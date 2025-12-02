Một buổi chiều cuối tháng 11, anh Giàng A Nu (thôn Đông Nuốc, xã An Lương, Lào Cai) trở về nhà sớm hơn thường lệ, mang theo một chiếc tivi vừa mua để kịp lắp đặt trước Tết. Giữa gian nhà nhỏ khang trang thơm mùi vôi mới, ánh mắt Nu chạm vào từng món đồ quen thuộc với cảm giác bình yên. Một năm trước, hoàn lưu bão Yagi đã khiến mặt đất thôn Đông Nuốc nơi Nu sống nứt toác. Vết xé kéo dài hàng trăm mét chạy dọc nền khiến 35 hộ dân phải bỏ nhà, chạy xuống khoảng đất trống dưới chân đồi dựng lều bạt sống tạm. Khi thông tin được chuyển đến T&T Group, các doanh nghiệp của Bầu Hiển đã nhanh chóng huy động nguồn lực, trao hỗ trợ để địa phương xây mới 35 ngôi nhà cho người dân bị ảnh hưởng. Giàng A Nu chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp trên khắp cả nước được T&T Group hỗ trợ trong nhiều năm qua. Chỉ tính riêng đợt thiện nguyện sau siêu bão Yagi, T&T Group đã dành kinh phí hàng chục tỷ đồng để chung tay xây mới, sửa chữa lại nhà cho các hộ dân ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang... Cùng thời điểm, T&T Group, Ngân hàng SHB cũng đồng hành cùng Bộ Công An triển khai xây 150 căn nhà và một điểm trường cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Không dừng lại ở đó, chỉ vài tháng sau, hai doanh nghiệp của Bầu Hiển tiếp tục đồng hành Bộ Công an trao tặng 700 căn nhà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Hàng nghìn nếp nhà hạnh phúc đã được T&T Group xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua.

Hàng nghìn nếp nhà hạnh phúc là một phần trong hành trình âm thầm cống hiến cho cộng đồng của T&T. Năm 2019, T&T Group dành 60 tỷ đồng để chung tay cùng Hà Giang (cũ) xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công với cách mạng. Tháng 3/2022, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng xóa nhà tạm cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Mới đây nhất, cuối tháng 10/2025, Tập đoàn tiếp tục tài trợ 10 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa hơn 100 nhà đại đoàn kết cho hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kiều Phú, Hà Nội. Toàn bộ số nhà nêu trên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12/2025. Trong ngày khởi công, bà Nguyễn Thị Dương, một người dân sắp có căn nhà mơ ước sau hàng chục năm đợi chờ không giấu được xúc động: "Ngôi nhà mới này không chỉ là mái ấm vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để gia đình chúng tôi vươn lên, vượt qua khó khăn". Còn tại An Lương, Giàng A Nu và 34 hộ dân khác đã chuyển vào những căn nhà còn thơm mùi vôi mới. Nhịp sống bình yên dần trở lại với Đông Nuốc, khi tiếng trẻ thơ vui đùa ê a bên những căn bếp nhỏ ấm nóng hơi người. Cũng giống như nhiều hàng xóm, A Nu kịp sắm sửa thêm cho mái ấm nhiều đồ đạc để chờ đón Tết. Anh bộc bạch: "Nhờ tấm lòng của các mạnh thường quân, của T&T Group, chúng tôi đã có thể xây dựng tương lai với thật nhiều hy vọng".

T&T Group, Ngân hàng SHB đã đồng hành cùng các Bộ, ban, ngành tặng quà cho nhiều hộ dân khó khăn trên cả nước.

Hơn ba thập kỷ qua, T&T Group luôn bền bỉ đồng hành cùng đất nước. Lúc thiên tai, người T&T không quản ngại vất vả tới những bản làng xa xôi để trao gửi yêu thương. Hàng nghìn dự án xây sửa, tái thiết nhà ở, trường học được tiến hành qua mỗi năm. Hàng vạn suất học bổng, tài trợ cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được trao tặng. Doanh nhân Đỗ Quang Hiển cho biết hành trình kiến tạo hạnh phúc từ tâm đã liên tục trong suốt hơn 30 năm qua.

Hành trình này được Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Đỗ Quang Hiển khởi nguồn và lan tỏa thành nét văn hóa trong toàn bộ hệ sinh thái T&T. Hằng năm, những chuyến xe hạnh phúc của T&T Group, SHB, Công ty CP Chứng khoán SHS... vẫn đi tới mọi miền để chia sẻ yêu thương. Tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn cũng sẵn sàng đóng góp hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho đồng bào cả nước trong những hoàn cảnh đặc biệt. Đó là khi hơn 80.000 người lao động của Tập đoàn đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương để mua lương thực, nhu yếu phẩm tặng cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Các cán bộ, nhân viên T&T Group cũng sẵn sàng quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai. Đặc biệt, trong hai năm đất nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, T&T Group luôn đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong cuộc chiến với đại dịch. Theo thống kê, tổng số tiền mà Tập đoàn cùng với Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong 2 năm đại dịch Covid-19, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng luôn đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong cuộc chiến với đại dịch.

Không chỉ song hành cùng đất nước trong những thời khắc khó khăn, doanh nghiệp của Bầu Hiển còn đóng góp trong việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nhằm tri ân quá khứ. Cuối năm 2023, Tập đoàn triển khai dự án tu bổ Khán đài B sân vận động Bắc Giang với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Công trình đã được khánh thành tháng 5 năm nay. T&T Group cũng được giao trọng trách khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch, thiết kế và xây dựng Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 11/2023, dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan tại Nam Đàn, Nghệ An được khởi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành và là một địa chỉ lịch sử - văn hóa không thể bỏ qua khi tới quê Bác. Tại Quảng Trị, tập đoàn tài trợ xây dựng hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Mới đây nhất, tháng 9/2025, T&T Group, Ngân hàng SHB đã đồng hành cùng chính quyền hoàn tất việc tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972 tại bến phà Long Đại (xã Trường Ninh).

T&T Group đóng góp tích cực trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử.

Nhìn sâu vào triết lý của doanh nhân Đỗ Quang Hiển mới có thể hiểu hết hành trình cống hiến cho cộng đồng mà doanh nghiệp này luôn theo đuổi. Theo ông Hiển, tập đoàn có được sự phát triển như hôm nay cũng nhờ dựa vào sự tin yêu của xã hội. "Cho nên tôi phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để đáp lại một phần nào đó", ông Hiển từng chia sẻ. Ông Hiển cũng khẳng định, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái luôn lấy mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, đối tác, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Điều này được thể hiện qua nhiều quyết định đầu tư mà theo ông Hiền "không có lời vẫn làm". Một trong những ví dụ chính là dự án sân bay Quảng Trị. Năm 2021, T&T Group được giao nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch, triển khai xây dựng cảng hàng không Quảng Trị. Người đứng đầu T&T Group nhấn mạnh: Dù chưa có lợi nhuận ngay, nhưng cùng với các dự án quy mô lớn khác về năng lượng, hạ tầng, bất động sản, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ là động lực giúp Quảng Trị cất cánh trong tương lai. Quan trọng hơn, dự án còn hiện thực hóa khát vọng bao đời của nhân dân Quảng Trị là rút ngắn hành trình Bắc - Nam, giúp cho người dân địa phương và những gia đình có người thân, đồng đội chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị; bạn bè quốc tế đến với mảnh đất, con người Quảng Trị được thuận lợi, nhanh chóng. Suốt 32 năm qua, hành trình kiến tạo hạnh phúc của T&T vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bất cứ khi nào cần, chuyến xe ấy sẽ lại tiếp tục vượt hàng trăm cây số để tới với những nơi khó khăn, những con người đang cần sự chung tay, san sẻ của những tấm lòng.