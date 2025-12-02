Trung úy 24 tuổi lập 'hat-trick' giải vàng Olympic Cơ học, tốt nghiệp thủ khoa

Với ba lần giành huy chương vàng Olympic Cơ học toàn quốc, phần mềm mô phỏng hệ thống thu - thả càng máy bay Yak-130 đạt loại xuất sắc, thủ khoa Bùi Huy Hoàng được Học viện Phòng không - Không quân giữ lại trường.

Trung úy Bùi Huy Hoàng, 24 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), tốt nghiệp ngành Máy bay động cơ, khoa Kỹ thuật hàng không, Học viện Phòng không - không quân với điểm trung bình 8,48/10. Anh là đại diện duy nhất của trường được TP Hà Nội vinh danh thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, hồi giữa tháng 11.

Chưa bao giờ Hoàng nghĩ hay đặt mục tiêu trở thành thủ khoa. Với anh, đó là thành tích của cả tập thể khi nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, thủ trưởng, bạn bè trong suốt 5,5 năm tại học viện.

Bùi Huy Hoàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng là cựu học sinh trường THPT Đông Hưng Hà. Có anh trai công tác tại Lữ đoàn Phòng hóa, nam sinh cũng mong tiếp bước, học tập trong môi trường quân đội. Vì thích máy bay, Hoàng chọn Học viện Phòng không - Không quân, trúng tuyển năm 2019 với hơn 26 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

Do đặc thù của khối trường này, Hoàng và các tân sinh viên trải qua khóa huấn luyện tạo nguồn kéo dài 6 tháng. Họ học nhiều nội dung đặc thù như giáo dục chính trị, bắn súng, chiến thuật, công tác hậu cần.

Theo Hoàng, đó là khoảng thời gian cường độ huấn luyện rất lớn, cơ động liên tục. Nhiều hôm, anh và đồng đội phải mang theo quân trang nặng 15kg hành quân vài km.

Hoàng nhớ như in ngày 3/12/2019. Trong buổi kiểm tra kỹ năng bơi, giữa cái lạnh 7 độ C, dù đã uống nước gừng, khởi động rất kỹ nhưng hai hàm răng của anh liên tục va lập cập vào nhau. Anh cũng trải qua cảm giác căng thẳng khi tập bắn súng cả ngày vẫn không trúng phát nào, bởi mắt cận 1,75 độ.

Dù vậy, Hoàng nhìn nhận đã rèn luyện được nhiều phẩm chất cần có của một quân nhân. Hoạt động trong ngày, trong tuần và tháng đều chi tiết, giúp anh quen dần với việc lên kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, bất kể điều kiện thời tiết, sức khỏe.

Trở lại Học viện Phòng không - Không quân, Hoàng bắt đầu học những môn cơ bản như Toán, Lý, Hóa, như thời phổ thông. Nhưng mọi thứ khó khăn hơn khi khối lượng kiến thức lớn, lại chỉ trong buổi sáng. Buổi chiều, học viên phải tự ôn luyện, đồng thời đảm bảo 11 chế độ trong ngày của một chiến sĩ.

Hoàng kể có hôm nhiều bài nhưng đang học dở thì phải thực hiện chế độ thể thao, tăng gia sản xuất, hay đến giờ ăn tối, đọc báo, nghe tin. Điều này đòi hỏi anh phải duy trì sự tập trung cao độ khi học. Bởi để đạt danh hiệu học viên giỏi, Hoàng không được trượt môn, điểm thi môn chuyên ngành đạt 9 trở lên.

Nhóm môn chuyên ngành được sắp xếp theo các nấc thang, môn sau khó hơn môn trước. Hoàng thấy môn Động cơ tuabin khí ở năm thứ tư là thử thách lớn nhất vì kiến thức "rất hàn lâm". Điều khiến anh thấy hứng thú là kiến thức có sự đan xen giữa lý thuyết và thực hành, học viên được quan sát trực tiếp khí tài. Sau khi kết thúc các môn trên lớp, Hoàng được học ở trung tâm huấn luyện thực hành, nơi đặt máy bay và các động cơ trong ba tháng.

Song song việc học, Hoàng là thành viên kỳ cựu trong đội tuyển thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc của trường. Tham gia ba lần, Hoàng đều giành huy chương vàng. Anh còn tích cực hỗ trợ thầy hướng dẫn đội tuyển.

Từ năm 2021, Hoàng cũng bắt đầu nghiên cứu khoa học. Anh có hai đề tài nghiên cứu về sức bền vật liệu và kết cấu càng máy bay. Trong đó, đề tài "Xây dựng phần mềm mô phỏng sơ đồ nguyên lý và cấu tạo hệ thống thu - thả càng máy bay Yak-130" đạt loại xuất sắc cấp học viện vào năm ngoái. Hoàng và một bạn học đã thiết kế giao diện phần mềm giúp việc làm quen với máy bay Yak-130 của học viên trực quan, dễ dàng hơn.

Với các thành tích đó, Hoàng từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân của Bộ Quốc phòng.

Phạm Khắc Khiêm, bạn học cùng Hoàng ở Học viện Phòng không - Không quân, nhận xét Hoàng thẳng thắn, cương trực, mê thể thao, chơi tốt bóng chuyền, bóng đá. Với Khiêm, Hoàng còn là người bạn hết lòng vì bạn bè.

Ngày học năm thứ nhất, điểm tổng kết của Khiêm chỉ ở mức khá. Chia sẻ với Hoàng, anh được bạn hối thúc, hỗ trợ liên tục, từ đó tự tin hơn, giành giải nhì Olympic Cơ học. Hoàng cũng là một trong số ít học viên tốt nghiệp loại giỏi của Học viện.

Hoàng trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau tốt nghiệp, Hoàng được giữ lại trường, làm việc tại Trung tâm Huấn luyện thực hành của Học viện Phòng không - Không quân. Nhiệm vụ của Hoàng là quản lý khí tài phục vụ giáo dục, đào tạo, kiêm trợ giảng. Anh cho biết sẽ học lên thạc sĩ trong thời gian tới để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc tốt hơn.

Dương Tâm