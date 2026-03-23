Hành trình trải nghiệm, kết nối cộng đồng Jimny Festival 2026

Suzuki Việt Nam tổ chức sự kiện Jimny Festival 2026, thu hút sự tham gia của cộng đồng người dùng mẫu SUV Jimny toàn quốc, ngày 13-15/3.

Đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, đây là hành trình trải nghiệm và kết nối cộng đồng người sử dụng xe Jimny của hãng, tổ chức tại khu vực Đà Nẵng – Tây Nguyên. Trước đó, hãng này từng tổ chức sự kiện Jimny Festival vào năm 2024.

Các dòng xe Jimny trong hành trình. Ảnh: Suzuki

Sự kiện năm nay quy tụ gần 30 mẫu xe Jimny, di chuyển từ Đà Nẵng đến Kon Tum và Gia Lai. Người tham dự được trải nghiệm đa dạng cung đường, địa hình đường sá khác nhau. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động offroad đồng đội Rally Challenge, yêu cầu sự phối hợp giữa các thành viên để hoàn thành lộ trình và các thử thách trên đường.

Hãng này mô tả, trên quãng đường rally 144 km cùng Road Book (sách hướng dẫn đi đường), các đội tham gia đã chinh phục đa dạng địa hình đặc trưng của Tây Nguyên như: đường đất đỏ, đá dăm, dốc cao và các đoạn trơn trượt. "Không đặt nặng yếu tố tốc độ, rally tập trung vào khả năng vượt địa hình, độ chính xác trong xử lý tình huống và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên", đại diện Suzuki Việt Nam nói.

Đoàn xe chinh phục cung đường offroad. Ảnh: Suzuki

Ngoài các trải nghiệm offroad, sự kiện cũng là nơi các chủ xe chia sẻ, giao lưu về phong cách cá nhân hóa trên mỗi chiếc Jimny. Trong hành trình này, mỗi chiếc Jimny đều mang phong cách khác nhau, phục vụ mục đích của chủ xe như offroad, dã ngoại hoặc di chuyển hàng ngày. Trong khuôn khổ chương trình, Suzuki Việt Nam và cộng đồng Jimny đã trao quà tặng thiết bị phòng tin học, cùng 100 phần quà nhu yếu phẩm cho các học sinh tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng (Gia Lai).

Đại diện ban tổ chức trao quà tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng (Gia Lai). Ảnh: Suzuki

"Jimny Festival 2026 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và sự gắn kết bền chặt hơn giữa Suzuki Việt Nam và cộng đồng người dùng Jimny", đại diện hãng nói. "Sự kiện là hoạt động trải nghiệm khám phá off-road, thể hiện cam kết lâu dài của Suzuki Việt Nam trong việc gắn kết giá trị trải nghiệm với trách nhiệm xã hội, để mỗi hành trình đều mang lại những ý nghĩa tích cực".

Quang Anh