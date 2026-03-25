Hành trình vạch tội người bố ngoại tình của cậu bé 11 tuổi

MỹMẹ đột ngột mất tích, Collier Landry nhận thấy bố có nhiều điểm đáng ngờ nên bí mật báo tin cho cảnh sát, giúp chứng minh bố đã sát hại mẹ và ra làm chứng tại phiên tòa xét xử.

Đang ngủ, Collier Landry giật mình vì một tiếng hét chói tai và hai tiếng động mạnh cách nhau khoảng 60 giây. Cậu bé 11 tuổi kéo chăn trùm kín mặt khi những bước chân nặng nề đi ngang qua cửa phòng ngủ. Chiếc đồng hồ phát sáng trên tường chỉ 3h17.

Collier nín thở, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bước chân thoáng dừng lại ở hành lang như thể để kiểm tra xem Collier đã thức dậy chưa, rồi dần biến mất.

Khi trời sáng, Collier xuống nhà tìm mẹ, bà Noreen Boyle. Đó là ngày cuối cùng của năm 1989. Bố Collier, bác sĩ John Boyle, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của ngôi nhà tại Mansfield, Ohio. Ông bình tĩnh nói với con trai rằng Noreen đã rời nhà đi nghỉ mát.

Nhận thấy sự nghi ngờ của Collier, John nói: "Bố chưa bao giờ động một ngón tay vào mẹ con". Nhưng Collier nhìn thấy trên người bố có những vết bầm tím, vết cắt và trầy xước. Ông ta đe dọa trừng phạt nếu cậu bé gọi cảnh sát báo cáo mẹ mất tích.

Collier cảm thấy lo lắng vì mẹ sẽ không bỏ cậu bé lại một mình, nhất là vào mùa lễ hội. Quyết tâm tìm ra sự thật, Collier gọi điện cho một người bạn của mẹ - bà Noreen từng khuyên con liên lạc với người phụ nữ này trong trường hợp khẩn cấp. Cuộc gọi này đã dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát, với Collier là nhân chứng quan trọng.

Bí mật của bố

John và Noreen Boyle gắn bó với nhau từ thời niên thiếu, nhưng bạn bè của Noreen cho biết John thường xuyên ngoại tình.

Các đồng nghiệp của John tại phòng khám cũng nói với cảnh sát rằng ông ta thường xuyên đi chơi với những cô gái khác, tán tỉnh các y tá và chẳng mấy khi dành thời gian cho vợ con. Một y tá cho biết từng có quan hệ tình cảm với John, nhưng sau đó ông ta trở nên kiểm soát và đáng sợ đến mức cô phải bỏ việc, chuyển đến Florida.

Theo Collier, bố rất nóng tính và có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Cậu bé lớn lên trong sự dè dặt khi ở bên cạnh bố vì nỗi sợ bạo lực luôn thường trực. Chính điều đó đã gắn kết Collier và mẹ. "Mẹ là người bảo vệ tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để tìm kiếm cảm giác an toàn", Collier chia sẻ.

Gần một năm trước khi Noreen mất tích, Collier nhận thấy cuộc hôn nhân của bố mẹ rạn nứt, John thường ngủ trên ghế sofa. Vào tháng 5/1989, Collier đến một bữa tiệc cùng bố và gặp một phụ nữ trẻ tên Sherri Lee Campbell. Tháng sau, hai cha con lại tình cờ gặp Sherri, Collier để ý thấy cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng theo yêu cầu của mẹ mình.

Trong lần đi khám bệnh tại nhà cùng bố, Collier chứng kiến bố và Sherri đi dạo, nắm tay và trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Sau đó, John nói: "Bố cần con giúp một việc. Đừng kể với mẹ về Sherri".

Nhưng Collier không nghe lời và đã kể với mẹ về chuyện bố ngoại tình, dẫn đến những cuộc cãi vã giữa cặp vợ chồng. Ngày 17/11/1989, Noreen đệ đơn ly hôn.

Sau đó, mâu thuẫn giữa cặp đôi leo thang đến mức John đe dọa "hủy hoại cuộc sống của các người". Noreen cảm thấy không an toàn nên đã đưa cho Collier tên và số điện thoại của những người bạn thân thiết.

"Mẹ nói 'Collier, nếu bố con nói rằng mẹ đã bỏ đi, hãy gọi cho tất cả bạn bè của mẹ và bảo họ liên lạc với cảnh sát để điều tra xem mẹ biến mất như thế nào'", Collier khai trước tòa.

Collier Landry làm chứng trong phiên tòa xét xử bố mình. Ảnh: Mansfield News Journal

Cậu bé giấu tờ giấy có số điện thoại trong con mèo nhồi bông Garfield trên tủ ở phòng ngủ, không hề biết rằng chỉ vài tuần sau mình sẽ cần đến nó.

Thi thể dưới sàn nhà

Chưa đầy hai tháng sau khi đệ đơn ly hôn, Noreen biến mất.

Nghi ngờ, Collier gọi điện cho bạn bè của mẹ ngay sau đó, họ báo cảnh sát vào ngày 2/1/1990. Thám tử Dave Messmore của Sở cảnh sát Mansfield đến tận nhà Boyle.

Việc cảnh sát dựa vào lời khai của một đứa trẻ 11 tuổi là điều hiếm thấy. Nhưng Collier liên tục khẳng định mẹ đã gặp bất trắc.

Khi tìm hiểu sâu hơn, thám tử Messmore phát hiện cặp đôi đang trong quá trình ly hôn căng thẳng và tranh chấp về tiền cấp dưỡng, tiền nuôi con, nợ thẻ tín dụng chung và các vấn đề tài chính khác.

Khoảng hai tuần sau khi mẹ mất tích, Collier tìm thấy những bức ảnh trong ngăn chứa đồ trên xe tải của bố, phát hiện này đã làm thay đổi hướng điều tra.

Những bức ảnh cho thấy John đang ôm Sherri bên cạnh lò sưởi trong một ngôi nhà mà cậu bé chưa từng thấy trước đây. Người phụ nữ có vẻ đang mang thai. Collier chia sẻ thông tin này với Messmore. Thám tử sau đó phát hiện John dự định đóng cửa phòng khám ở Ohio để nhận một công việc béo bở tại Erie, Pennsylvania.

Messmore điều tra ra John mua nhà mới ở Erie vào ngày 13/11/1989, Sherri ký tên vào giấy tờ bất động sản với tư cách là vợ của John.

Người môi giới bất động sản cho biết John nhất quyết đòi phải chuyển đến ở trước ngày 1/1/1990. Ông ta còn hỏi ngôi nhà được xây trên loại đất nào và bên dưới sàn tầng hầm có gì, lấy lý do muốn hạ thấp sàn nhà để chơi bóng rổ cùng con trai ở đó. Nhưng Collier nói rằng bố chưa bao giờ chơi bóng rổ với mình.

Truy dấu các hóa đơn mua sắm của John thông qua tài khoản ngân hàng, cảnh sát phát hiện ông ta đã đặt mua xi măng và thảm trải sàn vài ngày trước khi Noreen mất tích. Ông ta cũng viết một tấm séc cho cửa hàng vật liệu xây dựng khi thuê máy khoan bê tông vào kỳ nghỉ năm mới.

Việc khám xét ngôi nhà ở Mansfield không thu được bất kỳ manh mối nào, vì vậy các điều tra viên đã xin lệnh khám xét ngôi nhà ở Erie vào ngày 25/1/1990. Tại đây, họ phát hiện một tấm thảm màu xanh lá cây trong tầng hầm chưa hoàn thiện của ngôi nhà và đã gỡ bỏ nó, để lộ một mảng bê tông mới được đổ theo hình dạng ngôi mộ. Họ phá vỡ lớp bê tông đó và tìm thấy thi thể Noreen bên dưới 15 cm.

Thi thể bị chấn thương ở đầu, bị trùm túi nylon màu trắng dùng để làm ngạt thở, theo lời nhân viên pháp y.

Lời khai chống lại bố

Tháng 6/1990, John ra tòa với cáo buộc giết vợ. Collier, nhân chứng chủ chốt của bên công tố, không chỉ giúp cảnh sát chứng minh bố đã sát hại mẹ mà còn làm chứng chống lại bố tại phiên tòa xét xử.

"Lúc đó, tất cả những gì tôi quan tâm là đòi lại công lý cho mẹ mình. Tôi muốn kẻ đã làm hại bà phải vào tù", Collier chia sẻ.

Trước bồi thẩm đoàn, Collier mô tả những âm thanh nghe được đêm đó. Cậu bé cũng chia sẻ về sự thay đổi trong thái độ của bố sau khi mẹ mất tích. Sáng hôm Noreen mất tích, John đã đưa con đến McDonald's ăn bánh kếp. "Ông ấy cư xử như một người cha mẫu mực, một người cha hoàn hảo và quá tốt", Collier khai trước tòa.

Theo công tố viên, các bằng chứng cho thấy John đã lên kế hoạch giết vợ từ trước, có thể là sau khi biết người tình mang thai, ông ta muốn rũ bỏ vợ mà vẫn giữ được tài sản.

John phủ nhận trách nhiệm về cái chết của Noreen, nói không biết thi thể bà được đưa xuống tầng hầm của ngôi nhà ở Erie bằng cách nào.

John Boyle đứng giữa các luật sư khi nghe tuyên án, tháng 6/1990. Ảnh: Mansfield News Journal

Sau phiên xét xử, John bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người và bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 20 năm. Bên công tố dùng những từ ngữ rùng rợn để miêu tả vị bác sĩ này: "Ban ngày là thầy thuốc, ban đêm là kẻ sát nhân".

Collier đã bỏ họ Boyle sau khi bố bị kết tội.

Nỗi ám ảnh chưa dứt

Chỉ trong vài tháng, Collier mất tất cả: cha mẹ, nhà cửa, chó cưng. Từ một đứa trẻ gia cảnh sung túc, Collier trở thành con của cả kẻ giết người và nạn nhân. Cậu bé được gia đình thám tử Messmore cưu mang một thời gian ngắn trước khi được một cặp vợ chồng ở Mansfield nhận nuôi.

Vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, Collier đã liên lạc với bố trong tù không lâu sau khi ông ta bị kết tội. Trong bức thư đầu tiên vào tháng 3/1991, Collier hỏi thẳng "Tại sao bố lại giết mẹ?", đồng thời bày tỏ "Con yêu bố. Dù bố đã làm tổn thương con... bố vẫn là bố của con. Con mang ơn bố rất nhiều".

John kháng cáo bản án và đáp trả bằng những lá thư gọi Collier là kẻ nói dối và thúc giục rút lại lời khai. Sau khi Collier từ chối, John gửi một lá thư dài 8 trang vào tháng 11/1992, cho rằng cậu bé bị ảo tưởng.

Collier cắt đứt liên lạc với bố và xây dựng cuộc sống mới với gia đình nhận nuôi. Cậu theo học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Đại học Ohio, sau đó bỏ học để chuyển đến Los Angeles, trở thành nhà làm phim và người dẫn podcast tự do.

"Tôi đã rời khỏi Mansfield ngay khi có thể. Mọi người luôn nhận ra tôi, nhìn chằm chằm và thì thầm. Ở Los Angeles, không ai biết câu chuyện của tôi", Collier nói.

Collier Landry (phải) đến thăm bố, John Boyle, trong Trại Cải huấn Marion ở Ohio. Ảnh: CNN

Collier nối lại liên lạc với John vào đầu năm 2025 khi thực hiện podcast Finding Mom's Killer. Hai người hiện thường xuyên nói chuyện qua điện thoại nhưng chưa gặp mặt trực tiếp kể từ lần cuối Collier đến thăm bố trong tù vào năm 2015. John hiện đã 82 tuổi.

"Tôi không căm thù bố, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể nắm tay nhau đi trên đường như thể mọi chuyện đều ổn cả", Collier nói.

Trong chương trình Finding Mom's Killer, John lần đầu thú nhận đã giết vợ nhưng nói đó là tai nạn. Ông ta kể rằng Noreen tử vong do đập đầu vào ghế đẩu trong cuộc cãi vã dữ dội, ông ta đã dùng túi nylon che đầu vợ vì cảm thấy tội lỗi. Tối hôm đó, ông ta mang thi thể lên xe và lái về nhà mới ở Erie vào ngày hôm sau.

Nhưng thám tử Messmore không tin câu chuyện của John. Theo Messmore, là một bác sĩ, lẽ ra ông ta phải điều trị vết thương cho vợ, nhưng ông ta lại muốn vứt bỏ vợ và bắt đầu cuộc sống mới với người tình đang mang thai.

Collier cũng tin rằng cái chết của mẹ không phải là tai nạn.

Tuệ Anh (theo CNN, Oxygen)