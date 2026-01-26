Hành trình trở thành bác sĩ nội trú xuất sắc của thủ khoa Y Hà Nội

Học trường huyện, tới giữa lớp 12 mới ôn khối B, Mạnh Hùng không chỉ đỗ Đại học Y Hà Nội, mà còn trở thành thủ khoa đầu ra, bác sĩ nội trú xuất sắc.

Giữa tháng 1, Nguyễn Mạnh Hùng, 28 tuổi, tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú, thuộc top 7 học viên xuất sắc trong tổng số 340 người. Anh cũng là học viên duy nhất của chuyên ngành Da liễu đạt kết quả này.

Ba năm trước, Hùng là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Y Hà Nội, được TP Hà Nội vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cùng năm, anh trong nhóm đỗ đầu chương trình bác sĩ nội trú - kỳ thi được coi là "khốc liệt", chỉ có một lần trong đời của sinh viên y.

"Học y hay trở thành bác sĩ là bước ngoặt của mình, nên việc lần lượt vượt qua các cột mốc khiến mình tự tin vào bản thân hơn", Hùng nói.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Thanh Hằng

Gia đình Hùng không có ai trong ngành Y, chàng trai sinh năm 1998 ban đầu cũng không định chọn con đường này. Những năm học ở trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên, nam sinh theo khối A (Toán, Lý, Hóa), dự định vào ngành Kinh tế. Nhưng đến học kỳ cuối cùng, bố mẹ động viên và bày tỏ mong muốn "nhà có người học y", Hùng chuyển hướng học thêm môn Sinh để thi khối B (Toán, Hóa, Sinh).

Khi đó, Hùng đặt mục tiêu đỗ Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên). Bất ngờ, với 27,75 điểm thi tốt nghiệp, Hùng trúng tuyển ngành Y khoa ở Đại học Y Hà Nội - ngôi trường Y lâu đời nhất cả nước.

Biết chương trình nặng, ngoài tự học, Hùng chăm chỉ tới thư viện, tự tìm hiểu và nghiền ngẫm kiến thức. Nam sinh thấy khó nhất là môn Dược lý ở năm thứ ba, vì lượng kiến thức khổng lồ, khó nhớ. Trong hai tháng học môn này, sinh viên phải thuộc công dụng, tác dụng phụ của hàng trăm dược chất. Hùng phải nhóm những chất tương tự nhau về tên hoặc công dụng, "đặt tên riêng" cho chúng để phân biệt.

Những ngày đầu được đi lâm sàng, Hùng cũng lúng túng khi tiếp xúc bệnh nhân. Anh hiểu sâu sắc hơn rằng mỗi bệnh nhân đều là một người thầy của bác sĩ. Bởi cùng căn bệnh nhưng biểu hiện, cách điều trị cho mỗi người lại khác nhau. Do đó, mỗi buổi lâm sàng, Hùng đặt mục tiêu học về một bệnh, ở một bệnh nhân.

"Hiểu được hết thì một bệnh nhân cũng giúp sinh viên học được rất nhiều rồi", Hùng nhìn nhận.

Từ đó, Hùng sớm xác định thi bác sĩ nội trú sau 6,5 năm đại học, để tăng cơ hội cọ xát thực tế. Anh cho biết "da" là cơ quan lớn nhất của cơ thể, có khoảng 3.000 bệnh lý liên quan. Các tổn thương và biểu hiện bệnh trên da khá giống nhau, gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Thử thách này hấp dẫn Hùng, nên anh chọn học nội trú ngành Da liễu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Nguyễn Mạnh Hùng Hùng trong buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, năm 2022. Video: Fanpage trường Đại học Y Hà Nội

Thời sinh viên, Hùng chủ yếu được các thầy cô yêu cầu nhận biết, mô tả bệnh. Nhưng khi học nội trú, anh cùng bác sĩ chính trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân không chỉ là một, mà lên tới 10-20 người mỗi buổi.

"Áp lực về kiến thức, trách nhiệm đều tăng, đòi hỏi mình phải tự học nhiều hơn trước, đồng thời cẩn trọng trong giao tiếp và ra quyết định", Hùng nói.

Phần lớn thời gian trong ngày của Hùng là ở viện. Trung bình một tuần, anh trực 1-2 lần. Kỷ niệm nhớ nhất với Hùng là khi điều trị bệnh vảy nến và pemphigus (một bệnh về da hiếm gặp) cho người thân - một điều ý nghĩa, vốn là lý do đưa anh tới với ngành y.

Kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ nội trú gồm ba phần: lý thuyết (120 câu trắc nghiệm trong 90 phút), lâm sàng (tay nghề và bệnh án), bảo vệ luận văn. Phần thi tay nghề khiến Hùng hồi hộp nhất. Dù vẫn dùng các thao tác kỹ thuật khi điều trị, song Hùng sợ tâm lý khi thi sẽ khiến mình run tay, dẫn tới sai sót hoặc kết quả không như ý.

Trái với lo lắng ban đầu, Hùng được yêu cầu làm sinh thiết tổn thương da - kỹ thuật vốn đã thành thạo, nên làm rất nhanh và vượt qua buổi thi suôn sẻ.

Kết quả, Hùng đạt 9,5 điểm lý thuyết với 114/120 câu đúng, 9 điểm thực hành, 9,5 điểm luận văn với đề tài điều trị sẹo lõm do trứng cá. Trong quá trình học nội trú, Hùng cũng tham gia báo cáo các đề tài về điều trị sẹo và ung thư sắc tố da tại hai hội nghị chuyên ngành.

Hùng trong lễ tuyên dương thủ khoa tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS.BS Vũ Huy Lượng, giảng viên bộ môn Da liễu, trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng khoa Laser, Bệnh viện Da liễu Trung ương, dạy Hùng nhiều môn và hướng dẫn luận văn thạc sĩ. Thầy nhận xét học trò chăm học và nghiên cứu tài liệu, có khả năng tiếp thu nhanh cả lý thuyết và kỹ năng thực hành. Khi làm việc, Hùng tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó và cập nhật kiến thức nhanh nhờ ngoại ngữ tốt.

"Tôi gần như không phải sửa luận văn tốt nghiệp của Hùng vì rất ít lỗi. Các thầy cô trong hội đồng cũng đánh giá Hùng nắm rất chắc vấn đề", thầy Lượng nói.

Sau 10 năm học y, trăn trở lớn nhất của Hùng là nhiều người chưa quan tâm đúng mức về các vấn đề da liễu, thường để bệnh nặng, gây biến chứng mới đi khám chữa, điều trị. Anh hy vọng mọi người không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nhỏ nào của cơ thể, vì da không chỉ là vẻ ngoài mà đôi khi còn là dấu hiệu một số bệnh lý bên trong.

Hùng đang hoàn thiện hồ sơ để trở thành giảng viên bộ môn Da liễu, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh dự định học lên tiến sĩ, nắm bắt các cơ hội tham gia trao đổi, đào tạo ở nước ngoài để nâng cao kiến thức, tay nghề.

Thanh Hằng