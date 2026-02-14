'Hành trình xanh' hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hơn 1.000 phụ nữ

Hơn 600 triệu đồng do người tiêu dùng đóng góp khi mua băng vệ sinh Laurier đã giúp hơn 1.000 phụ nữ Cao Bằng được chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí trong một tháng qua.

Hoạt động thuộc chiến dịch "Hành trình xanh - nụ cười hồng" do nhãn hàng Laurier thuộc Tập đoàn Kao phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức. Chiến dịch đã thăm khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 phụ nữ tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Kao Việt Nam, hướng tới mục tiêu chăm sóc, nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam, nhất là phụ nữ ở những khu vực còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận y tế.

Tại lễ tổng kết chiến dịch diễn ra hôm 23/1, đại diện nhãn hàng gửi lời tri ân đến người tiêu dùng và đối tác trên toàn quốc - những người đã đồng hành và góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Theo đó, mỗi sản phẩm Laurier được lựa chọn đã đóng góp 1.000 đồng vào quỹ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Kết quả, tổng số tiền tài trợ đạt 617.449.000 đồng, được chuyển đến Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để thực hiện hoạt động hỗ trợ y tế lưu động.

Đại diện Kao Việt Nam trao tổng số tiền tài trợ đến Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam để thực hiện chuyến thăm khám. Ảnh: Kao Việt Nam

Tại điểm y tế Chí Viễn, đội ngũ y bác sĩ đã khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 phụ nữ địa phương, đồng thời tặng hơn 4.800 sản phẩm băng vệ sinh Laurier. Nhiều chị em phụ nữ lần đầu được tiếp cận và tư vấn các thông tin về sức khỏe phụ khoa.

Đại diện điểm y tế Chí Viễn cho biết, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe phụ khoa tại địa phương rất cao nhưng địa phương còn gặp nhiều hạn chế, như điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đường xá đi lại chưa thuận tiện. Người dân cũng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thăm khám định kỳ sức khỏe phụ khoa. "Hoạt động thăm khám sức khỏe lưu động mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ở vùng cao, miền núi, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương", đại diện này cho biết.

Hoạt động tư vấn, thăm khám sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng cao do Laurier tài trợ và đồng hành, nằm trong chiến dịch "Hành trình xanh - nụ cười hồng". Ảnh: Kao Việt Nam

Đại diện Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam bổ sung, với những người tổ chức, giá trị lớn nhất của chương trình là giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Người dân bên cạnh được thăm khám, còn được lắng nghe, được tư vấn đúng cách và dần hình thành ý thức coi sức khỏe là một ưu tiên, chứ không phải điều để sau cùng. "Quan trọng nhất là chương trình tạo ra sự thay đổi về nhận thức, để phụ nữ hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không phải là xa xỉ, mà là quyền và trách nhiệm với chính bản thân", bác sĩ nói.

TS. DS Trương Văn Đạt - Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu trong lễ tổng kết chiến dịch "Hành trình xanh - nụ cười hồng" ngày 23/1. Ảnh: Kao Việt Nam

Từ ý tưởng 1.000 đồng đóng góp khi mua băng vệ sinh Laurier, chiến dịch tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng người tiêu dùng. Hoạt động còn có tiếp sức của mạng lưới 36 đối tác bán lẻ với hơn 8.800 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các hệ thống như WinMart, WinMart+, Co.opmart, Aeon, Long Châu...

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao Việt Nam và nhãn hàng Laurier cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo hướng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Đơn vị coi đây là một phần trong định hướng phát triển gắn kết giữa hoạt động kinh doanh và giá trị xã hội, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tại những khu vực còn nhiều hạn chế.

Diệp Chi