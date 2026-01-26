Hành trình ghi dấu ấn toàn cầu của giải pháp AI IvyChat

Giải pháp AI IvyChat ra đời từ mục tiêu hợp nhất khả năng truy vấn, phân tích dữ liệu từ hệ thống phân tán, được IDC MarketScape vinh danh nhờ năng lực và chiến lược.

FPT lần đầu tiên được IDC MarketScape xếp trong nhóm Leaders (các nhà cung cấp có mức độ trưởng thành cao nhất), trong báo cáo Phần mềm ứng dụng AI khi giao tiếp với khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo này đánh giá 17 nhà cung cấp dựa trên hai tiêu chí chính, năng lực và chiến lược. Các yếu tố quan trọng bao gồm: chất lượng sản phẩm, mức độ đổi mới trong công nghệ AI hội thoại, tầm nhìn dài hạn, khả năng mở rộng hệ thống và trải nghiệm của khách hàng. Trong đó, IvyChat - sản phẩm chủ lực thuộc hệ sinh thái IvyHub, được đánh giá là giải pháp hội thoại AI toàn diện cho doanh nghiệp, tích hợp chatbot, trợ lý ảo và voice agent.

Đội ngũ phát triển IvyChat tại Hà Nội. Ảnh: FPT

Theo KPMG 2025 Banking Technology Survey, nhiều tổ chức tài chính đã vượt qua giai đoạn hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu cơ bản. Họ chuyển từ tư duy "phòng thủ" sang "tấn công", khai thác dữ liệu như nguồn lực tạo tăng trưởng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, dữ liệu thường bị phân mảnh do nhiều lớp hệ thống hình thành qua các giai đoạn chuyển đổi khác nhau. Điều này đặt ra nhu cầu về một giải pháp AI giúp kết nối, diễn giải dữ liệu phức tạp, biến dữ liệu thành thông tin giá trị.

IvyChat do FPT phát triển, ra đời nhằm hợp nhất khả năng truy vấn và phân tích dữ liệu từ các hệ thống phân tán tồn tại nhiều năm. Theo FPT, giải pháp này cho phép người dùng thao tác trên một giao diện thống nhất, đảm bảo độ chính xác, tốc độ xử lý và khả năng tích hợp với các hệ thống hiện hữu. "Kết quả, thời gian xử lý dữ liệu giảm tới 90%, hạn chế đáng kể sai lệch trong vận hành và góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng", đại diện FPT nói.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cho rằng, đội ngũ không bắt đầu với tham vọng lớn mà tập trung vào cách để AI giúp doanh nghiệp giải quyết những công việc thường nhật, tiêu tốn nhiều thời gian. Sau dự án ban đầu, IvyChat được mở rộng triển khai tại nhiều doanh nghiệp trong các môi trường vận hành phức tạp, tập trung vào lĩnh vực tài chính và sản xuất công nghiệp. Đây cũng là những ngành FPT có nhiều kinh nghiệm triển khai các hệ thống công nghệ quy mô lớn, phức tạp, cho phép đội ngũ nhanh chóng kiểm chứng hiệu quả của AI trong môi trường thực tế.

Xác định được đúng hướng, IvyChat tiếp tục hoàn thiện với các tính năng nâng cao như xử lý dữ liệu thời gian thực, đọc và dịch đa dạng tài liệu, tạo biểu đồ, hỗ trợ trình bày và tự động hóa nhiều tác vụ vận hành khác nhau. Năm 2024, giải pháp ghi dấu với dự án quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản, khi Itochu Corporation – một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu thế giới với hơn 300 chi nhánh toàn cầu - lựa chọn giải pháp này cho bài toán tự động hóa vận hành.

Theo FPT, trong hai tháng, IvyChat được triển khai thành công cho các bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) và phát triển kinh doanh của Itochu, hỗ trợ phân tích dữ liệu, dịch đa ngôn ngữ và tăng tốc quá trình ra quyết định. "Sau một năm, giải pháp đã được mở rộng áp dụng tại các chi nhánh của Itochu ở 65 quốc gia," ông Shusaku Harada, Chiến lược gia CNTT của Itochu Corporation chia sẻ.

Nhờ năng lực triển khai quy mô lớn và tầm nhìn chiến lược dài hạn, IvyChat lọt vào bảng xếp hạng của IDC MarketScape, một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu của ngành công nghệ toàn cầu (báo cáo Phần mềm giao tiếp ứng dụng AI tại châu Á – Thái Bình Dương), cùng các ông lớn trong ngành như Salesforce, Microsoft...

Kết quả này cũng phản ánh định hướng mà FPT theo đuổi nhiều năm qua, từng bước làm chủ công nghệ mới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng các giải pháp do người Việt phát triển. "Hành trình của IvyChat chứng minh rằng, chỉ khi giải quyết được những bài toán cụ thể và thiết thực, AI mới trở thành đòn bẩy tạo ra tác động bền vững cho doanh nghiệp", đại diện FPT nói.

Quang Anh