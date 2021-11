Hành trình chuyên nghiệp hóa đua môtô thể thao Việt Nam

Đua xe tự phát là vấn nạn trong thời gian dài, nhưng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang xây dựng nền móng để phát triển nền môtô thể thao Việt Nam.

Trong nhận thức của một số người dân Việt Nam, đua xe bị coi là vấn nạn trong một thời gian dài vì tính tự phát, không an toàn do thiếu đơn vị tổ chức chuyên nghiệp. Dù đua xe thể thao đã phát triển trong những năm gần đây thì việc phá bỏ định kiến "đua xe" gắn với hình ảnh trái phép, không an toàn vẫn gặp nhiều khó khăn.

Từ thực trạng trên, Liên đoàn Xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam và Honda Việt Nam (HVN) đã tìm cách xây dựng, thúc đẩy phong trào đua môtô thể thao an toàn, quy củ, góp phần xóa tan định kiến, dần xác lập những nền móng đầu tiên cho một nền môtô thể thao nước nhà.

Chuyên nghiệp hóa đua xe thành môn thể thao lành mạnh

Hoạt động môtô thể thao đã xuất hiện trong nước từ cuối những năm 1990. Đến những năm 2000, môn này chính thức được Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam tiếp nhận. Từ đó đến nay, Liên đoàn là đơn vị phụ trách, quản lí về chuyên môn, kỹ thuật.

Các tay đua tại VMRC, giải đua được Liên đoàn Xe đạp Môtô thể thao Việt Nam định hướng, HVN là nhà tài trợ tổ chức chính.

Thời kì đầu, bộ môn vấp phải nhiều khó khăn bởi định kiến xã hội chưa có khái niệm về môtô thể thao, mà chỉ có "nạn đua xe trái phép". Qua đó, các hoạt động môtô thể thao chỉ ở mức phong trào, tự phát với quy mô nhỏ lẻ và chưa được luật hóa.

Những năm vừa qua, nỗ lực của Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam cùng sự chung sức mạnh mẽ của HVN, đua môtô đã trở thành môn thể thao lành mạnh, được phát triển chuyên nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam nhấn mạnh đến hai yếu tố là "niềm đam mê" và "sự đầu tư nghiêm túc" của các đơn vị như Liên đoàn và Honda Việt Nam.

"Sự quan tâm của các đơn vị đồng hành là rất quan trọng. Bởi đây đang là môn thể thao giải trí, chứ chưa phải là hoạt động thể thao Olympic", ông Nguyễn Ngọc Vũ nói. "Với các hoạt đông thể thao Olympic sẽ được nhà nước hỗ trợ nhiều, còn với thể thao giải trí, các đơn vị đồng hành đóng vai trò rất lớn, bởi họ là những người chi ngân sách, từ đó giúp xã hội hóa".

Giải đua môtô thể thao

Với sự đầu tư của HVN, môtô thể thao Việt Nam đã có những bước tiến trong việc xã hội hóa thể thao.

"Từ khi có HVN thì việc tổ chức được thống nhất hơn, hãng cũng giúp Liên Đoàn hoàn thiện Luật lệ thi đấu cùng hệ thống trọng tài chuyên nghiệp hơn. Những yếu tố đó giúp định hướng cho môtô thể thao đi lên chuyên nghiệp", ông Vũ chia sẻ "HVN còn đưa các tay đua Việt Nam thi đấu quốc tế, đây là việc rất khó, bởi tốn kém và đòi hỏi sự đầu tư chuyên nghiệp. Trên thực tế, không chỉ có HVN tham dự vào môtô thể thao, song nói về mức độ sâu, rộng và có tính định hướng thì chỉ duy nhất có HVN tính tới thời điểm này".

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam.

Cũng theo ông Vũ, HVN đóng góp tích cực vào mọi hoạt động, chứ không đơn thuần như một nhà tài trợ. Bên cạnh sự định hướng của Liên đoàn, hãng này đã trực tiếp đóng góp vào mặt tổ chức, đào tạo trọng tài hay lên quy chế cho giải đấu.

VMRC là một trong những cột mốc của nền môtô thể thao tại Việt Nam. Giải đấu được chính thức thành lập từ năm 2018, đến nay đã qua 3 mùa giải, mức độ chuyên môn ngày càng cao, gia tăng hạng mục thi đấu dành cho tay đua trẻ cũng như chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Hiện VMRC là giải đấu duy nhất của Việt Nam được tổ chức theo hình thức mùa giải, có hệ thi đấu cho tay đua từ 15 tuổi.

Để có được những bước tiến này, Liên đoàn và HVN đã chú trọng đầu tư, mục tiêu đưa "VMRC trở thành cột trụ, đã và đang được công nhận như giải đấu Quốc gia".

Khát vọng vươn mình ra biển lớn

Bên cạnh VMRC thì hoạt động môtô thể thao quốc tế của các tay đua Việt Nam trong 5 năm qua cũng là điểm sáng.

Tay đua Cao Việt Nam (xe đỏ) thi đấu tại giải quốc tế ARRC 2019.

"Việc HVN giúp các tay đua trong nước tiếp cận giải đấu quốc tế đã tạo cảm hứng cho các tay đua Việt", ông Vũ nói."Liên đoàn đặt nhiều kỳ vọng vào các đơn vị như HVN trong việc phát triển bộ môn môtô thể thao toàn diện, hướng tới xã hội hóa mô tô thể thao, đa dạng nguồn lực".

Ông Vũ cho biết, mục tiêu gần nhất của Liên đoàn là đẩy mạnh giải VMRC, có sự tham gia của những hãng khác, tạo sức cạnh tranh và thu hút thêm nguồn đầu tư. Tiến xa hơn, Liên đoàn muốn đặt mục tiêu kêu gọi các nguồn lực để xây dựng trường đua đạt chuẩn như F1 hay MotoGP tại Việt Nam.

Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam Nam và công ty Honda Việt Nam đang đặt những viên gạch đầu tiên cho lịch sử môtô thể thao nước nhà, sẽ tiếp tục đầu tư nghiêm túc để đưa bộ môn này vươn tầm quốc tế trong tương lai không xa.

Tuấn Vũ (Ảnh: HVN)