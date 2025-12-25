Hành trình J&T Express nâng cao trải nghiệm người dùng năm 2025

J&T Express nâng cao trải nghiệm người dùng từ đầu tư hạ tầng, công nghệ, dịch vụ cá nhân hóa đến các chương trình tri ân, thực hiện cam kết "giao đúng giờ - nhận chu toàn".

Trong hoạt động logistics, mỗi chuyến xe ngoài đảm nhiệm vai trò vận chuyển hàng hóa, còn kết nối người gửi và người nhận trên khắp các vùng miền. Với J&T Express, từng cung đường là một phần trong hành trình xây dựng niềm tin và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ giao nhận.

Mỗi chuyến xe của J&T Express mang theo niềm tin từ người gửi đến người nhận. Ảnh: J&T Express

Ngay từ đầu năm 2025, J&T triển khai dự án "Khách hàng thành viên", phát hành 8.386 voucher freeship nhằm tri ân người dùng và tạo động lực khởi đầu năm mới. Hoạt động này thể hiện định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp trong việc lắng nghe, thấu hiểu và mang lại quyền lợi thiết thực cho khách hàng.

Đối với nhóm chủ shop, chuỗi nội dung "Chuyện chủ shop" ghi lại hành trình của người bán từ giai đoạn khởi nghiệp với quy mô nhỏ, tự xử lý đơn hàng và phát sinh, đến khi tìm được đối tác giao nhận phù hợp để tối ưu vận hành và phát triển thương hiệu.

Niềm tin của khách hàng cũng được xây dựng thông qua đội ngũ giao nhận. Dự án "Shipper 5 sao" ghi nhận hơn 1.133 bài đăng phản hồi tích cực từ khách hàng trên mạng xã hội sau 7 tháng triển khai, phản ánh tinh thần phục vụ và tính chuyên nghiệp của lực lượng shipper.

J&T Express đồng hành cùng hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: J&T Express

Cũng ngay đầu năm, đơn vị đưa vào vận hành trung tâm trung chuyển mới tại Hà Nội với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn e-logistics. Đây là một bước trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống vận hành của doanh nghiệp. Trong năm, đơn vị đầu tư thêm hơn 1.000 xe tải cùng hàng nghìn thiết bị máy quét và máy in nhằm đồng bộ hóa hoạt động khai thác, phân loại và giao nhận.

Song song với hạ tầng vật lý, J&T được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Chứng nhận này góp phần củng cố năng lực bảo mật dữ liệu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong môi trường số.

Theo J&T Express, nhu cầu của khách hàng đa dạng nhưng cùng gặp nhau ở yêu cầu được hỗ trợ đúng cách. Với người dùng cá nhân, doanh nghiệp cung cấp các kênh lên đơn thuận tiện như website, fanpage, mini app trên Zalo, tổng đài chăm sóc khách hàng, cùng dịch vụ lấy hàng tận nơi miễn phí, kể cả với đơn lẻ.

Đối với các chủ shop nhỏ, đơn vị đồng hành thông qua việc cung cấp phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, hỗ trợ kiểm soát đơn và giảm áp lực vận hành. Với nhóm doanh nghiệp lớn, trọng tâm được đặt vào sự ổn định, linh hoạt và bảo mật trong toàn bộ chuỗi giao nhận.

Từ cá nhân đến doanh nghiệp, đơn vị định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt, đảm bảo mỗi hành trình gửi - nhận diễn ra liền mạch và nhất quán về chất lượng.

J&T Express chú trọng đầu tư, nâng cấp vào cơ sở hạ tầng hiện đại. Ảnh: J&T Express

Về quản lý nhân sự, năm 2025, J&T đào tạo hơn 450 nhân sự trẻ thông qua chương trình "Thực tập sinh tạo nguồn", bổ sung lực lượng cho thị trường logistics. Doanh nghiệp cũng triển khai các hoạt động môi trường như trồng cây tại công viên Chu Văn An, U Minh Thượng, thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Khi xảy ra thiên tai, đơn vị tổ chức các chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ tới vùng lũ trong thời gian ngắn. Đồng thời, gói hỗ trợ nội bộ trị giá 2,5 tỷ đồng được kích hoạt nhằm hỗ trợ nhân viên và gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

J&T Express triển khai các hoạt động hướng tới phát triển bền vững và cộng đồng. Ảnh: J&T Express

Khi năm 2025 dần khép lại, hoạt động giao nhận của đơn vị vẫn tiếp diễn trên từng tuyến đường quen thuộc, cùng đội ngũ nhân sự duy trì nhịp vận hành hàng ngày. Doanh nghiệp cho biết định hướng không chỉ dừng ở việc vận chuyển hàng hóa, mà còn đóng vai trò kết nối, xây dựng niềm tin với khách hàng.

"Với J&T Express, giao nhận được xác định là dịch vụ gắn liền với cam kết: "giao đúng giờ - nhận chu toàn", và hành trình nâng cao trải nghiệm người dùng sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Thế Đan