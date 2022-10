Hansgrohe định hướng phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam

Tập đoàn cung cấp thiết bị phòng tắm Hansgrohe đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm mới, định hướng phát triển kinh doanh lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Hansgrohe là tập đoàn sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Đức với hai thương hiệu Axor và Hansgrohe. Đơn vị có lịch sử phát triển hơn 120 năm, hiện kinh doanh tại hơn 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngày 12/10, tập đoàn tổ chức sự kiện "Aqua in senses - Meet the beauty of water" để công bố dòng sản phẩm mới, đánh dấu bước đầu trong kế hoạch phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam. Tại sự kiện, bà Sandra Brand - Giám đốc kinh doanh khu vực các nước đang phát triển của Tập đoàn Hansgrohe có những chia sẻ về chiến lược của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bà Sandra Brand - Giám đốc kinh doanh khu vực các nước đang phát triển của Tập đoàn Hansgrohe. Ảnh: Hansgrohe

- Lý do Hansgrohe lựa chọn Việt Nam là thị trường phát triển tiếp theo là gì?

- Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của Hansgrohe. Chúng tôi đã góp mặt cung ứng thiết bị tại một số dự án như Capella Hanoi (Hà Nội), Hilton Saigon Hotel, Marriott Oriental Saigon (TP HCM) và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là tiền đề để tập đoàn mở chiến lược phát triển lâu dài tại đất nước này.

Thông thường, các sản phẩm mới của Axor và Hansgrohe được ra mắt thường niên tại sự kiện ISH Frankurt. Đây là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về phòng tắm, các thiết bị vệ sinh, diễn ra hai năm một lần vào tháng 3. Do sự ảnh hưởng của đại dịch, sự kiện không diễn ra như kế hoạch vào năm 2021, vì vậy chúng tôi chuyển mô hình sang mô hình hội chợ sang nội chợ lên nền tảng kỹ thuật số, gọi là Aqua Days.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm khu trưng bày sản phẩm mới của Hansgrohe. Ảnh: Hansgrohe

Sự kiện ra mắt trên nền tảng kỹ thuật số thu hút lượng lớn người tham gia, bao gồm người dùng Việt. Đây là cơ hội để Hansgrohe thiết lập mối quan hệ với khách hàng và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó chúng tôi có thể sáng tạo hoặc cải tiến trong quá trình phát triển sản phẩm, tạo ra những thiết kế mà người Việt mong muốn.

- Lợi thế của Hansgrohe so với những thương hiệu khác là gì?

- Chúng tôi xây dựng Hansgrohe là thương hiệu thiết bị phòng tắm chất lượng, cung cấp đa dạng sản phẩm, tạo sự tiện nghi, hài lòng cho khách hàng. Các dòng sản phẩm chính từ những tay sen tiết kiệm nước đến những thiết bị sen tắm, vòi xịt, vòi chậu lavabo... được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, có độ bền cao và thiết kế sáng tạo.

Ví dụ, Hansgrohe đã hợp tác với các bác sĩ thú y, nhà tâm lý học và những người chăm sóc thú cưng để phát triển dòng sen tay Hansgrohe Dogshower, thiết kế dành riêng cho loài chó. Những cải tiến và sản phẩm mới này đã đem lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh trong ngành và chúng tôi cũng mang ưu điểm đó vào các sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Khu trưng bày các sản phẩm Axor theo 4 chủ đề life, form, shape, reflection. Ảnh: Hansgrohe

- Theo bà, đâu là thách thức của Hansgrohe tại thị trường Việt Nam?

- Theo các số liệu, mặc dù kinh tế có sự phục hồi sau dịch nhưng vẫn còn một số thách thức trên thị trường bất động sản như thiếu nguồn cung, giá tăng hoặc nhiều dự án gặp khó trong việc cấp giấy phép... Tuy vậy, Hansgrohe vẫn nhận thấy nhu cầu nhà ở tại Việt Nam trong tương lai là rất lớn. Với thương hiệu Axor và Hansgrohe, chúng tôi kỳ vọng sẽ cung cấp các sản phẩm thiết bị phòng tắm, nhà bếp cao cấp tại nhiều căn hộ.

- Kế hoạch tương lai của nhãn hàng tại Việt Nam là gì?

- Hansgrohe định hướng Việt Nam là một trong những thị trường phát triển trọng tâm và ngày càng mở rộng. Dự kiến, nhiều sản phẩm mới sẽ được chúng tôi ra mắt và đến tay người tiêu dùng Việt trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Hansgrohe tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam. Ảnh: Hansgrohe

Đồng thời, Hansgrohe sẽ xây dựng mạng lưới đối tác lớn, có chung một mục tiêu là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thành công, gia tăng giá trị cho các bên liên quan, kỳ vọng tạo chỗ đứng mới trong ngành bất động sản Việt Nam.

Chúng tôi là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà tắm đến từ Đức, thành lập năm 1901, chuyên cung cấp các sản phẩm như hệ thống vòi hoa sen, vòi phòng tắm và nhà bếp, bồn rửa nhà bếp... Đơn vị hiện có hơn 700 giải thưởng thiết kế, nhiều bằng sở hữu trí tuệ sản phẩm.

(Nguồn: Hansgrohe)