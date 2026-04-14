Hanwha Life đồng hành cùng cuộc thi 'Olympic Tin học 2026'

Hanwha Life năm thứ ba tài trợ cuộc thi, góp phần đẩy mạnh đào tạo nhân tài công nghệ và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Vòng chung kết và lễ trao giải kỳ thi "Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII" năm 2026 vừa được tổ chức từ ngày 10-12/4, tại Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia của học sinh trên khắp cả nước. Hanwha Life tiếp tục đồng hành lần thứ ba liên tiếp với vai trò nhà tài trợ duy nhất, phối hợp cùng Tổ chức ChorogUsan for children, nhằm phát triển thế hệ tài năng tương lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Tiếp nối mùa trước, hạng mục Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) tiếp tục được đưa vào nội dung thi năm nay, thể hiện định hướng dài hạn của Hanwha Life trong phát triển AI và thúc đẩy số hóa ngành tài chính. Theo đại diện doanh nghiệp, việc tích hợp AI không chỉ giúp thí sinh tiếp cận các bài toán thực tiễn, mà còn nâng cao tư duy ứng dụng, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường. Đồng thời, đây cũng là cách Hanwha Life tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Fintech tại Việt Nam.

Các thí sinh trong phòng thi tại ‘Olympic Tin học 2026’. đây em. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Ông Lim Suk Hyun - Trưởng Khối Chiến lược Doanh nghiệp Hanwha Life chia sẻ việc Hanwha Life đồng hành cùng cuộc thi trong 3 năm liên tiếp không chỉ là một hoạt động tài trợ mà là cam kết dài hạn trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực số, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam. Những sân chơi như "Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên" sẽ giúp các bạn trẻ phát huy tư duy công nghệ, ứng dụng AI vào thực tiễn và sẵn sàng cho nền kinh tế số đang phát triển rất nhanh.

"Trong thời gian tới, Hanwha Life sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến giáo dục, không chỉ về công nghệ mà còn về tài chính để góp phần xây dựng một thế hệ trẻ chủ động, hiểu biết và có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội", ông khẳng định

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng trường VKU cũng khẳng định vai trò của Hanwha Life trong công cuộc tìm kiếm và phát triển tài năng tin học: "Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo nhân tài chất lượng cao ngành công nghệ thông tin cho đất nước và thế giới. Sự đồng hành liên tục ba năm qua của Hanwha Life không chỉ góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cuộc thi mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc để các em phát huy năng lực, tự tin hội nhập và vươn xa trong lĩnh vực này", ông cho biết.

Ông Lim Suk Hyun - Trưởng khối Chiến lược doanh nghiệp Hanwha Life (ngoài cùng, bên phải) trao giấy chứng nhận và cúp cho đội chiến thắng hạng mục "Trí tuệ nhân tạo (AI)". Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Hoạt động tài trợ cuộc thi "Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII" nằm trong khuôn khổ của dự án "Future Plus", một sáng kiến thúc đẩy giáo dục của Hanwha Life. Điều này nhằm phát triển nguồn nhân lực tài chính và công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Fintech tại Việt Nam. Dự án được đơn vị triển khai tại Việt Nam từ năm 2024, hợp tác chặt chẽ cùng các trường đại học, cơ quan nhà nước và Tổ chức ChorogUsan for children (tên trước đây là ChildFund Hàn Quốc).

Thông qua "Future Plus", Hanwha Life đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech Hub) tại trường Đại học VKU, tài trợ cuộc thi "Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên", đồng thời tiếp tục triển khai nhiều chương trình phát triển nhân tài và nâng cao kiến thức tài chính trong cộng đồng như: Cố vấn tài chính "Hanwha Life Finance Mentor" với trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)...

Trong thời gian tới, Hanwha Life sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin thông qua hợp tác với Tổ chức ChorogUsan for Children. Hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu đồng hành dài hạn cùng thế hệ trẻ và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số Việt Nam.

Ban lãnh đạo cấp cao Hanwha Life và trường VKU chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hanwha Life Việt nam

Cuộc thi "Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII" năm 2026 được tổ chức từ ngày 28/2 đến 12/4. Đây là một trong những hoạt động học thuật có quy mô và sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cuộc thi thu hút hơn 3.000 học sinh, từ 502 trường (gồm trung học phổ thông chuyên, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn quốc) tham gia. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn là "bệ phóng" phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của đất nước.

Hải My