​Hannah FUNiX giúp sinh viên học online vượt khó

Hannah Thanh Xuân quản lý danh sách chặt chẽ, chủ động liên lạc, chia sẻ để giúp sinh viên học trực tuyến hiệu quả.

Chị Lê Thị Thanh Xuân, 32 tuổi, hiện là Chuyên viên Kiểm thử phần mềm (Tester) tại FPT Software, kiêm cán bộ hỗ trợ (Hannah) tại FUNiX. Làm công việc Hannah từ tháng 12/2019, chị Xuân đang hỗ trợ cùng lúc cho 35 học viên học chứng chỉ 1, 2 tại FUNiX.

Theo chị Xuân, công việc Hannah khá bận rộn đòi hỏi phải liên tục trực online, hỗ trợ học viên cả ngày lẫn đêm. Sinh viên theo học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn như: Dễ nản vì vừa học vừa làm, tiếng Anh kém, thiếu giao tiếp và dễ bỏ học giữa chừng.

Để hỗ trợ sinh viên, chị Xuân quản lý danh sách sinh viên chặt chẽ, đảm bảo trung bình từ 2 – 3 ngày lại chủ động liên lạc, hỏi han, gợi mở sinh viên chia sẻ về việc học hay khó khăn của họ.

Chị còn tạo nhóm học tập ngay từ đầu bằng cách phân loại sinh viên, kết nối để các bạn có lực học tốt hỗ trợ các bạn học không tốt bằng hoặc các bạn có nền tảng IT hỗ trợ các bạn có nền tảng non – IT... Nhờ đó, nhiều cặp sinh viên trong nhóm của Hannah Thanh Xuân hoàn thành môn học, về đích thành công. Với chị Xuân, đó là niềm vui lớn trong công việc Hannah trực tuyến.

Kiên trì giải quyết các vấn đề khó cũng là một trong những ưu điểm của chị Thanh Xuân. Có những sinh viên của chị từng từ chối mọi hình thức kết nối, liên hệ của Hannah vì chán nản. Những lúc đó, chị liên lạc với học viên bằng mọi cách, khích lệ, động viên và tiếp lửa cho các bạn. Chị thường nhờ các mentor (chuyên gia hướng dẫn) thân thiết, hoặc nhờ các Hannah khác trao đổi, động viên những sinh viên đặc biệt.

Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong nghề, chị Xuân nhớ một sinh viên tham vọng, muốn theo ngành công nghệ thông tin , song không có kế hoạch học tập nên việc học gián đoạn. Chị nhiều lần trò chuyện, thuyết phục bạn tham gia buổi hướng dẫn sâu của mentor để giải quyết vướng mắc. Được sự giúp đỡ của chị và mentor, sinh viên này đã quyết định hoàn thành chứng chỉ 1 để định hướng tiếp, không bỏ cuộc giữa chừng.

Theo chị Xuân, sinh viên học trực tuyến tại FUNiX ở nhiều tuổi, công việc... đòi hỏi người đồng hành có các cách tiếp cận và tạo động lực khác nhau. Ngay từ lần gặp đầu, chị sẽ cùng sinh viên vạch ra một mục tiêu, lộ trình học tập hợp lý. Chị Xuân hiểu vừa học vừa làm dễ dẫn đến mệt mỏi, chán nản nên thường xuyên chia sẻ, động viên các bạn sinh viên.

"Sinh viên học online tiết kiệm được thời gian nhưng các bạn dễ nản. Nhiều bạn chủ quan, lúng túng vì thiếu vốn tiếng Anh, thiếu giao tiếp với bạn bè, tìm người cùng chí hướng... Vì thế, để học được các bạn cần có động lực học và mục đích rõ ràng", chị Xuân tâm sự.

Tiếp tục làm việc trong vai trò Hannah tại FUNiX, chị Xuân mong muốn có thể giúp cho nhiều sinh viên tìm thấy niềm vui và thành quả trong học tập, là cầu nối để các bạn vươn tới những đích đến nghề nghiệp rộng mở trong ngành Công nghệ thông tin.

Với kinh nghiệm 8 năm làm Tester, chị Xuân cho rằng công nghệ thông tin và nghề Tester có nhiều cơ hội phát triển cho người đam mê và kỷ luật.

