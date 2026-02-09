Hành trình trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc

Từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình nhỏ con, Nguyễn Đình Bắc vươn lên trở thành trụ cột U23 Việt Nam, góp công đưa Quảng Nam trở lại V-League.

Sinh năm 2005 tại Nghệ An, Nguyễn Đình Bắc sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá nhưng con đường theo đuổi sân cỏ của anh không suôn sẻ như nhiều cầu thủ cùng trang lứa. Cách đây hơn 10 năm, Bắc từng bị lò Sông Lam Nghệ An loại do hạn chế về thể hình. Quyết định thanh lý hợp đồng khiến giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp của anh đứng trước nguy cơ khép lại.

Liên tiếp hai năm sau đó, anh tạm ngưng bóng đá và quay lại học văn hóa. Với những người làm chuyên môn việc gián đoạn tập luyện trong độ tuổi phát triển được xem là bất lợi lớn với một cầu thủ trẻ, nhất là khi nhiều đồng đội cùng lứa đã bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, niềm đam mê với trái bóng kéo anh trở lại con đường chuyên nghiệp. Năm 2020, Bắc bỏ ngang việc học lớp 11, rời Nghệ An vào Quảng Nam, gia nhập đội trẻ câu lạc bộ chủ sân Tam Kỳ. Đây cũng là thời điểm CLB này đầu tư đào tạo trẻ khi nhận được nguồn lực tài trợ của bầu Hiển.

Đình Bắc thi đấu trong màu áo CLB Quảng Nam mùa giải 2022. Ảnh: CLB Quảng Nam

Khoảng thời gian này trở thành phép thử đầu tiên về bản lĩnh và khả năng thích nghi của cầu thủ trẻ. Việc sinh hoạt tập trung, cường độ tập luyện cao cùng điều kiện xa nhà buộc Đình Bắc phải trưởng thành sớm hơn so với tuổi.

Sau 8 tháng ăn tập tại Quảng Nam, anh trở lại với sự thay đổi rõ rệt về thể chất lẫn tư duy thi đấu, cao lớn hơn, rắn rỏi hơn và bắt nhịp tốt với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Giữa mùa giải 2022, Đình Bắc được đôn lên đội một CLB Quảng Nam. Đến mùa 2023, anh trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất giải hạng Nhất quốc gia. Sau 13 trận, tiền đạo sinh năm 2005 ghi 7 bàn và có 8 kiến tạo, góp công lớn giúp Quảng Nam giành quyền trở lại V-League.

Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023" đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp của Đình Bắc. Việc được thi đấu thường xuyên, đảm nhận vai trò rõ ràng giúp anh tích lũy kinh nghiệm và tạo nền tảng để tiến lên môi trường cạnh tranh cao hơn.

Lối chơi giàu tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng giúp cầu thủ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ lớn. Từ Quảng Nam, Bắc về Hà Nội FC rồi gia nhập CLB Công an Hà Nội để tìm kiếm thử thách mới.

Theo đại diện Hà Nội FC, dù Quảng Nam và Hà Nội FC thuộc hệ sinh thái đào tạo, việc Bắc chọn bến đỗ mới ngoài phạm vi này luôn được ban lãnh đạo ủng hộ, nhất là bầu Hiển. "Nó thể hiện triết lý: đào tạo để cầu thủ đủ khả năng tự quyết định tương lai", đại diện Hà Nội FC chia sẻ.

Cầu thủ thi đấu trong màu áo Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: CLB Quảng Nam

Dấu mốc nổi bật nhất đến tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau sáu trận đấu, anh ghi bốn bàn và kiến tạo ba lần. trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng của U23 Việt Nam. Các pha lập công đều đến ở thời điểm quan trọng, giúp anh trở thành trung tâm trong lối chơi của đội. Tiền đạo sinh năm 2005 giành danh hiệu Vua phá lưới và được bầu chọn là cầu thủ gây ấn tượng nhất giải.

Bên cạnh chuyên môn, người hâm mộ cũng ấn tượng Đinh Bắc bởi sự chín chắn trong ứng xử. Hành động dành tiền thưởng để hỗ trợ đồng bào Nghệ An sau bão, tham gia các hoạt động thiện nguyện và đấu giá áo đấu gây quỹ xây cầu dân sinh... được nhiều người tán dương, dành lời khen trên các diễn đàn, trang mạng xã hội.

"Đình Bắc là kiểu cầu thủ điển hình của mô hình đào tạo mà bầu Hiển đầu tư. Bước tiến của em cho thấy quá trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ không chỉ được đo bằng tài năng, mà còn bằng bản lĩnh vượt qua sàng lọc, tích lũy trải nghiệm và sự ổn định theo thời gian", đại diện Hà Nội FC chia sẻ.

Lan Anh