp trong nước ngày 29/5, gây chú ý ở trường đoạn đầu, khi nhân vật Indiana Jones (Harrisson Ford đóng) xuất hiện với khuôn mặt ở độ tuổi trung niên. Thực tế, khi đóng cảnh này, tài tử Harrisson Ford gần 80 tuổi.

Theo Variety, đội ngũ hơn 100 nghệ sĩ tại công ty Industrial Light and Magic (ILM) mất ba năm để thực hiện các hiệu ứng hình ảnh trong tác phẩm, bao gồm phát triển công nghệ chống lão hóa để tạo ra phần mềm ILM FaceSwap, giúp biến đổi khuôn mặt.

Harrison Ford khi được chỉnh sửa bằng phần mềm (trái) và ở tuổi 79 (phải) khi ghi hình "Indiana Jones 5". Tài tử hiện 81 tuổi. Ảnh: Lucasfilm

Phần mềm này cho phép nhóm thiết kế bộ phận đầu của Harrison Ford dựa trên hiệu ứng 3D do máy tính tạo ra, kết hợp các tư liệu từ ảnh chụp trên trường quay và tài liệu tham khảo từ machine learning (một nhánh của trí tuệ nhân tạo AI) của các tập Indiana Jones trước. Cộng với mô hình đất sét thô thu nhỏ được nặn theo tạo hình nhân vật, các nghệ sĩ bắt tay vào phác thảo gương mặt.

Từ những bản in 2D nhân vật do machine learning thực hiện, nhóm vẫn cần làm một phiên bản 3D CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) khác. Một trong những công việc đầu tiên của Whitehurst khi tham gia dự án là rà quét những cảnh quay phần đầu của tài tử. "Điều này liên quan đến việc ghi lại mọi biểu cảm trên khuôn mặt Harrison. Việc kết hợp nhiều công nghệ khác nhau tạo ra thành quả cuối cùng mà cả nhóm tìm kiếm", Weaver nói.

Khi có đủ tư liệu từ quá trình sáng tạo và kho lưu trữ Lucasfilm, nhóm nghệ sĩ bắt đầu tái tạo nhân vật. Đồng thời, họ lập storyboard (kịch bản phân cảnh) cho đoạn mở đầu phim để có ý tưởng về những phân đoạn cần thiết. Các camera phụ luôn đi liền với máy quay chính để nhóm lưu lại mọi góc độ của diễn viên và hướng ánh sáng, từ đó sao chép để phục vụ quy trình làm CG (đồ họa vi tính).

Một cảnh được xử lý bằng phần mềm trẻ hóa da trong phim "Indiana Jones 5". Ảnh: Lucasfilm

Các công nghệ chống lão hóa trong phim có từ lâu, được sử dụng trong một số phim như Ant-Mant 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Irishman. Nhưng với giám sát hiệu ứng hình ảnh Andrew Whitehurst và Robert Weaver, Indiana Jones 5 là dự án lớn nhất họ từng thực hiện, theo Variety. "Chúng tôi phải sử dụng tất cả công cụ đã có và phát triển một số phương tiện mới. Vì vậy, nhóm đã tạo ra ILM FaceSwap", Andrew Whitehurst nói.

Giám sát Robert Weaver ấn tượng tốt với đạo diễn James Mangold và tài tử Harrison Ford. Theo anh, cơ hội được hợp tác với Mangold bắt đầu từ những bước đầu chuẩn bị dự án. Nhà làm phim sáng tạo trong việc sắp xếp trình tự phim và hành động được thể hiện trong những cảnh đó.

Weaver nói kinh ngạc với vai Indiana Jones mà Harrison mang lại, tin tưởng tuyệt đối vào sự kiểm soát mọi khía cạnh trong phần trình diễn của tài tử. "Quá trình thực hiện phụ thuộc vào màn trình diễn của Harrison Ford. Anh ấy là động lực cho chúng tôi", nghệ sĩ nói.

Nhân vật Indiana Jones lần đầu lên màn ảnh rộng trong phim Raiders of the Lost Ark (Chiếc rương thánh tích) năm 1981, là vai diễn gắn bó với Harrison Ford hơn 40 năm sự nghiệp. Bốn tập phim về Indiana Jones đạt doanh thu gần hai tỷ USD trên toàn cầu, tạo ảnh hưởng văn hóa đại chúng nhiều thế hệ.

Trailer "Indiana Jones 5" Trailer phim "Indiana Jones 5". Video: Disney

Indiana Jones 5 mở đầu với bối cảnh năm 1944, Indiana Jones phát hiện Antikythera - vòng quay thời gian do nhà khoa học Archimedes phát minh. Gần 30 năm sau, Jones là giáo sư sắp nghỉ hưu, đối diện nguy cơ hôn nhân rạn nứt sau cái chết của con trai.

Sau nhiều năm từ giã những chuyến phiêu lưu, ông vô tình bị cuốn vào cuộc săn lùng chiếc vòng quay cùng Helena (Phoebe Waller-Bridge) - con gái đỡ đầu. Từ đây, ông phát hiện báu vật này có khả năng giúp con người trở về quá khứ, thay đổi lịch sử.

Quế Chi