Hanwha Life đưa sinh viên Việt trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc

Hanwha Life tổ chức chuyến học tập thực tế tại Hàn Quốc cho 30 sinh viên ngành tài chính công nghệ, giúp trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, mô hình đổi mới, ứng dụng AI, ngày 10-14/11.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ dự án thúc đẩy giáo dục "Future Plus", Hanwha Life tổ chức chuyến học tập thực tế tại Hàn Quốc cho 30 sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực tài chính công nghệ (Fintech). Chương trình mang đến cho các tài năng trẻ Việt Nam cơ hội tìm hiểu sự đổi mới trong ngành tài chính Hàn Quốc thông qua hoạt động tham quan doanh nghiệp, giao lưu học thuật và chuỗi bài giảng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và Fintech.

Nhóm sinh viên tham dự gồm các thí sinh đạt giải Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI, sinh viên tiêu biểu ngành Fintech của Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), sinh viên Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) nhận học bổng từ Hanwha Life, cùng các thành viên tiêu biểu của chương trình Hanwha Life Finance Mentor.

Các sinh viên Fintech Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong Lễ chào mừng của chương trình tại tòa nhà 63, Yeouido, Seoul. Ảnh: Hanwha Life

Mở đầu hành trình, đoàn Việt Nam đến thăm trụ sở Hanwha Life tại tòa nhà 63, Seoul, tham dự lễ chào mừng. Tiếp đó, sinh viên được trải nghiệm hệ sinh thái khởi nghiệp cùng các mô hình đổi mới Fintech hiện hành tại Dreamplus Gangnam (nền tảng đổi mới sáng tạo của Hanwha Life). Đoàn cũng ghé thăm Đại học Korea và Đại học Sogang để nghe chia sẻ thông tin nghiên cứu đồng thời tích cực trao đổi kiến thức học thuật.

Trong chuỗi bài giảng chuyên sâu, sinh viên được lắng nghe các chuyên gia khối AI của Hanwha Life, Giáo sư Jang Ho Kim (Trường Cao học Quản lý Công nghệ thuộc Đại học Hàn Quốc), Giáo sư Yoo Shin Jung (Trường Kinh doanh thuộc Đại học Sogang)... Các diễn giả chia sẻ về nhiều chủ đề như: "Đổi mới dịch vụ bảo hiểm ứng dụng AI", "Triển vọng Insurtech trong thị trường tài chính"... Thông qua đó, sinh viên có cơ hội cập nhật xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm và những mô hình ứng dụng Fintech tiên tiến.

Đoàn sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia cấp cao từ Hanwha Life. Ảnh: Hanwha Life

Kết thúc chuyến đi, đoàn tham dự sự kiện "Đêm Future Plus" (A Night of Future Plus) để chia sẻ trải nghiệm và thảo luận về định hướng phát triển Fintech tại Việt Nam.

Hoạt động nằm trong dự án "Future Plus" - sáng kiến thúc đẩy giáo dục do Hanwha Life triển khai nhằm phát triển nguồn nhân lực tài chính và công nghệ thông tin (ICT), đồng thời nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng. Dự án được triển khai tại Việt Nam từ năm 2024, với sự hợp tác của các trường đại học, cơ quan nhà nước và Tổ chức ChorogUsan for Children (trước đây là ChildFund Hàn Quốc).

Thông qua "Future Plus", Hanwha Life hướng đến xây dựng mô hình phát triển bền vững giúp thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao năng lực tài chính toàn cầu, góp phần cải thiện kiến thức tài chính trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành Fintech Việt Nam.

Từ năm 2024, doanh nghiệp đã tài trợ thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chuyên ngành Fintech (Fintech Hub) tại VKU, tài trợ cuộc thi Olympic Tin học Miền Trung - Tây Nguyên. Cuộc thi năm nay gồm hạng mục mới về AI, đồng thời duy trì các chương trình phát triển nhân tài và nâng cao kiến thức tài chính cho cộng đồng như Hanwha Life Finance Mentor.

Ông Lim Seok Hyun, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Kế hoạch Doanh nghiệp Hanwha Life Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ mở ra cơ hội quý giá cho các nhân tài Fintech Việt Nam khám phá, định hình con đường sự nghiệp. Ông cho biết đơn vị cam kết đồng hành và hỗ trợ thế hệ trẻ, trang bị cho các bạn kiến thức và trải nghiệm cần thiết để tự tin đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng tài chính tương lai.

(Nguồn: Hanwha Life)