HanoiTex 2025 quy tụ hơn 250 gian hàng công nghệ, nguyên phụ liệu dệt may

Hà NộiTriển lãm quốc tế HanoiTex & HanoiFabric 2025 quy tụ nhiều giải pháp công nghệ, nguyên phụ liệu, vải phát triển bền vững cho ngành dệt may Việt Nam và khu vực.

Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) diễn ra từ ngày 16-18/12 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi (91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội). Sự kiện mở cửa từ 9h đến 17h, riêng ngày cuối từ 9h đến 15h.

Chương trình năm nay sử dụng hai sảnh A1 và A2, quy tụ hơn 250 nhà cung cấp trong và ngoài nước tham gia. Đây là sự kiện thường niên của ngành dệt may, diễn ra vào quý IV hằng năm, tập trung vào hai chủ đề chính: HanoiTex - máy móc, công nghệ, thiết bị ngành dệt may và HanoiFabric - vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt, may, thêu.

Các khách mời chuyên gia tham quan gian hàng. Ảnh: HanoiTex & HanoiFabric

Với kinh nghiệm tổ chức lâu năm, HanoiTex & HanoiFabric 2025 định hướng tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm dệt may lớn nhất khu vực miền Bắc. Sự kiện mang đến công nghệ tiên tiến, nguyên phụ liệu chất lượng cao và các giải pháp sản xuất hướng đến phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường miền Bắc phục hồi, triển lãm có thể tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Không gian gian hàng triển lãm năm 2024. Ảnh: HanoiTex & HanoiFabric

Điểm nhấn của sự kiện là loạt nội dung xoay quanh sản xuất xanh, công nghệ hiện đại và liên kết chuỗi cung ứng, những xu hướng chủ đạo của ngành dệt may toàn cầu. Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách chuyên ngành, gồm nhà sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu, nhà phân phối thiết bị, nhà thiết kế và chuyên gia nghiên cứu thị trường.

Triển lãm trước đó thu hút hàng nghìn lượt khách. Ảnh: HanoiTex & HanoiFabric

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều tọa đàm và chuyên đề sẽ cập nhật xu hướng thị trường, công nghệ mới và các vấn đề nổi bật của ngành. Nội dung gồm phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm rủi ro thuế toàn cầu, bài học từ các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp; hướng dẫn doanh nghiệp khai thác dữ liệu cảnh báo sớm; thực hành ESG và tiếp cận tài chính xanh; truy xuất nguồn gốc; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn và tái chế polyester trong ngành dệt may.

Các chuyên đề cũng đề cập khảo sát tiêu thụ nước - năng lượng, phát thải carbon, giải pháp giảm phát thải và khuyến nghị chính sách cho ngành. Đây là cơ sở để doanh nghiệp dệt may Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2030.

Giải pháp công nghệ được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: HanoiTex & HanoiFabric

Triển lãm mang lại nhiều giá trị cho khách tham quan như tiếp cận thiết bị, máy móc mới; tìm kiếm nguồn cung nguyên phụ liệu; cập nhật xu hướng chuyển đổi số, sản xuất xanh và nội địa hóa; cũng như nhận diện cơ hội đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Đối với đơn vị trưng bày, sự kiện giúp tiếp cận thị trường tiềm năng, kết nối với doanh nghiệp dệt may trong nước, quảng bá thương hiệu quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác dài hạn tại Việt Nam và khu vực châu Á.

(Nguồn: CP Exhibition - Vietnam Office)