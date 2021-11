Công ty Cổ phần Vicostone (thuộc Tập đoàn Phenikaa) vừa công bố đạt 1.859 tỷ đồng doanh thu thuần và 575 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng trưởng lần lượt 23% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, doanh nghiệp này đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu thuần và 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thành lập năm 2002, Vicostone đã trải qua gần 20 năm liên tục phát triển để ghi danh top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp hàng đầu thế giới, theo số liệu thu thập năm 2019 của công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ - The Freedonia Group. Từ một nhà máy đá ốp lát nhân tạo sở hữu công nghệ của Breton (Italy) có trụ sở tại khu đất công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Vicostone đã trở thành một trong những "ông lớn" trong ngành, khẳng định vị thể với 6 dây chuyền sản xuất và sản lượng hơn 3 triệu m2 đá mỗi năm.

Đến nay, thương hiệu đá ốp lát "Make in Vietnam" đã có 9 trung tâm phân phối trực tiếp đến người dùng Mỹ và Canada. Từ đơn hàng đầu tiên xuất sang Australia năm 2004, Vicostone đã vươn độ phủ tới 50 quốc gia khắp 5 châu lục, chinh phục nhiều thị trường khó tính với hơn 10.000 đại lý và đối tác toàn cầu.

Thông qua Pele Hawaii, Vicostone muốn lan tỏa sức sống, cảm hứng cho gia chủ, nguồn năng lượng tích cực cho căn nhà, cũng như viết tiếp khát vọng sáng tạo bền bỉ của thương hiệu, tương lai ngành công nghiệp đá thạch anh. "Pele Hawaii hay bất cứ bộ sưu tập mới nào ra mắt thị trường đều là đứa con tinh thần mà Vicostone nâng niu. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng những tâm huyết, trách nhiệm, niềm tự hào của thương hiệu đá thạch anh Made in Vietnam lớn thứ 3 toàn cầu", ông Thức khẳng định.

Vicostone mong muốn trở thành điểm dừng chân cho những kiến trúc sư và gia chủ am hiểu vật liệu, đồng điệu cảm xúc và muốn thông qua những phiến đá nghệ thuật để kể câu chuyện cá nhân riêng biệt. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, ngoài họa tiết ấn tượng, đá Vicostone còn chứa đến 90% cốt liệu thạch anh tự nhiên - khoáng vật có độ cứng cao nhất chỉ sau kim cương. Nhờ đó, sản phẩm đạt độ cứng, chống thấm, chống xước, chịu ăn mòn cao so với đá granite và đá marble, cũng như đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của NSF, chuẩn khí thải trong nhà của Green Guard, vật liệu xanh từ LBC Compliant, hay kháng khuẩn từ Microbial Resistant...