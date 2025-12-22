Hạo Khang 'Đất rừng phương Nam' trở lại màn ảnh

Hạo Khang - sao nhí nổi tiếng với vai bé An "Đất rừng phương Nam" - đóng chính cùng Kiều Minh Tuấn trong phim điện ảnh "Con kể ba nghe".

Teaser "Con kể ba nghe" Teaser phim "Con kể ba nghe". Video: Đoàn phim cung cấp

Hạo Khang vào vai con của ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - người cha đơn thân mưu sinh bằng nghề xiếc. Sao nhí thể hiện hình ảnh một thiếu niên sống khép kín, ít nói. Chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, người con buồn bã, hay phản ứng thái quá, dẫn đến xung đột gia đình. So với vai bé An, nhân vật có nhiều cảnh tâm lý phức tạp, tạo hình gai góc, đòi hỏi Hạo Khang nắm vững kỹ thuật thoại lẫn biểu cảm.

Diễn viên nỗ lực kết nối với Kiều Minh Tuấn khi lần đầu đóng chung. Trước ngày phim bấm máy, họ dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu sở thích của nhau. Kiều Minh Tuấn còn làm quen với một số người bạn của Hạo Khang để nắm bắt thói quen của em. Việc cả hai tìm một đề tài hứng thú để bàn luận, hay khi Hạo Khang bật cười trước câu đùa của Kiều Minh Tuấn, cũng trở thành chất liệu để họ nhập vai.

Hạo Khang có vai chính thứ hai sau phim "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Lương Vy

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, được gia đình khuyến khích theo nghệ thuật từ nhỏ. Em tham gia các cuộc thi hát của trường và quận, sau đó đóng các phim truyền hình, sitcom như Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng. Năm 2022, Hạo Khang tham gia Hãy nghe tôi hát nhí, xếp hạng đồng khuyến khích.

Năm 2023, diễn viên vượt hàng trăm ứng viên để đóng bé An - vai chính phim Đất rừng phương Nam. Đạo diễn Quang Dũng cho biết ở vòng casting, anh ấn tượng với khả năng diễn xuất, nét lanh lợi, thông minh của Hạo Khang. Trên màn ảnh, sao nhí khắc họa nét thơ ngây, bỡ ngỡ của cậu bé thành thị sớm xa cha mẹ vì chiến tranh, lưu lạc về vùng quê. Nhiều cảnh của bé An lấy nước mắt khán giả, như phân đoạn cậu bé gặp lại mẹ dưới ánh trăng rằm. Sau tác phẩm, Hạo Khang cho biết tiếp tục tìm cơ hội với các vai khó để thỏa đam mê diễn xuất, bên cạnh việc học văn hóa ở trường.

Traier 'Đất rừng phương Nam' Hạo Khang trong phim "Đất rừng phương Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Con kể ba nghe thuộc thể loại tình cảm gia đình do Đỗ Quốc Trung thực hiện, Trần Thanh Huy - đạo diễn Ròm - làm giám đốc sáng tạo. Tác phẩm còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi, ra mắt giữa tháng 1/2026.

Mai Nhật