Hành trình 'đảo chiều trách nhiệm' từ tài xế sang nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

CSGT, VKS và tòa án huyện Trà Ôn đều xác định lỗi chính vụ nữ sinh tử vong là do tài xế xe tải, nhưng cơ quan điều tra nhiều lần giữ quan điểm "nạn nhân có lỗi chính".

Kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, nữ sinh lớp 9) bị tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung tông tử vong đã nhiều lần thay đổi, gây tranh cãi và khiếu nại kéo dài. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cha của nữ sinh nổ súng bắn tài xế rồi tự tử, khiến vụ việc được lật lại.

Ngày 26/3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (cựu phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên, Công an huyện Trà Ôn) về hành vi Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự. Nhà chức trách xác định, dù có căn cứ cho thấy Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" là lỗi chính gây tai nạn, hai người này vẫn có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự tài xế.

Ngày 20/4, gia đình bé Trân cho biết rất xúc động trước động thái của VKSND Tối cao, cảm thấy được an ủi, vơi bớt nỗi đau, oan ức. "Chúng tôi vẫn luôn có niềm tin rằng pháp luật và công lý sẽ được thực thi, ai sai phải chịu trách nhiệm", đại diện gia đình nói, mong muốn nhà chức trách tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tất cả cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: VKS

Cú 'bẻ lái' của Công an huyện Trà Ôn

Theo hồ sơ, sáng 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, quê Trà Vinh) lái xe tải chạy từ xã Hựu Thành về xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Thấy xe bán tải phía trước dừng bên lề phải, Trung bật tín hiệu, cho xe chạy sang phần đường bên trái để vượt.

Cùng lúc, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chạy xe đạp điện chở bạn cùng một nữ sinh khác đi chiều ngược lại. Thấy xe tải phía trước, đường hẹp, người bạn dừng xe. Trân từ phía sau va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường và bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.

Thời điểm này, Nguyễn Quốc Khanh là điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp; ông Lê Quốc Việt là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Công an huyện Trà Ôn.

Vị trí xe đạp của nữ sinh khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Nguyễn Văn Quynh

Sau khám nghiệm hiện trường, ngày 14/9/2024, Đội CSGT - TT Công an huyện Trà Ôn xác định đoạn đường xảy ra tai nạn thẳng, mặt đường bêtông rải nhựa, khô, rộng 5 m. Vị trí va chạm giữa hai xe đạp điện cách lề phải hướng Vĩnh Xuân về Hựu Thành 0,5 m; vị trí nạn nhân bị xe tải cán cách lề phải 2,1 m.

CSGT kết luận tài xế Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" theo khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008; bé Trân "không chú ý quan sát" theo khoản 23 Điều 8.

Tuy nhiên, trong cuộc họp liên ngành giữa công an, VKS và tòa án cùng cấp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn lại xác định nguyên nhân chính là nữ sinh "không chú ý quan sát", vi phạm khoản 23 Điều 8; còn tài xế Trung "không đi đúng phần đường" theo khoản 1 Điều 9, là lỗi hành chính.

Ngược lại, VKS và tòa án cùng quan điểm: Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" theo khoản 2 Điều 14 là lỗi hoàn toàn; nữ sinh vi phạm khoản 23 Điều 8 chỉ là lỗi hành chính.

Do không thống nhất, ngày 29/11/2024, Công an huyện Trà Ôn báo cáo, xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau khi kiểm tra hiện trường, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với VKSND tỉnh và Phòng CSGT xác định lỗi chính thuộc về nữ sinh: không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát; tài xế Trung không xử lý kịp, chèn qua người nạn nhân, vi phạm khoản 1 Điều 12 và khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ.

Ngày 23/12/2024, vụ việc được chuyển về Công an huyện Trà Ôn. Ba ngày sau, cơ quan này áp dụng khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định không khởi tố với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" - tức nạn nhân.

Không đồng ý, gia đình nữ sinh khiếu nại. Ngày 17/1/2025, VKSND huyện hủy quyết định không khởi tố, giữ quan điểm ban đầu.

Tuy nhiên, ngày 23/1, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do "không có sự việc phạm tội", cho rằng nạn nhân va chạm với xe bạn, ngã sang trái và bị xe tải cán qua.

Cha nạn nhân, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, tiếp tục khiếu nại. Ngày 14/3/2025, VKSND tỉnh Vĩnh Long bác khiếu nại, giữ nguyên quan điểm của cấp dưới.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (áo vàng). Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Lật lại hồ sơ sau phát súng định mệnh

Sáng 28/4/2025, sau khi các khiếu nại vụ tai nạn giao thông liên quan cái chết của con gái bị bác, ông Phúc đã cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung trọng thương. Ông sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu, tử vong.

Sự việc gây rúng động dư luận, VKSND Tối cao kiểm tra hồ sơ, cho rằng các quyết định bác khiếu nại chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Hồ sơ thể hiện Trung đã vượt xe không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và xe ngược chiều, có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, xác định việc Trung lấn sang trái để vượt là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Sau gần một tháng điều trị, Trung xuất viện trong tình trạng liệt nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn. Ngày 5/8/2025, người này bị khởi tố, cho tại ngoại. Đến cuối năm 2025, vụ án bị tạm đình chỉ do kết luận giám định xác định bị can mắc bệnh lý tâm thần, được đưa đi điều trị theo quy định.

Gia đình nữ sinh kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long giám định lại tình trạng sức khỏe của tài xế.

An Bình