Hanwha Life thúc đẩy phát triển tài năng golf trẻ Việt

Hanwha Life Việt Nam hợp tác Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) triển khai các chương trình tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ, hướng tới phát triển vận động viên golf tiềm năng.

Thông tin nêu tại sự kiện ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị được tổ chức tại TP HCM, ngày 27/11. Thỏa thuận đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình phối hợp tìm kiếm, đào tạo và phát triển thế hệ vận động viên golf trẻ tại Việt Nam. Mục tiêu chung của hai bên là xây dựng nền tảng bền vững cho thế hệ vận động viên triển vọng và hỗ trợ sự phát triển lâu dài của bộ môn golf.

Theo đó, bắt đầu năm 2026, hai bên sẽ triển khai các giải đấu chuyên nghiệp dành cho thanh thiếu niên ở quy mô quốc gia và quốc tế. Các giải sẽ mời golfer trẻ tài năng trên thế giới tham dự, tạo môi trường cọ xát, giúp các vận động viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nuôi dưỡng đam mê trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Hai doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Thông qua các giải đấu này, Hanwha Life Việt Nam và VGA kỳ vọng phát hiện, đào tạo chuyên sâu, đồng hành cùng những tài năng golf trẻ, từ đó gia tăng số lượng golfer chuyên nghiệp nội địa, từng bước giúp các vận động viên tranh tài tại các giải đấu lớn trên thế giới. Yếu tố trên là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy vị thế của bộ môn golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Theo đại diện Hanwha Life Việt Nam, trong những năm gần đây, golf tại Việt Nam phát triển nhanh chóng, trở thành bộ môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia. Tại các giải thưởng danh giá World Golf Awards, Việt Nam đã 9 năm liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến golf tốt nhất châu Á" cho thấy tiềm năng mở rộng của ngành công nghiệp golf và du lịch golf trong tương lai.

Với tầm nhìn chiến lược, Hanwha Life Việt Nam xác định đây là thời điểm quan trọng để đồng hành các tổ chức chuyên môn nhằm phát triển golf bài bản và bền vững. Đơn vị bắt đầu từ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm và đầu tư sớm cho thế hệ trẻ, ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng từ hôm nay nhằm kiến tạo lớp vận động viên chuyên nghiệp cho tương lai.

Là doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện, Hanwha Life Việt Nam còn thừa hưởng kinh nghiệm đồng hành, phát triển các hoạt động golf hàng đầu thế giới từ tập đoàn mẹ Hanwha. Tập đoàn là nhà tài trợ chính của hai mùa giải Hanwha Lifeplus International Crown (năm 2023 và 2025) thuộc Hiệp hội Golf chuyên nghiệp nữ (LGPA). Kinh nghiệm này cùng năng lực tài chính là nền tảng để Hanwha Life trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai chiến lược dài hạn và bài bản, nhằm tiếp sức, khơi dậy khát vọng cho những tài năng trẻ Việt Nam vươn tầm thế giới.

VGA là đơn vị dẫn dắt sự phát triển và chuyên nghiệp hóa của bộ môn golf trong nước, quản lý hệ thống giải đấu, định hướng đào tạo tài năng, kết nối cộng đồng golf Việt Nam vươn tầm khu vực, quốc tế. Với uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ sinh thái golf, VGA sẽ là đối tác chiến lược cùng Hanwha Life Việt Nam triển khai các sáng kiến dài hạn cho nền thể thao golf nước nhà.

Đại diện hai bên tại lễ ký kết. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Tại sự kiện, ông Lê Kiên Thành, Chủ tịch VGA cho biết việc hợp tác giữa hai đơn vị lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong các hoạt động hướng đến cộng đồng và thế hệ trẻ, là những giá trị cốt lõi mà hai bên cùng chia sẻ. Sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam là nguồn lực cho phong trào golf trẻ, cho thấy tầm nhìn lâu dài đối với sự phát triển bền vững của golf Việt Nam.

Theo ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam, kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008, đơn vị theo đuổi phát triển bền vững, không ngừng xây dựng niềm tin với khách hàng và cộng đồng. Thông qua sự kiện hợp tác, đơn vị mong tiếp tục tiến xa hơn, vượt ra ngoài lĩnh vực bảo hiểm để xây dựng những giá trị mới cho cộng đồng thông qua đồng hành thể thao golf Việt Nam, xây dựng môi trường để các tài năng trẻ được nuôi dưỡng, phát triển, ghi dấu trên bản đồ thể thao khu vực.

Ông Hwang Jun Hwan cho biết thêm, trong bối cảnh golf được định hướng trở thành một trong những ngành kinh tế - du lịch tiềm năng, việc chú trọng phát triển lực lượng kế cận là hướng đi phù hợp với các mục tiêu dài hạn của ngành golf.

Nhờ những giá trị đóng góp cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam được vinh danh với nhiều giải thưởng như Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín trong 9 năm liên tiếp (2017-2025); Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 6 năm liên tiếp (2020-2025) do Vietnam Report công bố. Đơn vị đồng thời là Doanh nghiệp vì cộng đồng 5 năm liên tiếp (2021-2025) do The Saigon Times bình chọn.

Hoàng Đan